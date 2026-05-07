Сафонов о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Рад быть частью результата, влиять на игру напрямую. И просто быть там, где я сейчас нахожусь. Горжусь командой»

Сафонов о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: рад влиять на игру напрямую.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале парижане прошли «Баварию» (5:4, 1:1).

«Поздравляю всех, кто болел и переживал за нас 🙏🏻.

Рад быть частью нашего командного результата, влиять на игру напрямую. И просто быть там, где я сейчас нахожусь 🙌🏻.

Если оглянуться на весь наш путь, то, как и в прошлом году, он был непростым. Но, как и год назад, мы снова в финале Лиги чемпионов.

Сейчас эмоции уже немного улеглись, и на смену им приходит усталость. А вместе с ней и осознание того, какую работу мы проделали вчера. Горжусь своей командой: от матча к матчу ребята показывают свои лучшие качества и все больше отдаются на поле. В таких играх особенно важен вклад каждого, здесь сразу чувствуется, если кто-то выпадает из общего ритма.

Сейчас есть немного времени перевести дух. А дальше нужно завершить чемпионат 🙏🏻.

Уже после следующего тура есть шанс стать чемпионами, хотя, по ощущениям, решающим станет матч против «Ланса». Готовимся, все в наших руках 🙌🏻», – написал Сафонов в телеграме.