17-летний хавбек «Динамо» Маринкин о ЕГЭ: «Занимаюсь на базе с репетиторами, одно другому не мешает. В школе подходят, желают удачи»

17-летниий полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин ответил на вопрос о сдаче государственных экзаменов.

– Как ты совмещаешь игру за основу «Динамо» с подготовкой к ЕГЭ?

– В целом, нормально. Занимаюсь на базе с репетиторами. Прихожу в школу, пишу пробные экзамены, которые нужно сдать. Так, чтобы что-то мешало другому, такого нет.

– Как реагируют одноклассники?

– В школе подходят, желают удачи. А так, в целом, вообще спокойно со всеми общаюсь.

– Какие предметы сдаешь?

– Английский, математику и русский.

– Английский – на будущее?

– Да.

– Чтобы уехать в Европу?

– Не будем загадывать, но надеюсь, – сказал Маринкин.

Ранее «Динамо» продлило контракт с Маринкиным до 2029 года. В сезоне-2025/26 хавбек провел 11 матчей за основную команду и сделал 1 результативную передачу.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Удачи, хорошей и результативной игры вместе с командой.
Почему сразу уехать. Может посольство грабить будут(Джентльмены удачи)😀
Пока не лучше даже Захаряна, к чему такие вопросы? Даже не 100% в стартовом составе в Динамо.
Ответ Виталии Пархоменко
А когда он тренеруется? школу прогуливает😂.
Маринкин, Маринкин, такой он вечеринкин...
Лучше бы он уроки делал, а не в ногомяч играл...
Смолов о дебюте Маринкина: «Топ, мне понравился. Мало того, что он может задумать, он еще это может исполнить»
25 марта, 10:53
17-летний Маринкин о дебюте в старте «Динамо» против «Зенита»: «Не было волнения, занимаюсь футболом 14 лет. Если боишься играть, зачем выходить на поле?»
23 марта, 04:37
Хавбек «Динамо» Маринкин перед «Зенитом»: «Можем обыгрывать любую команду, что и доказали уже этой весной»
21 марта, 04:37
