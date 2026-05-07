Судья Летексье об эпизоде с Винисиусом и Престианни: «Когда игрок жалуется на расизм, я обязан учитывать его слова, но не могу решать лишь на этом основании. У тебя нет всей информации»

Судья Летексье высказался об эпизоде с Винисиусом и Престианни.

Французский арбитр Франсуа Летексье рассказал, как действовал в ситуации с Винисиусом и Джанлукой Престианни .

В феврале «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме Винисиус сказал Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Арбитр запустил антирасистский и антидискриминационный протокол УЕФА, после чего матч был прерван примерно на десять минут.

Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА дисквалифицировал Джанлуку на 6 игр в еврокубках за «гомофобные» оскорбления. 3 матча дисквалификации – условные, с испытательным сроком в два года. Еще один матч бана Престианни уже отбыл.

«Это очень особенный момент. В такой ситуации у тебя нет всей информации. Приходится принимать решение, не располагая всеми фактами. В подобных случаях самое важное – собрать максимум информации и прежде всего действовать осторожно. Это мой приоритет.

Когда игрок говорит мне, что стал жертвой расистских оскорблений, свидетелем которых я не был, я обязан учитывать его слова, но не могу принимать решение исключительно на этой основе, и это, как мне кажется, вполне логично.

Нужно было официально зафиксировать момент, сделать его понятным для всех и объяснить участникам встречи, что, поскольку я не видел и не слышал самого инцидента, то не могу вынести дисциплинарное решение. Именно так я пытался управлять ситуацией.

У меня сложилось впечатление, что руководители УЕФА остались довольны тем, как я справился с ситуацией. Мне также кажется, что футбольный мир в целом положительно воспринял мои действия.

В конечном счете арбитр – это третья сторона в подобных обстоятельствах. Думаю, мне удалось сделать ситуацию максимально понятной. Но если бы можно было избежать необходимости разбираться с такими инцидентами и если бы подобного поведения не существовало, все были бы только рады», – сказал Летексье.