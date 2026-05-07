«Арсенал» заработал 143,2 млн евро в этом сезоне ЛЧ – больше всех. «ПСЖ» получит 139,4 млн

«Арсенал» заработал 143,2 млн евро в этом сезоне ЛЧ.

«Канониры», вышедшие в финал турнира, уже гарантировали себе 143,2 миллиона евро. Их соперник по решающему матчу «ПСЖ », занявший 11-е место на общем этапе, заработал 139,4 млн.

УЕФА выплачивает около 2 миллионов евро за победу и 700 тысяч евро за ничью. Кроме того, каждая команда получает дополнительную сумму в зависимости от итогового места в таблице общего этапа, где «Арсенал » выиграл все 8 матчей и стал первым, и от выхода в следующий раунд.

Победитель финала получит дополнительно 6,5 миллиона евро, еще 4 миллиона предусмотрены за участие в Суперкубке Европы.