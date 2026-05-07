«Спартак» – самый популярный российский клуб за границей. Кто не следит за РПЛ, наверное, и не знает, что «Краснодар» чемпион». Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович о чемпионате России

Гойкович: самый популярный российский клуб за границей – «Спартак».

Бывший защитник «Оренбурга » Ренато Гойкович , ныне выступающий за «Сараево», рассказал, какой российский клуб наиболее популярен за рубежом.

«Как всегда, самые известные – «Спартак», «Зенит » и ЦСКА . Те, кто не следит за Премьер-лигой, наверное, и не знают, что «Краснодар» сейчас чемпион и является лучшей командой страны.

Я многим у нас рассказывал про условия, которые создает «Краснодар», про их базу. Люди не верили и не понимали, как такое возможно. Но если выбирать один самый популярный российский клуб за границей, наверное, это будет «Спартак», – заявил Гойкович.