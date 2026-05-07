Пономарев о ЦСКА: «Игроки были как крепостные при Челестини: «Это делай, а это не делай». Это неправильно, 1-й тайм со «Спартаком» прошел плохо на его старом багаже»

Пономарев о ЦСКА: при Челестини игроки были как крепостные, слушали приказы.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что игроки команды выглядели как крепостные при бывшем тренере Фабио Челестини .

ЦСКА в среду уступил «Спартаку » (0:1) в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России. Армейцы провели первую игру под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова . Челестини был уволен 4 мая.

«Первый тайм по инерции прошел плохо, на старом багаже Челестини, а во втором тайме сыграли очень прилично. Могли громить «Спартак» на полную катушку. Забей они лишь один мяч, но нет, дальше они летели в тартарары. Не повезло.

Игдисамова, естественно, оценивать рано. Но он не нервничал, не психовал, подсказывал. После перерыва ребята стали играть по-другому. При Челестини игроки были как крепостные: «Это делай, а это не делай». Это неправильно. Нужно уметь обыгрывать противника на хорошей скорости или хорошим финтом. Сейчас это потихоньку появляется.

Конечно, красной карточки там не было . Была обоюдная борьба за мяч, и ничего страшного не произошло. А вот то, что наши проиграли середину поля, – это плохо. Обляков, Кисляк и Баринов просто никакие», – заявил Пономарев.