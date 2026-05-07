«Спартак» – самый популярный российский клуб за границей. Кто не следит за РПЛ, наверное, и не знает, что «Краснодар» чемпион». Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович о чемпионате России
Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович, ныне выступающий за «Сараево», рассказал, какой российский клуб наиболее популярен за рубежом.
«Как всегда, самые известные – «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Те, кто не следит за Премьер-лигой, наверное, и не знают, что «Краснодар» сейчас чемпион и является лучшей командой страны.
Я многим у нас рассказывал про условия, которые создает «Краснодар», про их базу. Люди не верили и не понимали, как такое возможно. Но если выбирать один самый популярный российский клуб за границей, наверное, это будет «Спартак», – заявил Гойкович.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
И по моим наблюдениям это видимо Зенит. Я уже почти 10 лет живу в Нью-Йорке. И американцы узнают мою Зенитовскую футболку, которую я иногда одеваю. Когда я спрашиваю, откуда они знают клуб, они отвечают, что по Лиге Чемпионов. Иногда Халка вспоминают. В принципе логично.
Но вот то, что меня совершенно обескуражило, это то, что пару раз я даже атрибутику видел на местных. Я был очень удивлён и спросил. Один сказал, что на чемпионате мира был в России и купил эту футболку. Другой сказал, что не помнит, где достал, но ему просто дизайн понравился.