17-летний хавбек «Динамо» Маринкин о ЕГЭ: «Занимаюсь на базе с репетиторами, одно другому не мешает. В школе подходят, желают удачи»
17-летниий полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин ответил на вопрос о сдаче государственных экзаменов.
– Как ты совмещаешь игру за основу «Динамо» с подготовкой к ЕГЭ?
– В целом, нормально. Занимаюсь на базе с репетиторами. Прихожу в школу, пишу пробные экзамены, которые нужно сдать. Так, чтобы что-то мешало другому, такого нет.
– Как реагируют одноклассники?
– В школе подходят, желают удачи. А так, в целом, вообще спокойно со всеми общаюсь.
– Какие предметы сдаешь?
– Английский, математику и русский.
– Английский – на будущее?
– Да.
– Чтобы уехать в Европу?
– Не будем загадывать, но надеюсь, – сказал Маринкин.
Ранее «Динамо» продлило контракт с Маринкиным до 2029 года. В сезоне-2025/26 хавбек провел 11 матчей за основную команду и сделал 1 результативную передачу.