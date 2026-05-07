  • Комличенко пропустит 4-5 месяцев из-за травмы колена. Форварда «Локомотива» прооперировали вчера
Травма форварда «Локомотива» Николай Комличенко серьезнее, чем казалось.

Николай Комличенко пропустит начало следующего сезона из-за травмы.

Ранее стало известно о повреждении наружной боковой связки колена у форварда «Локомотива».

По данным «Мутко против», Комличенко выбыл примерно на 4-5 месяцев. Изначально планировалось, что операция игроку не потребуется, и восстановление займет около двух месяцев. Но врачи пришли к выводу, что без хирургического вмешательства не обойтись. Форвард был прооперирован вчера.

В сезоне-2025/26 Комличенко провел 26 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
В начале следующего сезона дела у Локо совсем будут плохи:
Монтес, Фассон, Батраков, Воробьев, Карпукас - на чемоданах.
Комличенко в лазарете.
А больших вливаний в команду не будет.
Кем играть будут?!
частично согласен, но - какие вливания? Батракова продадут за 20-30 млн. на эти деньги уже можно купить 4-5 крепких игроков.
Монтес тоже уйдет я думаю и уйдет за денежку минимум 7-8 млн
Воробьев уйдет не бесплатно тоже 4-5 лямов дадут
Карпукас аналогично
то есть на комплектацию этих позиций будет 40 млн минимум и это очень даже хороший бюджет
Батракова за 20-30?!
А ничего, что у него стоит фиксированная сумма выкупа в Европу и составляет 16 млн. евро.
Странно, что вы этого не знаете, а выдумываете.
Операция уже прошла вчера
ему что на койке валяться,что голы забивать одно и тоже 🤣
Ладно ,сезон дотянем,а дальше то что ??
Офигенные новости 👍🏼👍🏼👍🏼
Комличенко - травма (100% к началу следующего сезона не восстановится), Батраков - уходит, Воробьев - уходит, Раков - рецидив травмы, восстановление (высокая вероятность, что тоже к началу следующего сезона не восстановится). Просто офигенно.
И это только линия нападения.
Ты забыл, что Галактионов, Монтес, Фассон, Карпукас тоже уходят. И еще наверно пару человек каких-то 😂
я написал, что это только линия нападения 🤷‍♂️
Молодые пацаны с академии всех заменят, погоняют чуток, в цене вырастут и опять новая денежка будет
