33-летний тренер «Брайтона» Хюрцелер продлил контракт с клубом до 2029-го. «Чайки» идут 8-ми в АПЛ

Главный тренер «Брайтона » Фабиан Хюрцелер продлил контракт с клубом.

«Чайки» объявили, что 33-летний специалист подписал соглашение сроком до 2029 года. Хюрцелер возглавляет команду с июня 2024-го.

«Брайтон» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 50 очков после 35 туров.