Сафонов – первый российский футболист, дважды дошедший до финала ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, дважды дошедшим до финала Лиги чемпионов.
«ПСЖ» вышел в финал турнира по итогам противостояния с «Баварией» в полуфинале (5:4, 1:1). Сафонов провел оба полуфинальных матча в стартовом составе и сыграл в 10 встречах в этом турнире.
В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, но российский голкипер провел финальный матч с «Интером» в запасе. Он сыграл дважды по ходу того турнира.
В финале ЛЧ «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом». Матч пройдет в Будапеште 30 мая.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал сборной России
А пока просто успешный вратарь гегемона лиги Франции, хороший дублёр, типа Келехера в Ливерпуле в своё время, принесший трофеи.