Внучка Гинера: «Когда дедушка видит нечестное судейство – сразу следует звонок. Несколько раз после такого судей проверяли на честность. Безучастным его не назвать»
Ведущая ЦСКА ТВ Саша Гинер, внучка президента армейцев Евгения Гинера, рассказала, как сильно ее дедушка вовлечен в футбол.
– Заметила, что Евгений Леннорович уже меньше погружен в дела ЦСКА.
– Не особо. До продажи клуба все решения принимал только дедушка. Теперь – не только, но ни у кого нет столько опыта и такой экспертизы, как у него. И он точно в курсе происходящего.
– В исполком РФС по-прежнему входит.
– Мы же ходим вместе на матчи. Когда дедушка видит нечестное судейство – сразу следует звонок. Говорит: «Буду поднимать этот вопрос на собраниях». Несколько раз после такого судей проверяли на честность.
Безучастным дедушку не назвать. При этом он стал, конечно, спокойнее, принимает все не так близко к сердцу.
Раньше с командой он был как с детьми: постоянно заходил в раздевалку, летал вместе с ней. Сейчас такого менторства меньше. Но ЦСКА – все равно дело всей его жизни и сердца, – сказала Гинер.
