Маркиньос о слухах про «Црвену Звезду»: «Я сосредоточен только на «Спартаке» – очень хочу выиграть трофей с клубом. Я здесь счастлив, у меня все хорошо»

Маркиньос о слухах про «Црвену Звезду»: я сосредоточен только на «Спартаке».

Вингер «Спартака » Маркиньос прокомментировал слухи о возможном переходе в «Црвену Звезду».

– Сербские СМИ писали, что летом «Црвена Звезда» намерена купить тебя, а ты хочешь вновь поработать со Станковичем.

– Видел, что об этом пишут в прессе, но это просто слухи. Я совершенно об этом не думаю.

Я желаю «Црвене Звезде» хороших результатов, но сейчас я сосредоточен только на «Спартаке» – очень хочу выиграть трофей со «Спартаком». Я здесь счастлив, у меня все хорошо, – сказал Маркиньос .