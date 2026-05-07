Журналист Варела о Вальверде: «Он уже конфликтовал с партнерами по «Реалу», говорил Алонсо, что не хочет играть крайнего защитника. Что ты за лидер, если не можешь успокоиться»

Журналист рассказал, что Вальверде уже ссорился с игроками и отказывал Алонсо.

Журналист Рауль Варела раскрыл подробности еще одного инцидента с участием Федерико Вальверде .

Ранее сообщалось , что полузащитник «Реала» был отправлен в больницу после драки с Орельеном Тчуамени на тренировке. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия.

Директор и ведущий программы La Tribu объяснил, что тот эпизод произошел после матча против «Алавеса» на «Сантьяго Бернабеу », который «Реал» выиграл со счетом 2:1.

«Я не знаю, что произошло с Вальверде, и я не собираюсь его клеймить или раздувать из этого большую проблему, но реальность такова, что Вальверде сказал Хаби Алонсо , что не хочет играть на позиции крайнего защитника, несмотря на то, что является капитаном.

После матча против «Алавеса» в раздевалке Вальверде вступил в конфликт с одним из партнеров по команде, раскритиковав его поведение. После этого он предупредил другого игрока, что поступит с ним так же, если тот продолжит в том же духе.

А вчера он поссорился с Тчуамени. Ты капитан «Реала ». Если ты не можешь успокоиться, я не знаю, что ты за лидер», – сказал Варела.