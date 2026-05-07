Скопинцев о футбольной столице России: «Воронеж, там люди одержимы футболом. На стадионе всегда крутая атмосфера с высокими децибелами и «Сектором Газа»
– Ты сам из Воронежа, где крутые болельщики. Кроме того, играл в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Краснодаре. Если абстрагироваться от симпатий к «Динамо», какой город ты бы назвал футбольной столицей России с точки зрения фанатов?
– Воронеж. Именно если брать нынешний компактный формат стадиона, на котором всегда крутая атмосфера с высокими децибелами и «Сектором Газа». Там люди одержимы футболом. А когда вернется Центральный стадион профсоюзов после реконструкции, будет еще лучше, – сказал Скопинцев.
Воронежский «Факел» за 2 тура до конца сезона лидирует в Лиге PARI, набрав 64 очка в 32 встречах.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Воронеж - наш Сектор Газа !