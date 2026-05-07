  Кейн о вылете из ЛЧ: «Разочарование останется надолго, «Бавария» не реализовала свои моменты. Сосредоточимся на достойном завершении сезона, нас ждет финал Кубка»
9

Кейн о вылете из ЛЧ: «Разочарование останется надолго, «Бавария» не реализовала свои моменты. Сосредоточимся на достойном завершении сезона, нас ждет финал Кубка»

Форвард «Баварии» Харри Кейн выложил публикацию после вылета из Лиги чемпионов.

Мюнхенцы уступили «ПСЖ» по сумме двух полуфинальных матчей (4:5, 1:1). Англичанин забил по голу в каждой игре.

«Вчерашний вечер оказался не таким, как мы ожидали. В таких играх все решают моменты, и, к сожалению, в двухматчевой серии мы не смогли реализовать достаточно своих возможностей.

Мы гордимся тем, что являемся частью этой команды и клуба. Разочарование еще долго будет с нами, но мы должны сосредоточиться на том, чтобы достойно завершить сезон, ведь нам еще предстоит сыграть в финале.

Спасибо за постоянную поддержку и с нетерпением ждем встречи с болельщиками в Берлине!» – написал Кейн в соцсети.

23 мая «Бавария» в Берлине сыграет в финале Кубка Германии со «Штутгартом».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Харри Кейна
Да Бавария показала не лучший свой футбол. Но и судейство на прямую повлияло на исход матча. Или судья испугался показать вторую жк мендешу, или ему хорошо насыпали в карман. ПСЖ больше часа должен был быть в 10м. И это факт.
Эпизод с Мендешем — это удаление по правилам.

1. Лаймер отдаёт пас на Олисе, который выходил бы один на один с вратарём.
2. Мендеш намеренно выставляет руку на уровне плеча и блокирует передачу. Это срыв перспективной атаки — однозначная жёлтая карточка.
3. На повторах видно: мяч попадает Лаймеру в корпус, а не в руку. Игры рукой у него не было.

Таким образом, жёлтая карточка Мендешу должна была стать второй — и означать удаление «ПСЖ» в первом тайме.
Ответ VyacheslaV
Я еще добавлю, что Пенальти все таки имел место быть за первую руку Невеша, Я прочитал пункт 12 о котором все так трещат IFAB гласит - либо рикошет, либо естественное положение. Причем этот же арбитр поставил за почти такой же эпизод пенальти в чемпионате португалии, сославшись что рука увеличивала площадь тела. Люди слепо верят, хотя правила IFAB можно скачать с сайта на русском и почитать страничка 109 и далее. Кому там поверили непонятно. Но это не удивляет люди вообще хавают не проверяя ничего, настолько деградируют стремительно, что им достаточно авторитетного мнения без критического мышления. И дождуться до такого, что будут пихать откровенное Г. и говорить, это грязь лечебная растирай и давай деньги.
