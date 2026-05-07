17-летний хавбек «Динамо» Маринкин о ЕГЭ: «Занимаюсь на базе с репетиторами, одно другому не мешает. В школе подходят, желают удачи»

Маринкин из «Динамо» о ЕГЭ: занимаюсь на базе, в школе подходят, желают удачи.

17-летниий полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин ответил на вопрос о сдаче государственных экзаменов.

– Как ты совмещаешь игру за основу «Динамо» с подготовкой к ЕГЭ?

– В целом, нормально. Занимаюсь на базе с репетиторами. Прихожу в школу, пишу пробные экзамены, которые нужно сдать. Так, чтобы что-то мешало другому, такого нет.

– Как реагируют одноклассники?

– В школе подходят, желают удачи. А так, в целом, вообще спокойно со всеми общаюсь.

– Какие предметы сдаешь?

– Английский, математику и русский.

– Английский – на будущее?

– Да.

– Чтобы уехать в Европу?

– Не будем загадывать, но надеюсь, – сказал Маринкин.

Ранее «Динамо» продлило контракт с Маринкиным до 2029 года. В сезоне-2025/26 хавбек провел 11 матчей за основную команду и сделал 1 результативную передачу.