Жена Сафонова на фоне выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Вот как бывает, если много работать и не обращать внимания на хейтеров. С ними жена разберется, если что»
Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на выход парижан в финал Лиги чемпионов после матчей с «Баварией» (5:4, 1:1).
«Вылетаю сегодня рано, чтобы прилететь раньше Матвея и успеть его забрать по приезде в Париж.
Чувствую, что очень устала за последние дни, потому что копился стресс и напряжение, но благодаря вчерашнему вечеру есть еще в запасе примерно 3 силы, чтобы добраться домой и потом уже отдыхать, в первую очередь морально.
Спасибо всем за добрые слова и поддержку. Читаю с улыбкой и от всего сердца радуюсь, что есть те, кто могут искренне порадоваться за Матвея и команду в целом. Для меня это самое важное.
Вот как бывает, если много работать и не обращать внимания на хейтеров (с ними, если что, жена разберется😁)», – написала Кондратюк в телеграме.
Или там было "Вылетаю сегодня рано, чтобы прилететь раньше Матвея и успеть забрать его призовые..."
Выбивай в аут друг , истории имеют свойство повторяться)
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете»
Стесняюсь спросить,как она с хейтарами разбиралась...
История с мамонтом в деле
Быть красивой имитацией любви и поддержки
Останется только один...одна жена.