  Лексаков о российских тренерах: «Мы не в сердце Европы, не общаемся странами. Я бы ввел обязательное требование к изучению русского – почему оно есть в Германии к Гвардиоле и другим тренерам?»
Андрей Лексаков считает, что иностранные специалисты, работающие в России, должны учить русский язык.

– У нас [российских тренеров] один недостаток большой – мы не в сердце Европы, мы не в ЕС, мы не общаемся странами. У нас тренеры очень много знают и в большей мере российские тренеры РПЛ лучше подготовлены методически, чем западные коллеги.

Но они не знают языка, [у них есть] боязнь того, что не получится, наш национальный менталитет, культура наша не дают возможности там работать.

Леонид Викторович [Слуцкий] попробовал, с какой-то долей успешности там работал в Голландии и так далее. Многие работают в других странах, тот же Адиев. Тот же Черчесов. Они работают кто-то в Белоруссии, кто-то в Казахстане – нас многократные чемпионы Казахстана, – в Армении наши тренеры. В том числе и на Украине: Семин и Газзаев там работали. 

– То есть им не хватает пиара? Российские тренеры – топовые, но им не хватает пиара, а так бы работали в «Реале» и «Барселоне»?

– Отчасти и пиара не хватает. Много факторов. Отчасти из-за того, что не знают язык. Нонсенс для меня – тренеры, которые работают у нас, не учат язык. Я бы, например, ввел обязательное требование [к изучению] русского языка. Почему оно есть в Германии к Гвардиоле и другим тренерам? Почему оно есть в Англии, где ты должен говорить по-английски? А в России ты можешь говорить как угодно, по 10-12 лет работать и не знать язык? Так же к игрокам.

– В Англии были тренеры, которые не говорили по-английски. Например, Марсело Бьелса. Первое поколение итальянских тренеров очень плохо говорило по-английски, но их зовут в АПЛ. Наших тренеров никто не зовет.

– Ну мы же не чемпионы миры. Вы поймите, вот опять же, наши клубы не играют постоянно в финалах Лиги Чемпионов, у нас прошло то поколение игроков, которое могло потянуть за собой тренеров. Ведь не секрет. что наших тренеров приглашали. Я не буду говорить: «Как же так, почему их там нет». Олега Ивановича Романцева, Валерия Георгиевича Газзаева приглашали же за рубеж. Но так сложились обстоятельства, что они там не стали работать.

Лобановского звали за рубеж, в Европу. Итальянцы его просто боготворят до сих пор. Я много раз был в Коверчано, они просто его боготворят. Они говорят: «Чего вы приезжаете к нам. Читайте [Лобановского]». 

– Получается ситуация смехотворная. Есть группа людей, объединенных одной профессией. И дело в том, что они не способны выучить язык? Это единственное препятствие? 

– Я сказал что это как фактор. Есть, наверное, предубеждение западников к нам, русским, – заявил спортивный директор и руководитель департамента сборных команд РФС в подкасте Cappuccino & Catenaccio на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
В Германии есть... обязательное требование к изучению русского языка?
В Германии есть... обязательное требование к изучению русского языка?
Еще и цветы надо носить к памятникам 9 мая
В Германии есть... обязательное требование к изучению русского языка?
Юрген Клопп ох как помучился в свое время в Боруссии из-за этого.
наоборот, это нашим нужно лицензию выдывать только после экзамена по английскому - чтобы изучали иностранный контент и прогрессивные методики
наоборот, это нашим нужно лицензию выдывать только после экзамена по английскому - чтобы изучали иностранный контент и прогрессивные методики
>>чтобы изучали иностранный контент и прогрессивные методики

зачем? По мнению Лексакова, "У нас тренеры очень много знают и в большей мере российские тренеры РПЛ лучше подготовлены методически, чем западные коллеги." Это иностранцы не могут выучить русский, прочесть наши передовые учебники и осознать свое отставание, вот наших и не приглашают.
Т.е. он сам не знает причин, перебирая их невпопад
Какой иностранный тренер 10-12 лет работал в России и не выучил язык?
Какой иностранный тренер 10-12 лет работал в России и не выучил язык?
Во-первых здравствуйте
так никто не поедет тогда, либо ещё больше из бюджета вываливать бабки за, в принципе, ненужное дрочево с языком, при всем к нему уважении, в чем смысл
