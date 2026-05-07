Маркиньос о слухах про «Црвену Звезду»: «Я сосредоточен только на «Спартаке» – очень хочу выиграть трофей с клубом. Я здесь счастлив, у меня все хорошо»
Вингер «Спартака» Маркиньос прокомментировал слухи о возможном переходе в «Црвену Звезду».
– Сербские СМИ писали, что летом «Црвена Звезда» намерена купить тебя, а ты хочешь вновь поработать со Станковичем.
– Видел, что об этом пишут в прессе, но это просто слухи. Я совершенно об этом не думаю.
Я желаю «Црвене Звезде» хороших результатов, но сейчас я сосредоточен только на «Спартаке» – очень хочу выиграть трофей со «Спартаком». Я здесь счастлив, у меня все хорошо, – сказал Маркиньос.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Странный выбор. Получать много денег в Спартаке и жить в городе, который комфортнее всей вместе взятой Сербии или же перейти в Црвену Звезду, получать в разы меньше, но при этом быть мальчиком для битья в ЛЧ
Да нет никакого выбора. Это наброс сербской желтухи. Зимой, как только Станок подписался со "Звездой", тоже сразу написали, что он Маркиньоса хочет с собой привести. У них так то есть деньги последние три года, но гораздо скромнее, чем в рпл. Самый большой трансфер - пятёрка. То есть примерно половина/треть стоимости нынешнего Маркиньоса.
Да я понимаю что это наброс. Осталось понять с какой целью и для чего
Наверное, агенты его балуются. Поднять зарплату Маркиньосу и получить свой гонорар.
