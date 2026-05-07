Рафинья о слухах про уход из «Барсы»: «Людям не нравится видеть меня здесь, особенно прессе. Один журналист написал, что я обсуждал это, но он всегда пишет обо мне лживые вещи»

Рафинья об уходе из «Барсы»: прессе не нравится видеть меня здесь, они лгут.

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас выразил недовольство слухами о возможном уходе из клуба. Бразилец раскритиковал одного пишущего о нем журналиста, не назвав, о ком именно идет речь.

«С момента моего прихода в «Барселону», с первого дня ходят слухи о моем уходе. Думаю, людям не нравится видеть меня здесь. Особенно прессе… Есть один человек, который просто лжет.

Журналист, написавший это, также написал обо мне и другие лживые вещи, утверждая, что я встречался с представителями клуба, что я обсуждал внутри команды свою нерешительность, что я не знаю, буду ли я продолжать играть или нет...

Этот парень просто лжет, каждый раз, когда он публикует какую-то новость, от него всегда или почти всегда исходят совершенно не относящиеся к делу вещи», – цитирует Рафинью ESPN.