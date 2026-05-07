Сафонов – первый российский футболист, дважды дошедший до финала ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, дважды дошедшим до финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» вышел в финал турнира по итогам противостояния с «Баварией» в полуфинале (5:4, 1:1). Сафонов провел оба полуфинальных матча в стартовом составе и сыграл в 10 встречах в этом турнире.

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, но российский голкипер провел финальный матч с «Интером» в запасе. Он сыграл дважды по ходу того турнира.

В финале ЛЧ «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом». Матч пройдет в Будапеште 30 мая.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37870 голосов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал сборной России
Лукомский : оба этих выхода в финал были неспециальными, если посмотреть на карту выносов Сафонова .
Выносить Ливерпуль и Баварию - никто не хотел!
Ну в первом матче с Ливером Сафонов мог бы в штрафной соперника весь матч отыграть и результат остался бы тем же...
Дасаев: Сафонов - слабый вратарь
Ну первый сезон он отыграл запасным, а именно в этом сезоне забрал место в основе. И самое главное он стал одним из ключевых кузнецов успеха этого ПСЖ.
Думаю в ПСЖ ещё в прошлом сезоне всё поняли, как понял и Доннарумма (кстати единственный футболист из высших лиг Европы, кто родился в один и тот же день и год вместе с Сафоновым, бывает же). НО купили Шевалье и дали парню шанс на старте сезона в Лиге1 где у ПСЖ на протяжении сезона играет полурезерв ибо основная ударная сила играет в основном в ЛЧ (чего не могут себе позволить клубы АПЛ ведь у них и в чемпионате мясорубка не слабая, в отличии от песочницы в Германии и Франции). Шевалье себя не проявил и Матвею дали зелёный свет!
Не знаю, где Вы там увидели полурезерв в лиге 1, максимум дают чаще играть 3 воспитанникам (Маюлю, Мбайе и Нджанту) и Забарному периодически время выделяют.
Мне кажется до сих пор Мотю недооценивают, и думают что ему просто повезло, но он играет на уровне лучших вратарей мира, когда нужно выручает, ляпов не допускает, полностью адаптирован под игру команды. У Шевалье ноль шансов вытеснить его из основы:)
Не то что недооценивают. Скорее понимают, что таких звёздочек было много. То, что он сейчас хорош ещё не даёт гарантии игры в долгую. В прошлом году у него уже был отрезок где-то в 2 месяца, когда он был основным. Посмотрим что будет. Лучшие вратари проводят хотя бы 2 сезона на хорошем уровне. Проведёт их - окей, в пятёрке лучших точно будет.
Касильяс>Сафонов>Вальдес

Так?
А ведь всего пару лет назад в России ему противопоставляли Максименко и спорили мол кто по праву должен быть первым номером в сборной... Как время всё расставило то по местам, один будет ставить рекорд за рекордом за границей а второй продолжит чахнуть в Спартаке, периодически обвиняемый собственными же фанатами в проигрышах и прочем.
В Спартаке бы Буффона с Касильясом затравили…
Не было такого. Его сравнивали с Акинфеевым изначально. С Максименко сразу было ясно все. Его гнобили еще после слива Туле 0-3, там крест поставили, а это было лет 7-8 назад.
Дивеев дошёл бы трижды
Одна нога здесь — другая там!
Он типа Боромира?
Это отлично! Но дважды выиграть ЛЧ ещё круче. Давай Мотя! От тебя лично много зависит!
Когда Мотя перешел в ПСЖ,за поддержку-легко ставили минусы.Я его поддержал,как можно не поддержать кипера своей страны?!Вообще,Мотя хорош,не побоялся конкуренции(напомню-с Доннаруммой) и вывез!Только респект и почёт!
Вот это крутое конечно достижение без шуток. Если Мотя еще и выиграет ЛЧ два раза подряд, хотя первый раз и не играл особо, а если тем более еще и в серии пенальти, что вполне вероятно какой футбол команды демонстрируют...
Нравится как он надежно при сейвах действует. Многие вратари или отбивают не пойми куда или не с первого раза мяч фиксируют, а у него все четко - если мяч можно зафиксировать, он к нему прилипнет. Если нельзя то переведет из зоны поражения. Ну и на выходах на верховые мячи, хоть и не всегда четко выглядит, но выходит уверенно, чего многим современным вратарям, даже топовым, не хватает - стоят как вкопанные в окружении атакующих игроков и смотрят по сторонам.
Ещё и подряд. Повезло так повезло. А вратарь он по факту пока ещё лишь около топ. Но шанс стать топовым вратарём, за которого Реал, Сити Бавария будут готовы под сотню платить, чтобы переманить - и он перейдет и подтвердит свой уровень там - тогда будет топ безоговорочный.
А пока просто успешный вратарь гегемона лиги Франции, хороший дублёр, типа Келехера в Ливерпуле в своё время, принесший трофеи.
красавец, вне зависимости от результата финала это уже история!
