  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вальверде обвинил Тчуамени в сливе их вчерашней ссоры, француз просил его остановиться, а затем ударил. Уругваец потерял сознание, его вывезли на инвалидном кресле
217

Вальверде обвинил Тчуамени в сливе их вчерашней ссоры, француз просил его остановиться, а затем ударил. Уругваец потерял сознание, его вывезли на инвалидном кресле

Опубликованы детали конфликта между Вальверде и Тчуамени в «Реале».

As раскрыл дополнительные подробности потасовки Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени

Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

По словам источника, напряжение между игроками началось в момент, когда Вальверде отказался пожать руку Тчуамени перед тренировкой. Уругваец начал обвинять Орельена в том, что именно он слил СМИ их вчерашний конфликт. Обвинения звучали постоянно и настойчиво. Тчуамени все отрицал, указывая на то, что практически не общается с прессой. Однако обвинения, начавшиеся в раздевалке, продолжились и на поле.

Пока команда тренировалась, Вальверде продолжал давить на Тчуамени, утверждая, что именно он распространил информацию. Отмечается, что главный тренер команды Альваро Арбелоа никак не вмешивался в конфликт, а Вальверде и Тчуамени не раз жестко сталкивались в единоборствах. 

Вернувшись в раздевалку после занятий, Вальверде продолжил обвинять Тчуамени. Источники внутри команды говорят, что критика была «непрекращающейся». Тчуамени попытался поговорить с Вальверде, но Федерико не останавливался. Некоторые игроки пытались вмешаться и призывали прекратить обвинения, но безуспешно. 

В этот момент терпение Тчуамени не выдержало, француз нанес Вальверде сильный удар кулаком прямо в голову. Уругваец упал и ударился головой об стол, получив рассечение.

Утверждается, что в результате удара Вальверде почувствовал головокружение. RMC Sport пишет, что Федерико потерял сознание. Футболист покинул тренировочную базу в инвалидной коляске. Спустя несколько минут Вальверде доставили в медпункт базы на инвалидной коляске. С сильным рассечением на голове его отправили в клинику для наложения швов.

Клуб открыл дисциплинарное разбирательство в отношении обоих футболистов и уже изучает возможные санкции и дальнейшие шаги.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?34267 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАльваро Арбелоа
logoпроисшествия
logoОрельен Тчуамени
logoФедерико Вальверде
logoтравмы
logoЗдоровье
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
217 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Последние события в «Реал Мадрид»:

Антонио Рюдигер ударил Альваро Каррераса.

Дани Себальос отстранён от команды и перестал общаться с Альваро Арбелоа.

Дани Карвахаль недоволен Арбелоа, и часть испанских игроков также раздражена его поведением.

Многие партнёры Килиана Мбаппе по команде сомневаются в серьёзности его травмы.

Некоторые футболисты считают, что отдельные игроки не выкладываются полностью в матчах, а некоторые даже стараются избегать участия в последних встречах сезона.

Джуд Беллингем устал от ситуации вокруг Килиана Мбаппе и считает, что именно он стал одной из причин нынешних проблем команды. По его мнению, с такой атмосферой «Реал» не сможет побеждать.

Между Феде Вальверде и Орельеном Чуамени произошёл серьёзный конфликт, который перерос в драку. Вальверде увезли в травмпункт
Ответ Ares
Последние события в «Реал Мадрид»: Антонио Рюдигер ударил Альваро Каррераса. Дани Себальос отстранён от команды и перестал общаться с Альваро Арбелоа. Дани Карвахаль недоволен Арбелоа, и часть испанских игроков также раздражена его поведением. Многие партнёры Килиана Мбаппе по команде сомневаются в серьёзности его травмы. Некоторые футболисты считают, что отдельные игроки не выкладываются полностью в матчах, а некоторые даже стараются избегать участия в последних встречах сезона. Джуд Беллингем устал от ситуации вокруг Килиана Мбаппе и считает, что именно он стал одной из причин нынешних проблем команды. По его мнению, с такой атмосферой «Реал» не сможет побеждать. Между Феде Вальверде и Орельеном Чуамени произошёл серьёзный конфликт, который перерос в драку. Вальверде увезли в травмпункт
На первый сезон ситкома какого есть сценарий. В конце приходят Зизу или Моур.
Ответ Ares
Последние события в «Реал Мадрид»: Антонио Рюдигер ударил Альваро Каррераса. Дани Себальос отстранён от команды и перестал общаться с Альваро Арбелоа. Дани Карвахаль недоволен Арбелоа, и часть испанских игроков также раздражена его поведением. Многие партнёры Килиана Мбаппе по команде сомневаются в серьёзности его травмы. Некоторые футболисты считают, что отдельные игроки не выкладываются полностью в матчах, а некоторые даже стараются избегать участия в последних встречах сезона. Джуд Беллингем устал от ситуации вокруг Килиана Мбаппе и считает, что именно он стал одной из причин нынешних проблем команды. По его мнению, с такой атмосферой «Реал» не сможет побеждать. Между Феде Вальверде и Орельеном Чуамени произошёл серьёзный конфликт, который перерос в драку. Вальверде увезли в травмпункт
Ничего, ничего. Жозе придёт — крысу найдёт.
Ну теперь позиция опорника точно закреплена, следующие: Карвахаль против Трента
Ответ madaev
Ну теперь позиция опорника точно закреплена, следующие: Карвахаль против Трента
Я бы ставил на поломанного Карвахаля, Трент слишком слаб в защите так сказать
Ответ Ares
Я бы ставил на поломанного Карвахаля, Трент слишком слаб в защите так сказать
Трент может вывести на неожиданности, как с угловым на Энфилде
Как хорошо, что Алонсо ушёл из этого гадюшника
Высокие отношения. Королевские.
Ответ rboroveev@gmail.com
Высокие отношения. Королевские.
Ну кроме шуток, интриги вполне себе королевские. Все друг друга пытаются либо выжить, либо убить🔥
Ответ rboroveev@gmail.com
Высокие отношения. Королевские.
Ну, если всё что тут написано правда.
То Тчуамени всё правильно сделал, а Вальверде какой-то истеричкой оказался .
Нет вариантов поступать по-другому, когда напротив тебя прессующая истеричка, которая и не унимается никак и поговорить нормально не хочет , чтобы попробывать найти общий язык и замять ситуацию
эти два дебила еще даже до кофемании не добрались
Ответ Курт Кобэйн
эти два дебила еще даже до кофемании не добрались
Кофемания - это арена для битвы футбольных людей с нефутбольными. Но футбольным людям ведь нужно сперва по спортивному принципу отбор провести)
Ответ Курт Кобэйн
эти два дебила еще даже до кофемании не добрались
Отборочные бои перед выходом на арену кофемании.
Вальверде - позорный капитан, полное разочарование в нем. Сливал Хаби вместе с Винисиусом, теперь это. Вот такой наследник Рамоса, Касильяса, Рауля
Ответ Артем Гавин
Вальверде - позорный капитан, полное разочарование в нем. Сливал Хаби вместе с Винисиусом, теперь это. Вот такой наследник Рамоса, Касильяса, Рауля
Он должен был боротся со злом а он к нему примкнул(
Ответ Артем Гавин
Вальверде - позорный капитан, полное разочарование в нем. Сливал Хаби вместе с Винисиусом, теперь это. Вот такой наследник Рамоса, Касильяса, Рауля
Касильес сам был той еще крысой которая сливала все прессе ,известны факт
Когда на клубной базе открылась Кофемания.
Вальверде какой-то слабый для будущего капитана реала.
Ответ Андрей Гон
Вальверде какой-то слабый для будущего капитана реала.
Ну знаешь Тчу так-то капец какой мощный и накаченные тип. Я не уверен, что Рюдигер сильнее его будет.
Хотя на их бой я бы посмотрел, причем желательно сразу в Классико на поле, контент нормальный будет
Ответ Ares
Ну знаешь Тчу так-то капец какой мощный и накаченные тип. Я не уверен, что Рюдигер сильнее его будет. Хотя на их бой я бы посмотрел, причем желательно сразу в Классико на поле, контент нормальный будет
Ахахахахах, я бы тоже посмотрел
Фантастика. Вроде сегодня должны обсуждать ЛЧ и готовиться к ответкам ЛЕ, а тут какая-то мыльная опера из Реала подоспела и никак не заканчивается.
Ответ Cearvm
Фантастика. Вроде сегодня должны обсуждать ЛЧ и готовиться к ответкам ЛЕ, а тут какая-то мыльная опера из Реала подоспела и никак не заканчивается.
Ну так всё по старинке, нужно хлеба и зрелищ
Ответ Cearvm
Фантастика. Вроде сегодня должны обсуждать ЛЧ и готовиться к ответкам ЛЕ, а тут какая-то мыльная опера из Реала подоспела и никак не заканчивается.
кому вообще интересны лк и ле после реформы
Опять же, на совести Арбелоа
Вальверде жестко прессует весь день Тчуамени, а этот жополиз не вмешивается стоит. Клоун конченый
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вальверде наложили швы на лицо после драки с Тчуамени, Арбелоа был с ним в больнице. Конфликт начался из-за того, что Феде отказался пожать руку Орельену в раздевалке (As)
7 мая, 14:26
Менди думает о завершении карьеры на фоне последних прогнозов по травме. Защитник «Реала» пропустит минимум год из-за разрыва сухожилия с отрывом кости (COPE)
7 мая, 14:14
«Реал» максимально строго накажет Вальверде и Тчуамени. Феде упал и порезался о стол в раздевалке во время драки (Carrusel Deportivo)
7 мая, 14:02
Рекомендуем
Главные новости
Миятович назначил бы Моуринью в «Реал»: «Команда 2 года ничего не выигрывает, и ей нужен кто-то с твердой рукой, тренер, который пользовался бы максимальным уважением игроков»
5 минут назад
«Челси» и Алонсо провели переговоры. Хаби подтвердил готовность к долгосрочному проекту (Николо Скира)
12 минут назад
Блогер Асхаб Тамаев: «Роналду угрожает баном моего инстаграма из-за спама. Списались с его командой, мы на правильном пути. Мы выкупим его Bugatti!»
22 минуты назад
Слот о свисте фанатов после 1:1 с «Челси»: «Это связано с тем, что мы не выиграли, вероятно. Вполне логично, что люди разочаровываются, если «Ливерпуль» не побеждает»
33 минуты назад
Тренер «Челси» Макфарлейн про 1:1 с «Ливерпулем»: «Мы могли выиграть. Был явный пенальти»
37 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Сельту», «Сосьедад» Захаряна против «Бетиса», «Севилья» играет с «Эспаньолом»
41 минуту назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Сандерленда», «Ман Сити» примет «Брентфорд», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси»
55 минут назадLive
«Зенит навсегда» – новый сериал о клубной легенде. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
56 минут назадРеклама
У «Ливерпуля» будет не больше 65 очков по итогам АПЛ. Так мало клуб не набирал ни в одном из восьми полных сезонов при Клоппе
сегодня, 13:55
Карпин, Семин, Черчесов и Газзаев почтили память погибших во время ВОВ солдат строчками из стихотворения «Журавли»
сегодня, 13:44Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» и Моуринью провели позитивные переговоры. Перес продвигает вариант с возвращением Жозе (Бен Джейкобс)
1 минуту назад
«Сикс-Севен!» «Зенит» обыграл гол Энрике ЦСКА с помощью популярного мема – с танцующими Глушенковым и Соболевым!
8 минут назадВидеоСпортс"
Лещенко о незабитом пенальти Тюкавина «Краснодару»: «Костя, ну как так? Отрепетируй!»
21 минуту назад
Фанаты «Челси» скандировали «Какое же вы дерьмо, раз мы вам забили» после гола Энцо «Ливерпулю»
23 минуты назад
«Штутгарт» – «Байер» – 2:1. Миттельштедт забил. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Дмитрий Губерниев: «Иногда сомневаюсь в стрессоустойчивости Галактионова. Ему нужно брать пример с меня – идти вперед и побеждать»
46 минут назад
«Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0. Онлайн-трансляция. Бруну, Зиркзе, Кунья, Маунт и Джака играют
53 минуты назадLive
Владимир Гранат: «Гусева следует оставить в «Динамо». Не факт, что удастся найти качественного специалиста»
сегодня, 13:54
У «Ливерпуля» 5 поражений, 3 победы и 1 ничья в 9 последних матчах. Дальше – игра с «Астон Виллой»
сегодня, 13:45
Мостовой о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Есть много команд во Второй лиге. Даже не знаю, в каком еще виде спорта посоветовать ему поискать работу»
сегодня, 13:19
Рекомендуем