Сафонов – первый российский футболист, дважды дошедший до финала ЛЧ

Матвей Сафонов – первый россиянин, дважды вышедший в финал ЛЧ.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, дважды дошедшим до финала Лиги чемпионов .

«ПСЖ» вышел в финал турнира по итогам противостояния с «Баварией» в полуфинале (5:4, 1:1). Сафонов провел оба полуфинальных матча в стартовом составе и сыграл в 10 встречах в этом турнире.

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, но российский голкипер провел финальный матч с «Интером» в запасе. Он сыграл дважды по ходу того турнира.

В финале ЛЧ «ПСЖ » сыграет с «Арсеналом ». Матч пройдет в Будапеште 30 мая.