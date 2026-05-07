Кейн повторил рекорд Левандовского по голам за «Баварию» в сезоне – 55 мячей. У англичанина есть еще три матча
Английский форвард повторил рекорд Роберта Левандовского, ныне выступающего за «Барселону». У поляка было столько мячей в сезоне-2019/20.
33 гола Кейн забил в Бундеслиге, 14 – в Лиге чемпионов, 7 – в Кубке Германии и один в Суперкубке Германии.
У форварда есть еще три матча, чтобы побить рекорд. «Баварии» осталось сыграть два тура в Бундеслиге и финал Кубка Германии.
