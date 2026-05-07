Вальверде обвинил Тчуамени в сливе их вчерашней ссоры, француз просил его остановиться, а затем ударил. Уругваец потерял сознание, его вывезли на инвалидном кресле

Опубликованы детали конфликта между Вальверде и Тчуамени в «Реале».

As раскрыл дополнительные подробности потасовки Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени .

Ранее сообщалось , что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы . Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

По словам источника, напряжение между игроками началось в момент, когда Вальверде отказался пожать руку Тчуамени перед тренировкой. Уругваец начал обвинять Орельена в том, что именно он слил СМИ их вчерашний конфликт. Обвинения звучали постоянно и настойчиво. Тчуамени все отрицал, указывая на то, что практически не общается с прессой. Однако обвинения, начавшиеся в раздевалке, продолжились и на поле.

Пока команда тренировалась, Вальверде продолжал давить на Тчуамени, утверждая, что именно он распространил информацию. Отмечается, что главный тренер команды Альваро Арбелоа никак не вмешивался в конфликт, а Вальверде и Тчуамени не раз жестко сталкивались в единоборствах.

Вернувшись в раздевалку после занятий, Вальверде продолжил обвинять Тчуамени. Источники внутри команды говорят, что критика была «непрекращающейся». Тчуамени попытался поговорить с Вальверде, но Федерико не останавливался. Некоторые игроки пытались вмешаться и призывали прекратить обвинения, но безуспешно.

В этот момент терпение Тчуамени не выдержало, француз нанес Вальверде сильный удар кулаком прямо в голову. Уругваец упал и ударился головой об стол, получив рассечение.

Утверждается, что в результате удара Вальверде почувствовал головокружение. RMC Sport пишет , что Федерико потерял сознание. Футболист покинул тренировочную базу в инвалидной коляске. Спустя несколько минут Вальверде доставили в медпункт базы на инвалидной коляске. С сильным рассечением на голове его отправили в клинику для наложения швов.

Клуб открыл дисциплинарное разбирательство в отношении обоих футболистов и уже изучает возможные санкции и дальнейшие шаги.