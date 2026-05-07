Мбаппе прошел обследование и может попасть в состав «Реала» на класико. Форвард начнет матч в запасе и сможет выйти на полчаса (As)

Мбаппе может сыграть в класико по результатам обследования.

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе, восстанавливающийся от травмы, прошел запланированное ранее медицинское обследование. Оно должно было определить, примет ли он участие в класико.

Сегодня на базе команды французу провели медицинский осмотр, а затем сделали МРТ. Результаты показали, что разрыва нет, только небольшое воспаление мышц в результате перенапряжения.

После этого Мбаппе вышел на поле, чтобы провести часть тренировки с партнерами по команде. Закончив индивидуальную работу, игрок отправился к физиотерапевту. Планируется, что завтра он снова будет тренироваться с группой, но уже дольше, чтобы продолжить прогресс.

В субботу состоится заключительная тренировка перед поездкой в ​​Барселону. В клубе пока нет полной уверенности, но есть ощущение, что Килиан будет включен в состав на матч с «Барселоной». Он сможет сыграть около получаса. На данный момент ожидается, что он начнет игру на скамейке запасных, подчеркивает As.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
36 комментариев
Если главный тренер реала, винисиус разрешит, то второй тренер реала мбапе будет играть с первых минут
Вы случаем иерархию не перепутали? Диктатор может быть только главным и никак иначе а потому сам будет решать сколько ему сыграть.
и кто по вашему главный диктатор в Реале?
А нужен ли он в эль классико?? Мбапе пришёл в Реал как супер эгоист-понтовила, ему вообще не интересна эмблема Реала! я уверен в этом!
Мбаппе хочет лично руководить почетным коридором
колено то не перепутали ?))
🤣
Так уж и быть постою там спереди, поболтаю с моим другом Вини
мбапе пришёл в Реал, навёл лишь порчу.
Ту ногу хоть проверили?
где то я это читал уже:) ах да перед матчем суперкубка,я тогда ещё сказал реал проиграет, мбаппе может доломаться если выпустят и реал за сезон не возьмёт не одного титула, так и получилось
. Тчуамени обследовал.
Конечно, он должен лично присутствовать на триумфе Барселоны
