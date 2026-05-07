  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Судья Летексье об эпизоде с Винисиусом и Престианни: «Когда игрок жалуется на расизм, я обязан учитывать его слова, но не могу решать лишь на этом основании. У тебя нет всей информации»
4

Судья Летексье об эпизоде с Винисиусом и Престианни: «Когда игрок жалуется на расизм, я обязан учитывать его слова, но не могу решать лишь на этом основании. У тебя нет всей информации»

Судья Летексье высказался об эпизоде с Винисиусом и Престианни.

Французский арбитр Франсуа Летексье рассказал, как действовал в ситуации с Винисиусом и Джанлукой Престианни

В феврале «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме Винисиус сказал Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Арбитр запустил антирасистский и антидискриминационный протокол УЕФА, после чего матч был прерван примерно на десять минут.

Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА дисквалифицировал Джанлуку на 6 игр в еврокубках за «гомофобные» оскорбления. 3 матча дисквалификации – условные, с испытательным сроком в два года. Еще один матч бана Престианни уже отбыл.

«Это очень особенный момент. В такой ситуации у тебя нет всей информации. Приходится принимать решение, не располагая всеми фактами. В подобных случаях самое важное – собрать максимум информации и прежде всего действовать осторожно. Это мой приоритет.

Когда игрок говорит мне, что стал жертвой расистских оскорблений, свидетелем которых я не был, я обязан учитывать его слова, но не могу принимать решение исключительно на этой основе, и это, как мне кажется, вполне логично.

Нужно было официально зафиксировать момент, сделать его понятным для всех и объяснить участникам встречи, что, поскольку я не видел и не слышал самого инцидента, то не могу вынести дисциплинарное решение. Именно так я пытался управлять ситуацией.

У меня сложилось впечатление, что руководители УЕФА остались довольны тем, как я справился с ситуацией. Мне также кажется, что футбольный мир в целом положительно воспринял мои действия.

В конечном счете арбитр – это третья сторона в подобных обстоятельствах. Думаю, мне удалось сделать ситуацию максимально понятной. Но если бы можно было избежать необходимости разбираться с такими инцидентами и если бы подобного поведения не существовало, все были бы только рады», – сказал Летексье. 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37863 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoДжанлука Престианни
logoВинисиус Жуниор
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
Франсуа Летексье
logoсудьи
logoРеал Мадрид
logoУЕФА
дискриминация
logoвысшая лига Португалия
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дисквалификацию Престианни за оскорбления в адрес Винисиуса распространили на матчи сборных. Аргентинец пропустит 2 первые игры ЧМ-2026, если будет вызван
6 мая, 11:44
Кафу о красной для игроков, прикрывающих рот: «Замечательное правило. Не нужно прикрываться, чтобы разговаривать – нужно показывать себя, какой вы есть»
1 мая, 10:56
На ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов, а также ушедших с поля в знак протеста против судейства. Объявят в четверг (The Times)
28 апреля, 17:42
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
21 минуту назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
8 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
20 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
38 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
48 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем