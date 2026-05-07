27

«Спартак» – самый популярный российский клуб за границей. Кто не следит за РПЛ, наверное, и не знает, что «Краснодар» чемпион». Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович о чемпионате России

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович, ныне выступающий за «Сараево», рассказал, какой российский клуб наиболее популярен за рубежом. 

«Как всегда, самые известные – «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Те, кто не следит за Премьер-лигой, наверное, и не знают, что «Краснодар» сейчас чемпион и является лучшей командой страны.

Я многим у нас рассказывал про условия, которые создает «Краснодар», про их базу. Люди не верили и не понимали, как такое возможно. Но если выбирать один самый популярный российский клуб за границей, наверное, это будет «Спартак», – заявил Гойкович.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
27 комментариев
только болельщикам Спартака важно быть самыми популярными в России и заграницей, а остальные клубы просто играют в футбол и борются за золотые медали
Как то с комментариями не вяжется)
кто такой Гойкович? 🤣
Шо, опять!?? (с)
Не думаю, что слово "популярный" здесь уместно. "Знакомый" или "узнаваемый" лучше подойдут.
И по моим наблюдениям это видимо Зенит. Я уже почти 10 лет живу в Нью-Йорке. И американцы узнают мою Зенитовскую футболку, которую я иногда одеваю. Когда я спрашиваю, откуда они знают клуб, они отвечают, что по Лиге Чемпионов. Иногда Халка вспоминают. В принципе логично.

Но вот то, что меня совершенно обескуражило, это то, что пару раз я даже атрибутику видел на местных. Я был очень удивлён и спросил. Один сказал, что на чемпионате мира был в России и купил эту футболку. Другой сказал, что не помнит, где достал, но ему просто дизайн понравился.
Смешно
ваш аргумент весомый, один не знает откуда футболка, второй купил на ЧМ, но не сказал что понимает что за клуб. Конечно вы единственный кто ходит в футболке клуба РПЛ, остальных не видели или может опрос проводили кого ещё знают?
Ну всё правильно говорит. Спартак номер один. Только без трофеев за кучу лет - это мало греет. Надо брать кубок 🤷🏻
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Опять Неву подожгли.
