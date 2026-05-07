Кейн о вылете из ЛЧ: «Разочарование останется надолго, «Бавария» не реализовала свои моменты. Сосредоточимся на достойном завершении сезона, нас ждет финал Кубка»
Форвард «Баварии» Харри Кейн выложил публикацию после вылета из Лиги чемпионов.
Мюнхенцы уступили «ПСЖ» по сумме двух полуфинальных матчей (4:5, 1:1). Англичанин забил по голу в каждой игре.
«Вчерашний вечер оказался не таким, как мы ожидали. В таких играх все решают моменты, и, к сожалению, в двухматчевой серии мы не смогли реализовать достаточно своих возможностей.
Мы гордимся тем, что являемся частью этой команды и клуба. Разочарование еще долго будет с нами, но мы должны сосредоточиться на том, чтобы достойно завершить сезон, ведь нам еще предстоит сыграть в финале.
Спасибо за постоянную поддержку и с нетерпением ждем встречи с болельщиками в Берлине!» – написал Кейн в соцсети.
23 мая «Бавария» в Берлине сыграет в финале Кубка Германии со «Штутгартом».
Эпизод с Мендешем — это удаление по правилам.
1. Лаймер отдаёт пас на Олисе, который выходил бы один на один с вратарём.
2. Мендеш намеренно выставляет руку на уровне плеча и блокирует передачу. Это срыв перспективной атаки — однозначная жёлтая карточка.
3. На повторах видно: мяч попадает Лаймеру в корпус, а не в руку. Игры рукой у него не было.
Таким образом, жёлтая карточка Мендешу должна была стать второй — и означать удаление «ПСЖ» в первом тайме.