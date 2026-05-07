Глава РПЛ Алаев об отмене удаления Облякова: «Красная карточка показалась спорной, ВАР правильно вмешался. Желаю судьям и всем нам завершить сезон достойно»

Алаев о неудалении Облякова: ВАР правильно вмешался.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев, комментируя неудаление полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в дерби со «Спартаком », пожелал судьям достойно завершить сезон.

Вчера «Спартак» обыграл ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 1:0.

На 65-й минуте встречи Обляков в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу . Главный арбитр встречи Кирилл Левников сначала удалил игрока армейцев, но, посмотрев повтор по подсказке арбитра ВАР Сергея Карасева, изменил решение и заменил красную карточку Облякова на желтую.

«Два тура до конца. Сейчас я не буду разбирать судейство. Моя оценка по матчу Кубка «Спартак» – ЦСКА: красная карточка показалась спорной. Вмешался ВАР правильно.

Не хочу говорить про рейтинг судей и про остальное. Хотелось бы, чтобы оставшиеся игры в Кубке и все 16 игр оставшиеся в двух турах чемпионата, прошли без обсуждения судейства.

Потом подведем итоги, будет встреча с РФС. Пока хочу пожелать судейскому корпусу и всем нам достойно завершить сезон», – сказал Алаев.