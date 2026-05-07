Алаев о «Спартаке»: «Карседо вселяет оптимизм на следующий сезон. Хочется, чтобы не 2 команды, а 5 выгрызали друг у друга титул, и красно-белые среди них»
«Мне кажется, что новое руководство «Спартака» выполняет хорошую работу. Скажу очень аккуратно, но и тренер вселяет оптимизм на следующий сезон.
Очень приятно смотреть, как третий год подряд «Краснодар» и «Зенит» выгрызают друг у друга титул. Но в следующем году хотелось бы, чтобы таких команд было не две, а пять, и чтобы среди них был и «Спартак».
Дам прогноз на следующий сезон: больше, чем две команды, будут бороться за чемпионство», – сказал Алаев.
После 28 туров «Спартак» под руководством Хуана Карседо занимает 4-е место в Мир РПЛ, набрав 48 очков.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Тогда судьи могут запутаться, кого валить, а кого двигать
Алаев в открытую топит за Спартак и против Зенита.
Минусы?
Вспоминается истерика местных хомячков на слова Орлова за симпатию к Зениту: так низззя..., неэтично..., зашквар.... А тут высокий футбольный чиновник на должности...., но адмресурс только у Зенита, не перепутайте. У других ему просто неоткуда взяться.
А почему не Сочи с Оренбургом?
он уже дал прогноз что в еврокубки вернемся в следующем году. зачем так много прогнозов которые не сбудутся
Тут пока цикл начался. Но без шуток, Карседо хотя б не прыгает как идиот вдоль бровки.
был на рыбалке на синаре в челябинской области и пропустил дерби, но нарезке из дерби скажу прямо, переиграли на тоненького...
Как улов? На что ловил?
улов не особо, ехали за крупным лещом, две поклёвки на 4 фидера за сутки со сходами, один обрыв, но и забухали вечером, ночью рыбу ждали, а поклёвки были только с утра после 5, ночью по темноте не клевал, задолбал чебак ( плотва ) просто ужас...
