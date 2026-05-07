Райс – игрок недели в ЛЧ. Хавбек «Арсенала» обошел Пачо

Полузащитник «Арсенала » Деклан Райс признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Во вторник «канониры» вышли в финал турнира, обыграв «Атлетико» в ответном полуфинале (1:0, 1:1 – первый матч).

Райс обошел защитника «ПСЖ » Вильяна Пачо . Парижане прошли «Баварию» в полуфинале (5:4, 1:1).