Вальверде обвинил Тчуамени в сливе их вчерашней ссоры, француз просил его остановиться, а затем ударил. Уругваец потерял сознание, его вывезли на инвалидном кресле
As раскрыл дополнительные подробности потасовки Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.
Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.
По словам источника, напряжение между игроками началось в момент, когда Вальверде отказался пожать руку Тчуамени перед тренировкой. Уругваец начал обвинять Орельена в том, что именно он слил СМИ их вчерашний конфликт. Обвинения звучали постоянно и настойчиво. Тчуамени все отрицал, указывая на то, что практически не общается с прессой. Однако обвинения, начавшиеся в раздевалке, продолжились и на поле.
Пока команда тренировалась, Вальверде продолжал давить на Тчуамени, утверждая, что именно он распространил информацию. Отмечается, что главный тренер команды Альваро Арбелоа никак не вмешивался в конфликт, а Вальверде и Тчуамени не раз жестко сталкивались в единоборствах.
Вернувшись в раздевалку после занятий, Вальверде продолжил обвинять Тчуамени. Источники внутри команды говорят, что критика была «непрекращающейся». Тчуамени попытался поговорить с Вальверде, но Федерико не останавливался. Некоторые игроки пытались вмешаться и призывали прекратить обвинения, но безуспешно.
В этот момент терпение Тчуамени не выдержало, француз нанес Вальверде сильный удар кулаком прямо в голову. Уругваец упал и ударился головой об стол, получив рассечение.
Утверждается, что в результате удара Вальверде почувствовал головокружение. RMC Sport пишет, что Федерико потерял сознание. Футболист покинул тренировочную базу в инвалидной коляске. Спустя несколько минут Вальверде доставили в медпункт базы на инвалидной коляске. С сильным рассечением на голове его отправили в клинику для наложения швов.
Клуб открыл дисциплинарное разбирательство в отношении обоих футболистов и уже изучает возможные санкции и дальнейшие шаги.
Антонио Рюдигер ударил Альваро Каррераса.
Дани Себальос отстранён от команды и перестал общаться с Альваро Арбелоа.
Дани Карвахаль недоволен Арбелоа, и часть испанских игроков также раздражена его поведением.
Многие партнёры Килиана Мбаппе по команде сомневаются в серьёзности его травмы.
Некоторые футболисты считают, что отдельные игроки не выкладываются полностью в матчах, а некоторые даже стараются избегать участия в последних встречах сезона.
Джуд Беллингем устал от ситуации вокруг Килиана Мбаппе и считает, что именно он стал одной из причин нынешних проблем команды. По его мнению, с такой атмосферой «Реал» не сможет побеждать.
То Тчуамени всё правильно сделал, а Вальверде какой-то истеричкой оказался .
Нет вариантов поступать по-другому, когда напротив тебя прессующая истеричка, которая и не унимается никак и поговорить нормально не хочет , чтобы попробывать найти общий язык и замять ситуацию
Хотя на их бой я бы посмотрел, причем желательно сразу в Классико на поле, контент нормальный будет
Вальверде жестко прессует весь день Тчуамени, а этот жополиз не вмешивается стоит. Клоун конченый