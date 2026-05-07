  • Сафонов о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Рад быть частью результата, влиять на игру напрямую. И просто быть там, где я сейчас нахожусь. Горжусь командой»
Сафонов о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Рад быть частью результата, влиять на игру напрямую. И просто быть там, где я сейчас нахожусь. Горжусь командой»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале парижане прошли «Баварию» (5:4, 1:1).

«Поздравляю всех, кто болел и переживал за нас 🙏🏻.

Рад быть частью нашего командного результата, влиять на игру напрямую. И просто быть там, где я сейчас нахожусь 🙌🏻.

Если оглянуться на весь наш путь, то, как и в прошлом году, он был непростым. Но, как и год назад, мы снова в финале Лиги чемпионов.

Сейчас эмоции уже немного улеглись, и на смену им приходит усталость. А вместе с ней и осознание того, какую работу мы проделали вчера. Горжусь своей командой: от матча к матчу ребята показывают свои лучшие качества и все больше отдаются на поле. В таких играх особенно важен вклад каждого, здесь сразу чувствуется, если кто-то выпадает из общего ритма.

Сейчас есть немного времени перевести дух. А дальше нужно завершить чемпионат 🙏🏻.

Уже после следующего тура есть шанс стать чемпионами, хотя, по ощущениям, решающим станет матч против «Ланса». Готовимся, все в наших руках 🙌🏻», – написал Сафонов в телеграме.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37730 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Один из самых талантливых наших вратарей. Отлично, что Матвею хватило смелости принять вызов и уехать в Европу, в отличии от Акинфеева, который хоть и легенда РПЛ, но только ей и останется..
Ответ Winterburn
люди разные, кому-то уютно быть дома
Ответ Winterburn
Комментарий скрыт
кто бы пару лет назад сказал, что Сафонов будет двухкратным финалистом ЛЧ - многие бы покрутили пальцем у виска.
А еще история с алиментами, гнев в инфополе на Мотю , неудачная игра Краснодара тогда (без титулов) и т.д.
Но Матвей просто выгрыз себе место под солнцем.
Это прям вау.
Напоминает историю Кейлора Наваса, в которого тоже не верили даже в Мадриде, а он просто вписал имя в историю.
Ответ мохнатка
Больше смущало то, что из-за забарного - его должны были отдавать куда-то в другое место. Об этом все лето неукоснительно писали Элькипы и прочие газеты. Я не разгоняю политику, это было определенное требование при переходе. Это на самом деле посерьезнее алиментов. Тот факт, что его могли выгнать из-за середняка премьер-лиги - серьезный стресс. Но сезон расставил все на свои места, защитник, возможно, поедет в обратном направлении сам.
Ответ мохнатка
Кто такая Мотя?
Эх, Матвей, Матвей. А мог бы сейчас биться за выход в полусуперфинал Мамбет Кубка России. Не послушался ветеранов, уехал... А ведь предупреждали.
И это они еще Акгацева не видели!
Ответ Knife707
И это они еще Акгацева не видели!
Если Сафонов затащит финал или как минимум не провалит его, то и за Агкацевым придут в скором времени, так как вратарская школа Краснодара будет здорово прорекламирована и станет своего рода знаком качества, пусть не топ-клуб прямо, тут Сафонову повезло что именно на него обратили внимание, но Станислав вполне может заинтересовать условные Монако или Марсель, жаль что Англия и Германия не рассматривают сделки с РПЛ, было бы гораздо больше вариантов и для Агкацева, и для того же Сперцяна. После провала Захаряна многие конечно будут опасаться покупать российских футболистов, но Сафонов в первую очередь характером показал, что все разные и там, где один смирится со своей участью, другой максимально будет грызть землю и доказывать своё право играть в старте. Будь у того же Миранчука характер Сафонова, он мог бы добиться гораздо большего в Италии, а не остаться просто игроком обоймы Аталанты без чёткого места в составе.
Ответ Great Again
Бавария впечатлится и заберет. Они-то уже в курсе про вратарскую школу Краснодара)) Как раз на смену Нойеру
Поздравляю, Мотя!
Так держать, желаю поднять ушастого над головой! 🤝
Ответ angry horse
Думаю, подавляющая часть людей в России, в финале ЛЧ будет болеть за ПСЖ. Я в их числе)
Ответ Skobar
У меня 50/50. Я болею за Арсенал, но и за Сафонова буду рад. Так что win/win
Наверное это очень круто, быть частью таких футбольных монстров как Дембеле, Хвича, Невеш, Витинья и так же как они на 100 процентов влиять на результаты команды
Хороший кипер - половина команды! 👍
Ответ Skip
Комментарий скрыт
Ответ Великий Прогнозист
Комментарий скрыт
Да успокойтесь вы уже, криштианоиды, как дурни носитесь в каждую новость о парижанах :)
Как же радостно видеть, что наш слон напрямую причастен к выходу в финал в этот сезон!
жду российский флаг с кубком !
Поздравляю, главное без травм сейчас!

Это будет первый российский футболист в стартовом составе на финал ЛЧ!!
