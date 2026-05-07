Журналист Варела о Вальверде: «Он уже конфликтовал с партнерами по «Реалу», говорил Алонсо, что не хочет играть крайнего защитника. Что ты за лидер, если не можешь успокоиться»
Журналист Рауль Варела раскрыл подробности еще одного инцидента с участием Федерико Вальверде.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» был отправлен в больницу после драки с Орельеном Тчуамени на тренировке. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия.
Директор и ведущий программы La Tribu объяснил, что тот эпизод произошел после матча против «Алавеса» на «Сантьяго Бернабеу», который «Реал» выиграл со счетом 2:1.
«Я не знаю, что произошло с Вальверде, и я не собираюсь его клеймить или раздувать из этого большую проблему, но реальность такова, что Вальверде сказал Хаби Алонсо, что не хочет играть на позиции крайнего защитника, несмотря на то, что является капитаном.
После матча против «Алавеса» в раздевалке Вальверде вступил в конфликт с одним из партнеров по команде, раскритиковав его поведение. После этого он предупредил другого игрока, что поступит с ним так же, если тот продолжит в том же духе.
А вчера он поссорился с Тчуамени. Ты капитан «Реала». Если ты не можешь успокоиться, я не знаю, что ты за лидер», – сказал Варела.
И мы не знаем в каком формате он говорил, что не хочет играть в защите. Аня и как-то сказал: «знаю, что он не любит этого, но типа так надо и все». Тут же с новым тренером может захотел себя поставить строже и выдал какой-то ультиматум, хз. Тогда неправ. С другой стороны, когда ты годами жертвуешь собой ради команды и видишь пешеходов впереди, травматиков сзади, тут уж психануть каждый горазд.
ТРЕНЕР ОПРЕДЕЛЯЕТ на какой позиции играет игрок, вот и все. Если ему нужно, чтобы игрок сыграл тут, значит так и надо. Понятно, что ему не нравится играть правым защитником, но он не может "не хотеть и отказываться", ещё раз, это решение тренера, и точка.
Даже и если бы он решил при здоровых Трента и Карвахаля (что вряд ли, конечно).
А тут просто не было правого защитника, а у него был такой опыт. Тем более капитан, должен брать на себя ответственность первым, и биться за команду в любой роли.
А про ссоры с партнёрами даже промолчу.
Поплыл короче Федя, очень неприятно удивлён.