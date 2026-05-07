  • Вратар «Штурма» Худяков об интересе «Спартака»: «Сказал агенту, что нас с женой все устраивает в Австрии, не собираемся ничего менять. Мы сильно повзрослели в чужой стране и прекрасно себя чувствуем»
15

Вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков, ранее выступавший за «Локомотив», прокомментировал информацию об интересе «Спартака».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что красно-белые рассматривают 22-летнего россиянина как вариант, альтернативный белорусскому голкиперу софийского ЦСКА Федору Лапоухову, который согласится на переезд в Россию за более высокую сумму.

– Последние месяцы тебя несколько раз отправляли в «Спартак» – что слышал об этом?

– Узнал про эти новости от агента. Он рассказал про эту информацию, спросил, как мы на это смотрим.

Ответил, что нас с женой все устраивает в Австрии, мы рады находиться здесь и не собираемся ничего менять. Просто мы уехали в чужую страну, когда нам было 20 и 21, в настоящую взрослую жизнь, со всем справились, всему научились, сильно повзрослели. Поэтому сейчас мы просто прекрасно себя чувствуем, – сказал Худяков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Худяков
logoШтурм
logoвозможные трансферы
агенты
logoвысшая лига Австрия
logoСпартак
миллион долларов в год и вы себя в Москве резко почувствуете гораздо лучше чем в Австрии , и более счсчастливвми 😆
Ответ savik-A.M.
А то Худяков не знает, где и сколько кому платят.
Со скамейки на скамейке))) Лучше уж в штурме тогда остаться , возможные трофеи и еврокубки. А в Спартаке что?
Надо же за 1 год и 10месяцев повзрослел.
Спартак недавно же с Максименко контракт продлил, зачем Худякову туда, ждать, когда "легенду клуба" задвинут?
Раз уж уехал за рубеж, надо там себя и пробовать. Тем более, судя по инфе в профиле о последних матчах - именно сейчас Даня в Штурме играет постоянно.
Кажется, он говорил, что в Австрии всё в 2-3 раза дороже, чем у нас, но не собирается уезжать, несмотря на высокие цены.
То есть кроме Австрии они нигде не хочет играть?
Ну и взрослей дальше в своей Автрии. Ты нам не нужен.
Ответ Konstantin Zorin
Ну он первый сказал, что вы ему н***** не нужны
Его выбор. Щас ему писаки со Спортса расскажут, что и как ему делать.
Так он там практически не играет
