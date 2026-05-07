  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о ЦСКА: «Игроки были как крепостные при Челестини: «Это делай, а это не делай». Это неправильно, 1-й тайм со «Спартаком» прошел плохо на его старом багаже»
21

Пономарев о ЦСКА: «Игроки были как крепостные при Челестини: «Это делай, а это не делай». Это неправильно, 1-й тайм со «Спартаком» прошел плохо на его старом багаже»

Пономарев о ЦСКА: при Челестини игроки были как крепостные, слушали приказы.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что игроки команды выглядели как крепостные при бывшем тренере Фабио Челестини.

ЦСКА в среду уступил «Спартаку» (0:1) в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России. Армейцы провели первую игру под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова. Челестини был уволен 4 мая.

«Первый тайм по инерции прошел плохо, на старом багаже Челестини, а во втором тайме сыграли очень прилично. Могли громить «Спартак» на полную катушку. Забей они лишь один мяч, но нет, дальше они летели в тартарары. Не повезло.

Игдисамова, естественно, оценивать рано. Но он не нервничал, не психовал, подсказывал. После перерыва ребята стали играть по-другому. При Челестини игроки были как крепостные: «Это делай, а это не делай». Это неправильно. Нужно уметь обыгрывать противника на хорошей скорости или хорошим финтом. Сейчас это потихоньку появляется.

Конечно, красной карточки там не было. Была обоюдная борьба за мяч, и ничего страшного не произошло. А вот то, что наши проиграли середину поля, – это плохо. Обляков, Кисляк и Баринов просто никакие», – заявил Пономарев.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37862 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
logoЦСКА
logoИван Обляков
logoFONBET Кубок России
РИА Новости
logoСпартак
logoДмитрий Игдисамов
logoМатвей Кисляк
logoДмитрий Баринов
Владимир Алексеевич Пономарев
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Команда осталась без главного тренера, кого теперь крайним будут делать? Критика не терпит пустоты.
Ответ Brennet
Команда осталась без главного тренера, кого теперь крайним будут делать? Критика не терпит пустоты.
Игроки кричали в спину уходящему Челестини :
Мы не крепостные , хотим , как в Реале !
Ответ Brennet
Команда осталась без главного тренера, кого теперь крайним будут делать? Критика не терпит пустоты.
Дык вчера уже вроде как обозначилась причина поражения вашего - жёлтую не дали Ву!
Вот это аналитика, Глебчик обзавидуется, дед дал жару, в первой тайме был багаж, во втором забыли его где-то, в следующем туре может быть найдут снова багаж клятого Челестини!
Фабио, вернись, забери свой багаж)
Ответ alexsem69
Фабио, вернись, забери свой багаж)
не называй так его жену
Ответ alexsem69
Фабио, вернись, забери свой багаж)
Багажа хватило только на 1 тайм
а во втором привезли багаж Абаскаля...
И вот такими вот товарищами забита вся лента.
Уже даже отдельные таймы команды играют на багаже, вот это аналитика 😁А если бы прошли интересно сказал бы что это на багаже Челестини?
86 лет деду - а какую медийную волну поднимает! Мое увожение аксакалу раскусившему алгоритмы современного мира.
Это тогда не багаж, это так, какая-то ручная кладь для авиакомпании "Победа"
Тренер заставлял игроков что-то делать на поле! 😱 Куда вообще руководство смотрит?! Почему не вызвали полицию?!!
Однотаймовый багаж - это что-то новенькое
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глебов об уходе Челестини из ЦСКА: «Была небольшая дизмораль. Все равно какие-то идеи работали, была прекрасная осень»
7 мая, 08:09
Александр Мостовой: «Нельзя говорить, что Челестини не тренер, он футбольный человек. Не тренеры – это люди, которые в футбол не играли и пролезают сплошь и рядом»
6 мая, 11:05
«Челестини ошибся, дав добро на обмен Дивеева. Игорь был лидером раздевалки, без него в обороне у ЦСКА не так все хорошо». Кечинов о тренере
6 мая, 04:44
Пономарев о Челестини: «Надо было еще раньше к чертовой матери его увольнять, после первого круга. Я видел, что ребята мучаются с ним, он их разучил играть в футбол»
4 мая, 19:21
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
20 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
7 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
19 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
37 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
47 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем