Вратар «Штурма» Худяков об интересе «Спартака»: «Сказал агенту, что нас с женой все устраивает в Австрии, не собираемся ничего менять. Мы сильно повзрослели в чужой стране и прекрасно себя чувствуем»
Вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков, ранее выступавший за «Локомотив», прокомментировал информацию об интересе «Спартака».
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что красно-белые рассматривают 22-летнего россиянина как вариант, альтернативный белорусскому голкиперу софийского ЦСКА Федору Лапоухову, который согласится на переезд в Россию за более высокую сумму.
– Последние месяцы тебя несколько раз отправляли в «Спартак» – что слышал об этом?
– Узнал про эти новости от агента. Он рассказал про эту информацию, спросил, как мы на это смотрим.
Ответил, что нас с женой все устраивает в Австрии, мы рады находиться здесь и не собираемся ничего менять. Просто мы уехали в чужую страну, когда нам было 20 и 21, в настоящую взрослую жизнь, со всем справились, всему научились, сильно повзрослели. Поэтому сейчас мы просто прекрасно себя чувствуем, – сказал Худяков.
Раз уж уехал за рубеж, надо там себя и пробовать. Тем более, судя по инфе в профиле о последних матчах - именно сейчас Даня в Штурме играет постоянно.