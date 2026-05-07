  • Скопинцев о футбольной столице России: «Воронеж, там люди одержимы футболом. На стадионе всегда крутая атмосфера с высокими децибелами и «Сектором Газа»
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев считает Воронеж футбольной столицей России.

– Ты сам из Воронежа, где крутые болельщики. Кроме того, играл в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Краснодаре. Если абстрагироваться от симпатий к «Динамо», какой город ты бы назвал футбольной столицей России с точки зрения фанатов?

– Воронеж. Именно если брать нынешний компактный формат стадиона, на котором всегда крутая атмосфера с высокими децибелами и «Сектором Газа». Там люди одержимы футболом. А когда вернется Центральный стадион профсоюзов после реконструкции, будет еще лучше, – сказал Скопинцев.

Воронежский «Факел» за 2 тура до конца сезона лидирует в Лиге PARI, набрав 64 очка в 32 встречах.

Ну так может ну его, это Динамо. Давай в Факел Дима, поиграешь при лучшей атмосфере, платить правда раз в 5 поменьше будут
На этом весь патриотизм и любовь к Воронежу у Скопинцева заканчивается. А так дурачок типо Лещука.
Как то слышал от местных, что Воронеж столица российского кораблестроительства. Так что этому уже не удивляюсь.
И ещё, как и Москва, порт пяти морей😀
Ясно же сказал вроде бы он :
Воронеж - наш Сектор Газа !
Не было бы фанайди, то такие «столицы» были бы в каждом городе.
Врядли. Ещё Краснодар, Калининград,Волгоград. Всё...
Давайте поддержим Воронеж. Это должно успокоить питерских болельщиков.
Судя по высказываниям на разные темы сегодня в новостях, не надо у него ничего спрашивать
Скопинцев и в Калининграде неплохо зажигал! Но почему то не вспомнил про нас...
