33-летний тренер «Брайтона» Хюрцелер продлил контракт с клубом до 2029-го. «Чайки» идут 8-ми в АПЛ

Главный тренер «Брайтона» продлил контракт.

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер продлил контракт с клубом. 

«Чайки» объявили, что 33-летний специалист подписал соглашение сроком до 2029 года. Хюрцелер возглавляет команду с июня 2024-го. 

«Брайтон» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков после 35 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Брайтона»
33 года… какой кайф - в расцвете сил тренировать в АПЛ.

В России же чтобы в захудалую академию попасть в 30 лет тебя либо заряженные дяди из сферы должны знать, либо ты должен там отыграть 500 лет (не факт, что при этом ты станешь сильным тренером - по знакомству как своего поставят и все). У многих талантливых тренеров мало шансов прийти с улицы и доказать чего стоят.
Логичное продление. Все-таки это первый кандидат в списке Боулинга, поэтому очень своевременно увеличивают возможную компенсацию от Челси, который ищет тренера
