Кейн о вылете из ЛЧ: «Разочарование останется надолго, «Бавария» не реализовала свои моменты. Сосредоточимся на достойном завершении сезона, нас ждет финал Кубка»

Кейн о вылете из ЛЧ: разочарование останется надолго, «Бавария» упустила шансы.

Форвард «Баварии» Харри Кейн выложил публикацию после вылета из Лиги чемпионов.

Мюнхенцы уступили «ПСЖ » по сумме двух полуфинальных матчей (4:5, 1:1). Англичанин забил по голу в каждой игре.

«Вчерашний вечер оказался не таким, как мы ожидали. В таких играх все решают моменты, и, к сожалению, в двухматчевой серии мы не смогли реализовать достаточно своих возможностей.

Мы гордимся тем, что являемся частью этой команды и клуба. Разочарование еще долго будет с нами, но мы должны сосредоточиться на том, чтобы достойно завершить сезон, ведь нам еще предстоит сыграть в финале.

Спасибо за постоянную поддержку и с нетерпением ждем встречи с болельщиками в Берлине!» – написал Кейн в соцсети.

23 мая «Бавария » в Берлине сыграет в финале Кубка Германии со «Штутгартом».