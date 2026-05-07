Алаев о «Спартаке»: «Карседо вселяет оптимизм на следующий сезон. Хочется, чтобы не 2 команды, а 5 выгрызали друг у друга титул, и красно-белые среди них»

Алаев о «Спартаке»: хочется, чтобы бился за титул в следующем сезоне.

Президент РПЛ Александр Алаев ожидает прогресса «Спартака » в новом сезоне.

«Мне кажется, что новое руководство «Спартака» выполняет хорошую работу. Скажу очень аккуратно, но и тренер вселяет оптимизм на следующий сезон.

Очень приятно смотреть, как третий год подряд «Краснодар » и «Зенит » выгрызают друг у друга титул. Но в следующем году хотелось бы, чтобы таких команд было не две, а пять, и чтобы среди них был и «Спартак».

Дам прогноз на следующий сезон: больше, чем две команды, будут бороться за чемпионство», – сказал Алаев.

После 28 туров «Спартак» под руководством Хуана Карседо занимает 4-е место в Мир РПЛ, набрав 48 очков.