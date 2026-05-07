  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маркиньос о слухах про «Црвену Звезду»: «Я сосредоточен только на «Спартаке» – очень хочу выиграть трофей с клубом. Я здесь счастлив, у меня все хорошо»
6

Маркиньос о слухах про «Црвену Звезду»: «Я сосредоточен только на «Спартаке» – очень хочу выиграть трофей с клубом. Я здесь счастлив, у меня все хорошо»

Маркиньос о слухах про «Црвену Звезду»: я сосредоточен только на «Спартаке».

Вингер «Спартака» Маркиньос прокомментировал слухи о возможном переходе в «Црвену Звезду». 

Сербские СМИ писали, что летом «Црвена Звезда» намерена купить тебя, а ты хочешь вновь поработать со Станковичем

– Видел, что об этом пишут в прессе, но это просто слухи. Я совершенно об этом не думаю.

Я желаю «Црвене Звезде» хороших результатов, но сейчас я сосредоточен только на «Спартаке» – очень хочу выиграть трофей со «Спартаком». Я здесь счастлив, у меня все хорошо, – сказал Маркиньос.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37862 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoМаркиньос Коста
logoДеян Станкович
logoвысшая лига Сербия
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЦрвена Звезда
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Странный выбор. Получать много денег в Спартаке и жить в городе, который комфортнее всей вместе взятой Сербии или же перейти в Црвену Звезду, получать в разы меньше, но при этом быть мальчиком для битья в ЛЧ
Ответ alexey102rus
Странный выбор. Получать много денег в Спартаке и жить в городе, который комфортнее всей вместе взятой Сербии или же перейти в Црвену Звезду, получать в разы меньше, но при этом быть мальчиком для битья в ЛЧ
Да нет никакого выбора. Это наброс сербской желтухи. Зимой, как только Станок подписался со "Звездой", тоже сразу написали, что он Маркиньоса хочет с собой привести. У них так то есть деньги последние три года, но гораздо скромнее, чем в рпл. Самый большой трансфер - пятёрка. То есть примерно половина/треть стоимости нынешнего Маркиньоса.
Ответ Максим Николаев
Да нет никакого выбора. Это наброс сербской желтухи. Зимой, как только Станок подписался со "Звездой", тоже сразу написали, что он Маркиньоса хочет с собой привести. У них так то есть деньги последние три года, но гораздо скромнее, чем в рпл. Самый большой трансфер - пятёрка. То есть примерно половина/треть стоимости нынешнего Маркиньоса.
Да я понимаю что это наброс. Осталось понять с какой целью и для чего
Наверное, агенты его балуются. Поднять зарплату Маркиньосу и получить свой гонорар.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карседо о недовольствие Маркиньоса заменой в игре с ЦСКА: «Он хотел отыграть весь матч, это нормально. «Спартаку» нужно было добавить свежести»
6 мая, 20:37
Мостовой и Кузнецов сравнили составы ЦСКА и «Спартака»: Максименко предпочли Акинфееву, Маркиньоса – Глебову, Угальде – Гонду
6 мая, 14:58Видео
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
20 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
7 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
19 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
37 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
47 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем