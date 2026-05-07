Райс – игрок недели в ЛЧ. Хавбек «Арсенала» обошел Пачо

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс признан игроком недели в Лиге чемпионов. 

Во вторник «канониры» вышли в финал турнира, обыграв «Атлетико» в ответном полуфинале (1:0, 1:1 – первый матч). 

Райс обошел защитника «ПСЖ» Вильяна Пачо. Парижане прошли «Баварию» в полуфинале (5:4, 1:1). 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37692 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети Лиги чемпионов
Тот объём работы, который он выполнил в матче с Атлетико, действительно впечатляет
По мне Хвича возивший весь матч баварцев
Как же ему (как и в общем всей команде) нужны трофеи в этом сезоне, чтобы обеспечить наследие и закрепить статус одного из лучших в поколении
Мужики, хочу небольшой оффтоп сделать.

Являясь фанатом Реала, я просто кайфанул вчера с реакции Дембеле на замену на 65 минуте. Человек ЗМ выиграл, ЛЧ выиграл, ЧМ выиграл и тд... И тут я вспоминаю замену Винисиуса в классико когда это недоразумение начало ныть и вонять на весь Мадрид.... В итоге просто хочу выразить тут в комментах спортса (да-да, смешно) Респект Энрике, что сделал такую атмосферу и конечно же Дембеле за то, что он будучи уже взрослым игроком, понимая, что время футболиста короткое, взялся за голову и теперь уже идет ко 2 ЛЧ, а может и ко 2 ЧМ.

Всем добра!
Где тот чел, который утаерждал, что Райс-это уровень Джека Родуэла и вообще самый переоценный в современном футболе?)
Лучший игрок птж это судья
Ответ Elkorazon01
Лучший игрок птж это судья
Привет)

Elkorazon01
2 мая, 20:00
Да ему 12 лет( реально) че вы на ребенка обращаете внимание? Бавария на Альнс арене вынесет псыж и он будет писать про несправедливое судейство! Проходили это же и не впервые
