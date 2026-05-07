  Кейн повторил рекорд Левандовского по голам за «Баварию» в сезоне – 55 мячей. У англичанина есть еще три матча
Кейн повторил рекорд Левандовского по голам за «Баварию» в сезоне – 55 мячей. У англичанина есть еще три матча

Харри Кейн забил 55 голов за «Баварию» в нынешнем сезоне.

Английский форвард повторил рекорд Роберта Левандовского, ныне выступающего за «Барселону». У поляка было столько мячей в сезоне-2019/20. 

33 гола Кейн забил в Бундеслиге, 14 – в Лиге чемпионов, 7 – в Кубке Германии и один в Суперкубке Германии. 

У форварда есть еще три матча, чтобы побить рекорд. «Баварии» осталось сыграть два тура в Бундеслиге и финал Кубка Германии. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
значит побьёт
А ведь Лева столько наколотил в ковидный сезон, где было меньше игр...
Ответ bo_larson
И должен был по праву брать ЗМ в тот год
Ответ bo_larson
Там у Баварии было на 2 игры меньше, по одной в 1/4 и 1/2 ЛЧ
По 4 было у Эусебио и Ронсберика
Да и все пенальти были без вопросов
Кейн о вылете из ЛЧ: «Разочарование останется надолго, «Бавария» не реализовала свои моменты. Сосредоточимся на достойном завершении сезона, нас ждет финал Кубка»
