Пиоли о том, что отказал ЦСКА: «Нет, это не так. Сейчас я предпочитаю ни о чем не общаться»

Пиоли не отказывал ЦСКА: это не так, сейчас я предпочитаю ни о чем не общаться.

Бывший тренер «Милана » и «Интера» Стефано Пиоли опроверг информацию о том, что отказался возглавить ЦСКА .

По данным La Viola, руководство армейцев связалось с итальянцем через посредников, однако 60-летний тренер не выразил желания работать в России.

– Вы действительно отказали ЦСКА в работе главным тренером?

– Нет, нет, нет! Это не так. Знаете, на данный момент я предпочитаю ни о чем не общаться. Спасибо за понимание! – сказал Пиоли .

Последним местом работы специалиста была «Фиорентина », которую Стефано покинул в 2025 году.

4 мая ЦСКА уволил Фабио Челестини с поста главного тренера и временно назначил на его место Дмитрия Игдисамова.