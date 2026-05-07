  Фрэнк Лэмпард: «Анчелотти был самым спокойным тренером, он доверял мне. Моуринью вселил в меня уверенность, передавая свою. Жозе говорил: «Ты должен перенять это»
Фрэнк Лэмпард: «Анчелотти был самым спокойным тренером, он доверял мне. Моуринью вселил в меня уверенность, передавая свою. Жозе говорил: «Ты должен перенять это»

Фрэнк Лэмпард рассказал, чему его научила игра под руководством Карло Анчелотти и Жозе Моуринью в «Челси». 

Ранее 47-летний тренер, возглавляющий «Ковентри», досрочно вывел клуб в АПЛ – команда сыграет в Премьер-лиге впервые с 2001 года.

«Я думаю, невозможно построить такую ​​карьеру, как у меня, и ничего не перенять. Карло Анчелотти, пожалуй, был самым спокойным тренером, с которым мне когда-либо приходилось работать. Спокойствие было настолько сильным, что в какой-то момент я даже подумал: а он действительно хочет со мной разговаривать и так активно со мной общаться? Но, узнав его поближе, я почувствовал, что он вселяет в меня уверенность в моей игре и доверяет мне. Поэтому я стараюсь излучать это чувство, и сейчас я чувствую себя увереннее, чем когда-либо прежде.

А еще бывает характер как у Жозе Моуринью. Самое большое влияние Жозе – это то, сколько уверенности в себе он мне вселил, через свою собственную уверенность. Я помню, как это передавалось. Я был немного скромнее, а он говорил: «Ты должен это перенять, ты должен быть лучше». Он также был очень целеустремленным и стремился к победе: «Мы не проигрываем, вот такие мы». Так что я немного перенял это от него, но я определенно не могу стать Жозе и не могу стать Карло, потому что это просто не я», – сказал Лэмпард.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Times
