  Пиоли о том, что отказал ЦСКА: «Нет, это не так. Сейчас я предпочитаю ни о чем не общаться»
Пиоли о том, что отказал ЦСКА: «Нет, это не так. Сейчас я предпочитаю ни о чем не общаться»

Бывший тренер «Милана» и «Интера» Стефано Пиоли опроверг информацию о том, что отказался возглавить ЦСКА.

По данным La Viola, руководство армейцев связалось с итальянцем через посредников, однако 60-летний тренер не выразил желания работать в России.

– Вы действительно отказали ЦСКА в работе главным тренером?

– Нет, нет, нет! Это не так. Знаете, на данный момент я предпочитаю ни о чем не общаться. Спасибо за понимание! – сказал Пиоли.

Последним местом работы специалиста была «Фиорентина», которую Стефано покинул в 2025 году.

4 мая ЦСКА уволил Фабио Челестини с поста главного тренера и временно назначил на его место Дмитрия Игдисамова.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
сами придумали, сами опровергли.
Видимо пока выжидает более интересные и выгодные предложения. Если не поступят, будет разговаривать с ЦСКА.
Не отказал?
Не отказал?
Нет, нет, нет! А за деньги - да.
Нет нет я не отказал жду когда больше денег предложат.
Пиоли? ЦСКА идет своим путем, видимо, тупиковым. Кого попросит этот мэтр приобрести или обменять?😂
Пиоли? ЦСКА идет своим путем, видимо, тупиковым. Кого попросит этот мэтр приобрести или обменять?😂
Кокорина.
опять двадцать пять... на те же грабли
Значит, не отказал? Всё, завтра объявят
