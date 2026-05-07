Мбаппе прошел обследование и может попасть в состав «Реала» на класико. Форвард начнет матч в запасе и сможет выйти на полчаса (As)
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе, восстанавливающийся от травмы, прошел запланированное ранее медицинское обследование. Оно должно было определить, примет ли он участие в класико.
Сегодня на базе команды французу провели медицинский осмотр, а затем сделали МРТ. Результаты показали, что разрыва нет, только небольшое воспаление мышц в результате перенапряжения.
После этого Мбаппе вышел на поле, чтобы провести часть тренировки с партнерами по команде. Закончив индивидуальную работу, игрок отправился к физиотерапевту. Планируется, что завтра он снова будет тренироваться с группой, но уже дольше, чтобы продолжить прогресс.
В субботу состоится заключительная тренировка перед поездкой в Барселону. В клубе пока нет полной уверенности, но есть ощущение, что Килиан будет включен в состав на матч с «Барселоной». Он сможет сыграть около получаса. На данный момент ожидается, что он начнет игру на скамейке запасных, подчеркивает As.