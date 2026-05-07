Тюкавин признан Winline игроком апреля в РПЛ. Голоса экспертов поделили Кордоба и Зобнин, комментаторы выбрали Олейникова
Тюкавин – игрок апреля в РПЛ.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком чемпионата России в апреле.
«Константин Тюкавин – WINLINE игрок апреля! 😉.
Костя – народный кандидат, он победил в голосовании болельщиков и поэтому стал лучшим.
У экспертов РПЛ голоса разделились между Джоном Кордобой и Романом Зобниным, эксперты «Матч Премьер» выбрали Ивана Олейникова», – говорится в сообщении Мир РПЛ.
В апреле Тюкавин забил 4 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах Премьер-лиги.
Помимо вышеуказанных игроков, на награду также были номинированы Эсекиэль Барко («Спартак») и Евгений Ставер («Рубин»).
ПСЖ
Арсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал РПЛ
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вы отняли у него гол, забитый Оренбургу.
По вашей статистике в апреле у него 3 гола и 2 передачи.
По официальной, что более важно, 4 гола и 1 передача.