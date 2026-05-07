  • Тюкавин признан Winline игроком апреля в РПЛ. Голоса экспертов поделили Кордоба и Зобнин, комментаторы выбрали Олейникова
Тюкавин признан Winline игроком апреля в РПЛ. Голоса экспертов поделили Кордоба и Зобнин, комментаторы выбрали Олейникова

Тюкавин – игрок апреля в РПЛ.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком чемпионата России в апреле.

«Константин Тюкавин – WINLINE игрок апреля! 😉.

Костя – народный кандидат, он победил в голосовании болельщиков и поэтому стал лучшим.

У экспертов РПЛ голоса разделились между Джоном Кордобой и Романом Зобниным, эксперты «Матч Премьер» выбрали Ивана Олейникова», – говорится в сообщении Мир РПЛ.

В апреле Тюкавин забил 4 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах Премьер-лиги.

Помимо вышеуказанных игроков, на награду также были номинированы Эсекиэль Барко («Спартак») и Евгений СтаверРубин»).

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал РПЛ
Не люблю Кордобу, но сколько он очков Краснодару добыл в золотой гонке? Не сомневался, что победит он, однако...
Не победил в голосовании, победит на поле)
Надеюсь нет)
Очень странный выбор... Кордоба в невероятной форме и, буквально, тащит Краснодар ко второму чемпионству!
Тюкавин победил благодаря голосованию болельщиков, а Кордобу многие не любят
Примыкаю. Лично мне Кордоба отвратителен, но нужно в глаза долбиться, чтобы не видеть, что он сейчас лучший во всей лиге.
Тюкавина пиарят так, как когда-то Кокошу.
Это точно, сильно переоцененный игрок где он был в финале кубка и в золотом матче? А Кордоба везде, поэтому одни борятся за золото а другие за 7место...
Костя молодец! Подтверди сегодня,что ты лучший.
Администрация Спортс, исправьте статистику Кости Тюкавина.
Вы отняли у него гол, забитый Оренбургу.
По вашей статистике в апреле у него 3 гола и 2 передачи.

По официальной, что более важно, 4 гола и 1 передача.
По делу, молодец, рад за него, успехов дальше и чтоб без травм
Ну то что Тюкавин ещё и победил среди болельщиков, это говорит о многом. Да и статистика, то же за Тюкавина. Косте Здоровья, и забить решающий гол, в сегодняшней игре.
Сегодня надо закрепить успех! Надо обыгрывать Краснодар!
Точно!
И чтобы тюк забил парочку как минимум
Вот и посмотрим сегодня и 11.мая кто там лучший.
7-го будет Тюкавин лучший, а 11-го Кордоба.🤣
Как же везде тащат этого Тюкавина, ни скорости, ни удара, очередной Чалов
