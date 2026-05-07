Вратар «Штурма» Худяков об интересе «Спартака»: «Сказал агенту, что нас с женой все устраивает в Австрии, не собираемся ничего менять. Мы сильно повзрослели в чужой стране и прекрасно себя чувствуем»

Худяков о «Спартаке»: ответил агенту, что хотим с женой остаться в Австрии.

Вратарь австрийского «Штурма » Даниил Худяков , ранее выступавший за «Локомотив», прокомментировал информацию об интересе «Спартака ».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал , что красно-белые рассматривают 22-летнего россиянина как вариант, альтернативный белорусскому голкиперу софийского ЦСКА Федору Лапоухову, который согласится на переезд в Россию за более высокую сумму.

– Последние месяцы тебя несколько раз отправляли в «Спартак» – что слышал об этом?

– Узнал про эти новости от агента. Он рассказал про эту информацию, спросил, как мы на это смотрим.

Ответил, что нас с женой все устраивает в Австрии, мы рады находиться здесь и не собираемся ничего менять. Просто мы уехали в чужую страну, когда нам было 20 и 21, в настоящую взрослую жизнь, со всем справились, всему научились, сильно повзрослели. Поэтому сейчас мы просто прекрасно себя чувствуем, – сказал Худяков.