Комличенко пропустит 4-5 месяцев из-за травмы колена. Форварда «Локомотива» прооперировали вчера
Травма форварда «Локомотива» Николай Комличенко серьезнее, чем казалось.
Николай Комличенко пропустит начало следующего сезона из-за травмы.
Ранее стало известно о повреждении наружной боковой связки колена у форварда «Локомотива».
По данным «Мутко против», Комличенко выбыл примерно на 4-5 месяцев. Изначально планировалось, что операция игроку не потребуется, и восстановление займет около двух месяцев. Но врачи пришли к выводу, что без хирургического вмешательства не обойтись. Форвард был прооперирован вчера.
В сезоне-2025/26 Комличенко провел 26 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Монтес, Фассон, Батраков, Воробьев, Карпукас - на чемоданах.
Комличенко в лазарете.
А больших вливаний в команду не будет.
Кем играть будут?!
Монтес тоже уйдет я думаю и уйдет за денежку минимум 7-8 млн
Воробьев уйдет не бесплатно тоже 4-5 лямов дадут
Карпукас аналогично
то есть на комплектацию этих позиций будет 40 млн минимум и это очень даже хороший бюджет
А ничего, что у него стоит фиксированная сумма выкупа в Европу и составляет 16 млн. евро.
Странно, что вы этого не знаете, а выдумываете.
Комличенко - травма (100% к началу следующего сезона не восстановится), Батраков - уходит, Воробьев - уходит, Раков - рецидив травмы, восстановление (высокая вероятность, что тоже к началу следующего сезона не восстановится). Просто офигенно.
И это только линия нападения.