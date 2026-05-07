Вальверде отправили в больницу после новой стычки с Тчуамени на тренировке. Конфликт был «намного хуже» вчерашнего, «Реал» провел экстренное совещание после драки (Marca)

Вальверде отправили в больницу после новой стычки с Тчуамени.

Полузащитники «Реала » Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде вступили в драку на сегодняшней командной тренировке.

Вчера сообщалось, что игроки едва не подрались во время занятия. После фола в одном из игровых эпизодов француз и уругваец начали толкаться. В раздевалке выяснение отношений продолжилось.

По данным Marca, сегодня между игроками произошел новый инцидент, который вынудил провести экстренное совещание и заставил клуб рассмотреть вопрос о принятии мер.

Новый эпизод был описан несколькими членами команды как «очень серьезный». Драка с самого начала обострилась, потребовав вмешательства нескольких игроков команды. В конечном итоге она привела к госпитализации Вальверде. Источники утверждают, что новый конфликт был «намного хуже», чем тот, что произошел вчера.

Экстренное совещание в раздевалке было организовано всего через несколько минут после драки. Ни один игрок не покинул тренировочную базу. Целью стало положить конец всем проблемам и попытаться остановить эскалацию напряженности, которая вызывает серьезную озабоченность на самом высоком уровне клуба.

В настоящее время атмосфера в «Реале» крайне напряжена, царит нервозность, внутренний раскол и растет ощущение, что ситуация далека от разрешения, подчеркивает Marca.

Рюдигер дважды атаковал Каррераса, сообщил журналист Бенито: «2 недели назад Антонио снова вступил в конфликт с Альваро на тренировке. Игроки «Реала» заставили его извиниться»

С Арбелоа не разговаривают как минимум шесть игроков «Реала». Некоторые футболисты не общаются и друг с другом