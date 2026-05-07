Журналист Варела о Вальверде: «Он уже конфликтовал с партнерами по «Реалу», говорил Алонсо, что не хочет играть крайнего защитника. Что ты за лидер, если не можешь успокоиться»

Журналист рассказал, что Вальверде уже ссорился с игроками и отказывал Алонсо.

Журналист Рауль Варела раскрыл подробности еще одного инцидента с участием Федерико Вальверде.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» был отправлен в больницу после драки с Орельеном Тчуамени на тренировке. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия.

Директор и ведущий программы La Tribu объяснил, что тот эпизод произошел после матча против «Алавеса» на «Сантьяго Бернабеу», который «Реал» выиграл со счетом 2:1.

«Я не знаю, что произошло с Вальверде, и я не собираюсь его клеймить или раздувать из этого большую проблему, но реальность такова, что Вальверде сказал Хаби Алонсо, что не хочет играть на позиции крайнего защитника, несмотря на то, что является капитаном.

После матча против «Алавеса» в раздевалке Вальверде вступил в конфликт с одним из партнеров по команде, раскритиковав его поведение. После этого он предупредил другого игрока, что поступит с ним так же, если тот продолжит в том же духе.

А вчера он поссорился с Тчуамени. Ты капитан «Реала». Если ты не можешь успокоиться, я не знаю, что ты за лидер», – сказал Варела.

Источник: Marca
В апреле прошлого года реал тренировал не алонсо
сказал тренеру что не хочет играть не на своей позиции. фига он беспредельщик. короче во всем виноват Вальверде и не важно что Сити прошли только из-за его игры
Да, кто он такой, чтобы возникать и идти против тренера?! Никто. Ты выходишь и играешь там, где скажет тренер. Или может Рамос с Пепе возникали и воняли, когда их опорниками ставили?
На какой позиции играть - решает тренер. Этому должны учить с детской школы.
Сборище дешёвых примадонн!
Жесть чё творится⚽️
Ну Феде явно не простой товарищ, это понятно.
И мы не знаем в каком формате он говорил, что не хочет играть в защите. Аня и как-то сказал: «знаю, что он не любит этого, но типа так надо и все». Тут же с новым тренером может захотел себя поставить строже и выдал какой-то ультиматум, хз. Тогда неправ. С другой стороны, когда ты годами жертвуешь собой ради команды и видишь пешеходов впереди, травматиков сзади, тут уж психануть каждый горазд.
Ну тогда уходи
Так Вальверде и не лидер по натуре. А по факту принадлежности капитанской повязки лидером не становятся. Пресса выдумывает.
Изначально знал что этот парень очень переоценный, раз в года мачт жизни проводит, потом потеряется, просто обычный бегунок без головы, чуамени в разы сильнее 💪🏻
не стабильный бегунок в отличии тчуна😎
Не, ну это это уже чересчур. Мало того, что не рад играть не на своей позиции, так ещё и будучи капитаном смеет поучать других. Да что он себе позволяет!
А что такое "своя позиция", объясните мне.
ТРЕНЕР ОПРЕДЕЛЯЕТ на какой позиции играет игрок, вот и все. Если ему нужно, чтобы игрок сыграл тут, значит так и надо. Понятно, что ему не нравится играть правым защитником, но он не может "не хотеть и отказываться", ещё раз, это решение тренера, и точка.
Даже и если бы он решил при здоровых Трента и Карвахаля (что вряд ли, конечно).
А тут просто не было правого защитника, а у него был такой опыт. Тем более капитан, должен брать на себя ответственность первым, и биться за команду в любой роли.

А про ссоры с партнёрами даже промолчу.
Поплыл короче Федя, очень неприятно удивлён.
Так это просто домыслы твои. По факту Вальверде кучу раз играл правого защитника. Говорил, что ему это не нравится, но подчеркивал, что готов ради помощи команде. А то, что тренер определяет, не значит, что игроки не могут высказывать пожелания или что их не нужно учитывать. 30 лет назад Луис Энрике ушел свободным агентом из Реала в Барсу как раз потому, что в Реале им постоянно затыкали дыры в защите. А мог бы стать легендой клуба
Кем же заменить Вальверде? Задачка для Переса, ведь своего джокера Арбелоа он уже использовал ранее
