Внучка Гинера: после звонков дедушки судей несколько раз проверяли на честность.

Ведущая ЦСКА ТВ Саша Гинер, внучка президента армейцев Евгения Гинера , рассказала, как сильно ее дедушка вовлечен в футбол.

– Заметила, что Евгений Леннорович уже меньше погружен в дела ЦСКА.

– Не особо. До продажи клуба все решения принимал только дедушка. Теперь – не только, но ни у кого нет столько опыта и такой экспертизы, как у него. И он точно в курсе происходящего.

– В исполком РФС по-прежнему входит.

– Мы же ходим вместе на матчи. Когда дедушка видит нечестное судейство – сразу следует звонок. Говорит: «Буду поднимать этот вопрос на собраниях». Несколько раз после такого судей проверяли на честность.

Безучастным дедушку не назвать. При этом он стал, конечно, спокойнее, принимает все не так близко к сердцу.

Раньше с командой он был как с детьми: постоянно заходил в раздевалку, летал вместе с ней. Сейчас такого менторства меньше. Но ЦСКА – все равно дело всей его жизни и сердца, – сказала Гинер.