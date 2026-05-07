  • Рафинья о слухах про уход из «Барсы»: «Людям не нравится видеть меня здесь, особенно прессе. Один журналист написал, что я обсуждал это, но он всегда пишет обо мне лживые вещи»
Рафинья об уходе из «Барсы»: прессе не нравится видеть меня здесь, они лгут.

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас выразил недовольство слухами о возможном уходе из клуба. Бразилец раскритиковал одного пишущего о нем журналиста, не назвав, о ком именно идет речь.

«С момента моего прихода в «Барселону», с первого дня ходят слухи о моем уходе. Думаю, людям не нравится видеть меня здесь. Особенно прессе… Есть один человек, который просто лжет.

Журналист, написавший это, также написал обо мне и другие лживые вещи, утверждая, что я встречался с представителями клуба, что я обсуждал внутри команды свою нерешительность, что я не знаю, буду ли я продолжать играть или нет...

Этот парень просто лжет, каждый раз, когда он публикует какую-то новость, от него всегда или почти всегда исходят совершенно не относящиеся к делу вещи», – цитирует Рафинью ESPN.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Рафа нужен Барсе! И Барса нужна ему. Есть другие кандидаты для продаж, а Рафинью по-любому надо сохранить.
Барса без Рафиньи и с ним, разные команды. Можно сколько угодно восхищаться Ямалем, но лидер в нынешней Барсе - это Рафинья.
Рафинью ни в коем случае продавать нельзя
Если Барса потеряет Рафиньо, то это будет тотальнейший фэйл. Барса с Рафиньей и без - абсолютно разные команды.
Пресса лжёт ради трафика и денег от рекламодателей. Тем нелепее, что фанаты Барсы и Реала поочередно верят во все небылицы про соперников
95% инсайдов от журналюг - выдумки и догадки, такая работа. Люди до сих пор почему-то этого не понимают в 2026м году
