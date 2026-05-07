  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава РПЛ Алаев об отмене удаления Облякова: «Красная карточка показалась спорной, ВАР правильно вмешался. Желаю судьям и всем нам завершить сезон достойно»
20

Глава РПЛ Алаев об отмене удаления Облякова: «Красная карточка показалась спорной, ВАР правильно вмешался. Желаю судьям и всем нам завершить сезон достойно»

Алаев о неудалении Облякова: ВАР правильно вмешался.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев, комментируя неудаление полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в дерби со «Спартаком», пожелал судьям достойно завершить сезон.

Вчера «Спартак» обыграл ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 1:0.

На 65-й минуте встречи Обляков в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу. Главный арбитр встречи Кирилл Левников сначала удалил игрока армейцев, но, посмотрев повтор по подсказке арбитра ВАР Сергея Карасева, изменил решение и заменил красную карточку Облякова на желтую.

«Два тура до конца. Сейчас я не буду разбирать судейство. Моя оценка по матчу Кубка «Спартак» – ЦСКА: красная карточка показалась спорной. Вмешался ВАР правильно.

Не хочу говорить про рейтинг судей и про остальное. Хотелось бы, чтобы оставшиеся игры в Кубке и все 16 игр оставшиеся в двух турах чемпионата, прошли без обсуждения судейства.

Потом подведем итоги, будет встреча с РФС. Пока хочу пожелать судейскому корпусу и всем нам достойно завершить сезон», – сказал Алаев.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37872 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoЦСКА
logoОрганизация РПЛ
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoИван Обляков
logoсудьи
logoСергей Карасев
logoАлександр Алаев
logoКирилл Левников
logoКристофер Мартинс Перейра
logoЧемпионат.com
видеоповторы
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Внучка Гинера: «Когда дедушка видит нечестное судейство – сразу следует звонок...
Может ещё извиниться надо перед Обляковым??
Ответ Рубин2003
Может ещё извиниться надо перед Обляковым??
Тебе неплохо было бы
Хорошо хоть Кристоферу за симуляцию не дали жёлтую... Ну не оторвал же ногу ведь...
Чей-то дедушка пока имел рычаги влияния на лысого шарлатана.
А, если бы было удаление, он бы 100% его оправдал, подобрав уже другие слова, к чему эта болтовня пустая? Проводите семинары для судей почаще, чтоб были единые трактовки схожих эпизодов, это основная проблема на данный момент!
Ответ Ростовский Гусь
А, если бы было удаление, он бы 100% его оправдал, подобрав уже другие слова, к чему эта болтовня пустая? Проводите семинары для судей почаще, чтоб были единые трактовки схожих эпизодов, это основная проблема на данный момент!
Да здесь не семинары помогут- только полиграф))
Говорит, что показалась спорной, значит явной ошибки судьи не было и вар не имел права вмешиваться. тьфу.
Ответ Ковид 07.10.52
Говорит, что показалась спорной, значит явной ошибки судьи не было и вар не имел права вмешиваться. тьфу.
Именно. Если бы на варе сидел, кто угодно вместо Карасева - Лёву бы вообще не позвали к монитору. Его туда зовут в очень редких случаях и только на стопроцентную ошибку (боятся, давит варовцов авторитетом). Здесь же момент фифти - фифти. Просто Карасев тоже с авторитетом - вот и вот )
Надо отобрать планки у Карасёвых и судить по правилам.
А что за патологическая тенденция стала проявляться у наших футбольных функционеров? Вроде бы официальное заключение дают ЭСК/КДК, а не экс-судьи или экс-игроки. Если это не так, экспертные структуры эти надо закрывать, сэкономить на зарплате экспертов гораздо выгоднее, чем потратиться на рюмку диванному эксперту.
Нужно ввести в РПЛ правило: "Допустимая степень продавливания")))
Ответ ArtMen
Нужно ввести в РПЛ правило: "Допустимая степень продавливания")))
это сколько в ньютонах?
Подобных случаев впереди много, но они всегда смогут объяснить почему в следующий раз удаление будет по делу.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев о ЦСКА: «Игроки были как крепостные при Челестини: «Это делай, а это не делай». Это неправильно, 1-й тайм со «Спартаком» прошел плохо на его старом багаже»
7 мая, 13:19
Экс-судья Федотов про отмену удаления Облякова: «Правильно: нет продавливания, нет удара в голень, стремление идти в мяч, есть контакт с мячом»
7 мая, 10:58
Литвинов про отмену удаления Облякова: «Судьи решили не убивать интригу в дерби. С ребятами решили, что 60 процентов – желтая, 40 – что красная»
7 мая, 05:48
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
22 минуты назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
9 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
21 минуту назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
39 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
49 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем