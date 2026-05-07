  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ярошик о «Челси»: «Превращается в середняка, которым был до прихода Абрамовича. Раньше были Дрогба, Терри, Лэмпард – эту команду все уважали, а сейчас клуб катится вниз»
12

Ярошик о «Челси»: «Превращается в середняка, которым был до прихода Абрамовича. Раньше были Дрогба, Терри, Лэмпард – эту команду все уважали, а сейчас клуб катится вниз»

Ярошик о «Челси»: превращается в середняка, которым был до прихода Абрамовича.

Экс-полузащитник «Челси», ЦСКА и других клубов Иржи Ярошик высказался о положении лондонского клуба.

«Я активно слежу за «Челси» и могу сказать, что в последнее время клуб катится вниз и превращается в середняка, которым был до прихода Абрамовича. Не вижу ничего: ни игры, ни лидеров.

Просто покупают игроков, и они хорошие сами по себе, но в «Челси» ничего не показывают. Это напоминает мне ЦСКА начала 2000-х.

Раньше у «Челси» были Дрогба, Терри, Лэмпард – эту команду все уважали, у нее были лидеры и самые лучшие результаты. А сейчас клуб потихоньку спускается вниз. Могу только надеяться, что в будущем будет лучше», – сказал Ярошик.

«Синие» с 48 очками идут на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37852 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЧемпионат.com
logoДжон Терри
logoФрэнк Лэмпард
logoДидье Дрогба
logoИржи Ярошик
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Абрамович
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Госпадя. Перед НГ совсем другие слова говорили, ну провалил вторую часть сезона, ну что уж, если правда начнут адекватные трансферы делать опытных игроков и назначат нормального тренера все будет нормально. Надеюсь амеры( плюс неадекватный иранец) умеют учится на своих ошибках то.
Ответ Покерный Футбол
Госпадя. Перед НГ совсем другие слова говорили, ну провалил вторую часть сезона, ну что уж, если правда начнут адекватные трансферы делать опытных игроков и назначат нормального тренера все будет нормально. Надеюсь амеры( плюс неадекватный иранец) умеют учится на своих ошибках то.
Не будет, там руководство бо-бо совсем,мю такой,арсенал тоже был таким,там где америкосы рулят в АПЛ - везде клуб просто для дойки денег будет, арсенал был таким, потом коронке сыну отдал и началось Артета, Трансферы, дали время,а в Челси и мю сидят старики,они пока будут доить клуб
До прихода Абрамовича Челси был около топом. При Абрамовиче стали топом, но были и провальные сезоны, в большинстве сезонов не боролись за победу в АПЛ, было и 10 место.
Ответ Vitto
До прихода Абрамовича Челси был около топом. При Абрамовиче стали топом, но были и провальные сезоны, в большинстве сезонов не боролись за победу в АПЛ, было и 10 место.
Что вы придумываете? Около попом они были до Абрамовича, твердо болтались в топ-10
Ответ chelsea4ever
Что вы придумываете? Около попом они были до Абрамовича, твердо болтались в топ-10
Подтяни матчасть. Двойка по истории Челси.
Абрамович покупал Челси, чтобы клуб зарабатывал трофеи, а нынешнему владельцу нужно ,чтобы зарабатывал деньги. Абрамовичу нужен был престиж, Боули - денежный актив. Отсюда все беды...
Уайз, Лесо, Дзола были до прихода Аркадьевича
Вернулись к заводским настройкам
это что ещё за ноунейм?
Так и сейчас есть. Фофана, Энцо, Жоао. Все хорошо.
А так ведь и было, все забыли уже
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Оби Микел о «Челси»: «BlueCo не хочет видеть людей, которые сделали клуб успешным. Нужно сохранить культуру – ДНК клуба, за который я играл, уже исчезла»
6 мая, 09:51
Игроки «Челси» лишатся бонуса в 20% к зарплате при невыходе в ЛЧ. Лондонцы уже не попадут в топ-5 в АПЛ, единственный шанс – победа «Астон Виллы» в ЛЕ и 6-е место
5 мая, 17:20
«Челси» обращался к Хави, тренер готов работать в Англии, но клуб вряд ли продолжит переговоры. Алонсо, Силва, Ираола – более серьезные кандидаты (Бен Джейкобс)
5 мая, 16:52
У «Челси» 6 поражений подряд в АПЛ. Даже забили, но при пустых трибунах
4 мая, 20:10
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
17 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
4 минуты назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
16 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
34 минуты назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
44 минуты назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем