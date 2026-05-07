Жена Сафонова на фоне выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Вот как бывает, если много работать и не обращать внимания на хейтеров. С ними жена разберется, если что»

Жена Сафонова о выходе Матвея в финал ЛЧ: вот как бывает, если много работать.

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ » Матвея Сафонова , отреагировала на выход парижан в финал Лиги чемпионов после матчей с «Баварией» (5:4, 1:1).

«Вылетаю сегодня рано, чтобы прилететь раньше Матвея и успеть его забрать по приезде в Париж.

Чувствую, что очень устала за последние дни, потому что копился стресс и напряжение, но благодаря вчерашнему вечеру есть еще в запасе примерно 3 силы, чтобы добраться домой и потом уже отдыхать, в первую очередь морально.

Спасибо всем за добрые слова и поддержку. Читаю с улыбкой и от всего сердца радуюсь, что есть те, кто могут искренне порадоваться за Матвея и команду в целом. Для меня это самое важное.

Вот как бывает, если много работать и не обращать внимания на хейтеров (с ними, если что, жена разберется😁)», – написала Кондратюк в телеграме.

«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею