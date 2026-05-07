  • Экс-судья Федотов про отмену удаления Облякова: «Правильно: нет продавливания, нет удара в голень, стремление идти в мяч, есть контакт с мячом»
Экс-судья Федотов про отмену удаления Облякова: «Правильно: нет продавливания, нет удара в голень, стремление идти в мяч, есть контакт с мячом»

Игорь Федотов дал оценку отмене удаления Ивана Облякова.

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче Fonbet Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

На 65-й минуте Иван Обляков в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу. Главный арбитр встречи Кирилл Левников сначала удалил игрока армейцев, но, посмотрев повтор, изменил решение и заменил красную карточку Облякова на желтую.

«Левников находился близко к эпизоду. Он увидел, что нога через мяч идет в голень. Наверное, он дальше не рассмотрел, что нога соскользнула, зацепила шипом гетру и основной контакт пришелся на голеностоп всей стопой. После просмотра правильно поменяли красную карточку на желтую: нет продавливания в голень, нет удара в голень, стремление идти в мяч, есть контакт с мячом.

Можно было на 6-й минуте показывать желтую карточку игроку «Спартака» Кристоферу Ву, но там была дальняя рука, возможно, Левников не видел, а резервный судья не рассмотрел всей картинки. Но было видно дополнительное движение игрока.

Также на 12-й минуте нужно было показывать желтую Манфреду Угальде за наступ. Кирилл перетерпел. Самое интересное, что игроки обеих команд восприняли это хорошо. Левникову это помогло в управлении. Две желтые карточки, которые он не показал в начале, никак не отразились на дальнейшем контроле и управлении игрой.

Была дисциплинарная карточка Дмитрию Баринову за несогласие. Эта карточка очень хорошая, если рассматривать ее в контексте всего матча. До этого Баринову было объяснение, когда он подошел, положил ему руки на плечи и что-то сказал, потому что Баринов проявлял легкое неспортивное поведение в адрес ассистента. Для управления эта карточка сработала, Баринов успокоился.

В целом тактика, которую выбрал Левников, оправдала себя. Но шероховатости были, как и у всех», – рассказал Федотов.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
Боже как задрали баннеры с никому ненужным фильмом про зенит
Прямая нога это не с продавливанием?
А там прямая нога? Прям вот в кость, без ведения борьбу, без попадания в мяч? Просто бежал наперерез ногу сломать?
с проскальзыванием)
Там просто нога, чья надо нога.
Поменяй футболистов местами и Карасев бы не позвал Левникова к монитору. Прям вот 100%
Ну да ну да, весь сезон против ЦСКА результативные ошибки, а тут прям за ЦСКА. Спасибо скажите, что Леаников помог темп сбить.
Самое смешное тут другое, соверши подобный фол игрок Спартака, то было бы удаление и Карась бы не вмешался. А так не удалили и хорошо, меньше оправданий. Да и вообще удивляет, как Карася назначают на игры Спартака за короткий промежуток времени после очевидных ошибок.
Хм, даже футболисты Спартака сошлись на том, что это скорее желтая.
Это ничем особо не противоречит предыдущему сообщению. Я как болельщик спартака тоже согласен что это скорее желтая, но это не отменяет того, что игрока спартака действительно с большой долей вероятностью удалили бы, а потом Мажич отмазал бы судейку
может это и жёлтая, и в любом другом чемпе или еврокубке красную бы не дали, но если смотреть по сезону спартаковцу любому такую бы дали красную, про деградацию уровня судейства именно Карасёва даже и говорить ничего не хочется - он плохо работает последнее время и в поле и на VAR
Кому интересно мнение владельца бьютисалона?
Федотов та ещё тряпка
Вообще тугой.Там чуть ногу Мартинсу не сломали, а он про продавливание. Это, интересно, как он определил? По стоп-кадру, который давали на вар?
Что скажешь про то как Лусиано чуть нос не сломали? И там даже фол не свиснули? Или это другое?
А как вы думаете, если бы судья в том эпизоде красную прямую показал, Карась бы позвал его к смотреть на предмет отмены?
Нормальный был матч и нормальное в общем судейство, на результат не повлияло и команды все решили на поле. Отдельно отмечу, что уже которое дерби люди играют в футбол хоть и на высоком накале, но без скандалов и мерзких сцен, спасибо Зениту за это.
Когда ногу оторвало - это с продавливанием, красная. Всё остальное - нет.(p.s. применять не во всех матчах и не для всех команд))
