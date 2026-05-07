Экс-судья Федотов про отмену удаления Облякова: «Правильно: нет продавливания, нет удара в голень, стремление идти в мяч, есть контакт с мячом»

Игорь Федотов дал оценку отмене удаления Ивана Облякова.

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче Fonbet Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

На 65-й минуте Иван Обляков в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу. Главный арбитр встречи Кирилл Левников сначала удалил игрока армейцев, но, посмотрев повтор, изменил решение и заменил красную карточку Облякова на желтую.

«Левников находился близко к эпизоду. Он увидел, что нога через мяч идет в голень. Наверное, он дальше не рассмотрел, что нога соскользнула, зацепила шипом гетру и основной контакт пришелся на голеностоп всей стопой. После просмотра правильно поменяли красную карточку на желтую: нет продавливания в голень, нет удара в голень, стремление идти в мяч, есть контакт с мячом.

Можно было на 6-й минуте показывать желтую карточку игроку «Спартака» Кристоферу Ву, но там была дальняя рука, возможно, Левников не видел, а резервный судья не рассмотрел всей картинки. Но было видно дополнительное движение игрока.

Также на 12-й минуте нужно было показывать желтую Манфреду Угальде за наступ. Кирилл перетерпел. Самое интересное, что игроки обеих команд восприняли это хорошо. Левникову это помогло в управлении. Две желтые карточки, которые он не показал в начале, никак не отразились на дальнейшем контроле и управлении игрой.

Была дисциплинарная карточка Дмитрию Баринову за несогласие. Эта карточка очень хорошая, если рассматривать ее в контексте всего матча. До этого Баринову было объяснение, когда он подошел, положил ему руки на плечи и что-то сказал, потому что Баринов проявлял легкое неспортивное поведение в адрес ассистента. Для управления эта карточка сработала, Баринов успокоился.

В целом тактика, которую выбрал Левников, оправдала себя. Но шероховатости были, как и у всех», – рассказал Федотов.