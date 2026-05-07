Тюкавин признан Winline игроком апреля в РПЛ. Голоса экспертов поделили Кордоба и Зобнин, комментаторы выбрали Олейникова

Тюкавин – игрок апреля в РПЛ.

Нападающий «Динамо » Константин Тюкавин признан лучшим игроком чемпионата России в апреле.

«Константин Тюкавин – WINLINE игрок апреля! 😉.

Костя – народный кандидат, он победил в голосовании болельщиков и поэтому стал лучшим.

У экспертов РПЛ голоса разделились между Джоном Кордобой и Романом Зобниным , эксперты «Матч Премьер» выбрали Ивана Олейникова », – говорится в сообщении Мир РПЛ .

В апреле Тюкавин забил 4 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах Премьер-лиги.

Помимо вышеуказанных игроков, на награду также были номинированы Эсекиэль Барко («Спартак ») и Евгений Ставер («Рубин »).