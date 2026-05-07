«Арсенал» заработал 143,2 млн евро в этом сезоне ЛЧ – больше всех. «ПСЖ» получит 139,4 млн
«Канониры», вышедшие в финал турнира, уже гарантировали себе 143,2 миллиона евро. Их соперник по решающему матчу «ПСЖ», занявший 11-е место на общем этапе, заработал 139,4 млн.
УЕФА выплачивает около 2 миллионов евро за победу и 700 тысяч евро за ничью. Кроме того, каждая команда получает дополнительную сумму в зависимости от итогового места в таблице общего этапа, где «Арсенал» выиграл все 8 матчей и стал первым, и от выхода в следующий раунд.
Победитель финала получит дополнительно 6,5 миллиона евро, еще 4 миллиона предусмотрены за участие в Суперкубке Европы.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖ
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
40 комментариев
Ноль поражений за весь этап этого розыгрыша Лиги Чемпионов. Артета проделал огромную работу! Если он все таки сможет забрать АПЛ и ЛЧ, канониры просто обязаны будут поставить ему памятник при жизни у Эмирейтс.
На ЛЧ шансов мало, у ПСЖ месяц на подготовку, у Арсенала по сути неделя (если МС еще раз не оступится). Но даже АПЛ взять уже здорово, сильно повысит имидж клуба.
Единственную звезду, которую согласится купить Артета, будет Альварез. Тихий, скромный, командный. Аубамеянгов и Озилов ему хватило, которые были слишком эгоистичны и рушили авторитет тренера на глазах у команды.
Обмен на двух Габриэлей не Магальяшей
Ещë долго никто не сможет повторить 8 из 8 побед.
Ну у них лафы не было. Атлетик, Интер, Бавария и Атлетико. Причëм от них всех пропустили только от Баварии 1 гол. Всë равно у них повесомее достижение чем если бы кто-то одних слабаков обыграл бы.
Владелец ПСЖ возвращает свои деньги
Ну вот. А то ныли,что матчей много и устаем ,а зп хотим большую. А как иначе ее взять?!
Представил что было бы дойди наши клубы до полуфинала)
ты бы проснуля)
И это очень круто.
