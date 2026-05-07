  • Вальверде отправили в больницу после новой стычки с Тчуамени на тренировке. Конфликт был «намного хуже» вчерашнего, «Реал» провел экстренное совещание после драки (Marca)
Вальверде отправили в больницу после новой стычки с Тчуамени на тренировке. Конфликт был «намного хуже» вчерашнего, «Реал» провел экстренное совещание после драки (Marca)

Полузащитники «Реала» Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде вступили в драку на сегодняшней командной тренировке.

Вчера сообщалось, что игроки едва не подрались во время занятия. После фола в одном из игровых эпизодов француз и уругваец начали толкаться. В раздевалке выяснение отношений продолжилось.

По данным Marca, сегодня между игроками произошел новый инцидент, который вынудил провести экстренное совещание и заставил клуб рассмотреть вопрос о принятии мер.

Новый эпизод был описан несколькими членами команды как «очень серьезный». Драка с самого начала обострилась, потребовав вмешательства нескольких игроков команды. В конечном итоге она привела к госпитализации Вальверде. Источники утверждают, что новый конфликт был «намного хуже», чем тот, что произошел вчера.

Экстренное совещание в раздевалке было организовано всего через несколько минут после драки. Ни один игрок не покинул тренировочную базу. Целью стало положить конец всем проблемам и попытаться остановить эскалацию напряженности, которая вызывает серьезную озабоченность на самом высоком уровне клуба.

В настоящее время атмосфера в «Реале» крайне напряжена, царит нервозность, внутренний раскол и растет ощущение, что ситуация далека от разрешения, подчеркивает Marca.

Рюдигер дважды атаковал Каррераса, сообщил журналист Бенито: «2 недели назад Антонио снова вступил в конфликт с Альваро на тренировке. Игроки «Реала» заставили его извиниться»

С Арбелоа не разговаривают как минимум шесть игроков «Реала». Некоторые футболисты не общаются и друг с другом

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Сантьяго Бернабеу ⛔️
Санта Барбара ✅
💯
В следующих сериях: Тчуамени уведет у Мбаппе актрису и за это получит по щщам от Рюдигера. У Арбелоа будет диагностирована амнезия.
В вакансиях про такое обычно пишут "хороший дружный коллектив"))
Именно так Клоппу и Моуриньо и новорят
Прямо как мой))
Жду Моуриньо, этот треш-ток должен продолжаться)
Видимо, чтобы спасти клуб, сейчас он все же должен "сгореть" окончательно и на поле, и в раздевалке
Треш-стрим скорее
Я жду Джон Сину
Слова Хаби о том что он попал в детский сад все сильнее обрастают "мясом")
Комментарий скрыт
Перес , как там Арбелоа, наладил атмосферу?)
Какое же это позорище . Превратить топ клуб в цирк за два года. Что дальше? Фобера возьмете в совет директоров ?
Комментарий скрыт
когда президент клуба прогибается перед парочкой игроков ставя их выше клуба и возводя в ранг абсолюта, волей не волей получишь вот такое, и это еще не конец, дальше может быть еще веселее
Прикиньте в класико выходит такой Вальверде с фингалом, Тчуамени с гипсом, Рюдигер без зубов и т.д. Пол команды после люлей 😁
Каррерас на костылях, Вини с угловым флажком, Мбаппе в мундире, Арбелоа с тарелкой пирожков, Куртуа с женами партнеров по команде
И Мбаппе с поломанным коленом
Арбелоа навел порядок, признаться не верил в него.
Карвахаль атакует судью, Рюдигер атакует Каррераса, Тчуамени атакует Вальверде, Мбаппе атакует Переса, Винисиус атакует угловой флаг...ждем продолжения
Винисиус не совсем атакует угловой флаг, там другие действия
Один Камавинга опущеный в углу сидит грустит. А Менди видимо решил самоизолироваться от этого трэша.
Реал Мадрид ТВ уже обвинил в этом Тебаса, Барселону и судей?
Вот это коллектив, вот это сплоченность!
Коллективное хозяйство!😄
Рюдигер дважды атаковал Каррераса, сообщил журналист Бенито: «2 недели назад Антонио снова вступил в конфликт с Альваро на тренировке. Игроки «Реала» заставили его извиниться»
7 мая, 09:29
С Арбелоа не разговаривают как минимум шесть игроков «Реала». Некоторые футболисты не общаются и друг с другом
6 мая, 18:45
Вальверде и Тчуамени едва не подрались на тренировке «Реала». Они потолкались на поле и продолжили выяснять отношения в раздевалке
6 мая, 17:30
Рюдигер ударил Каррераса по лицу на одной из тренировок «Реала». Альваро прокомментировал слухи о конфликте: «Это единичный и несущественный случай. Все уже улажено»
6 мая, 10:17
