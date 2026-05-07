  • Внучка Гинера: «Когда дедушка видит нечестное судейство – сразу следует звонок. Несколько раз после такого судей проверяли на честность. Безучастным его не назвать»
Внучка Гинера: «Когда дедушка видит нечестное судейство – сразу следует звонок. Несколько раз после такого судей проверяли на честность. Безучастным его не назвать»

Ведущая ЦСКА ТВ Саша Гинер, внучка президента армейцев Евгения Гинера, рассказала, как сильно ее дедушка вовлечен в футбол. 

– Заметила, что Евгений Леннорович уже меньше погружен в дела ЦСКА.

– Не особо. До продажи клуба все решения принимал только дедушка. Теперь – не только, но ни у кого нет столько опыта и такой экспертизы, как у него. И он точно в курсе происходящего.

– В исполком РФС по-прежнему входит.

– Мы же ходим вместе на матчи. Когда дедушка видит нечестное судейство – сразу следует звонок. Говорит: «Буду поднимать этот вопрос на собраниях». Несколько раз после такого судей проверяли на честность.

Безучастным дедушку не назвать. При этом он стал, конечно, спокойнее, принимает все не так близко к сердцу.

Раньше с командой он был как с детьми: постоянно заходил в раздевалку, летал вместе с ней. Сейчас такого менторства меньше. Но ЦСКА – все равно дело всей его жизни и сердца, – сказала Гинер. 

Судья нечестно отсудил - это Гинер…позвонил👀
Ответ ХавиГави_Паратрупер
можно продолжать писать шуточки, но давайте правду в глаза, арбитр судит матч маленькой команды и вот этого цска, спорный момент, как он его будет трактовать если пукни против Гинера и тебя распнут на КДК и потеряешь право на профессию, а свистни против условной Самары и пробелм не будет, уйдешь на поваышение

что думаете?
что Харьковский бандюк раньше, что пстхбольной чернодарский Хашиг суть одна
Справедливости ради, если добавить в этот список Миллера, текст сильно не изменится.
Закапывает деда
Еще пара таких интервью - и ЦСКА в ФНЛ отправится за грехи деда
Да прям. За что - слышу звон, да не знаю где он.
Несколько раз после звонков судей больше никто не видел
Комментарий скрыт
У дедушки вместо детектора лжи были специально обученные люди.🤣
Правильно говорят, разговор - серебро, а молчание - золото
Вы всё не так поняли. 😂😁🤦
Жила-была курица. И решила она вступить в мафию. Пошла курица к самому главному мафиози, к суровому дону, и говорит: хочу в мафию! А дон ей отвечает: нет никакой мафии. Тогда курица пошла к советнику дона, консильери, и попросила принять ее в мафию. Но консильери ответил курице: нет никакой мафии. Тогда курица пошла к капитану мафии и попросилась к нему солдатом. Но капитан сказал курице: нет никакой мафии. Курица загрустила и побрела к себе курятник. А там к ней прибежали курицы-подружки и засыпали ее вопросами. На все вопросы курица отвечала: нет никакой мафии... И тогда все куры поняли, что ее приняли. И стали ее бояться.
А что нового? Фраза «Кабинетные чемпионы» про какой клуб появилась изначально?
Про спартак 90-х.
Понятно теперь, почему вчера красную Облякову отменили ))
Точно. Это "дедушка" позвонил Карасеву на ВАР, когда увидел несправедливость))))))
Когда дедушка видит, что рефери судит не так, как было заказано и оплачено, он сразу говорит, что судья нечестный.
Вот так банально внучка слила, что Гинер оказывает давление на судей )

Шулер, что с лицом? )
