Ярошик о «Челси»: «Превращается в середняка, которым был до прихода Абрамовича. Раньше были Дрогба, Терри, Лэмпард – эту команду все уважали, а сейчас клуб катится вниз»

Ярошик о «Челси»: превращается в середняка, которым был до прихода Абрамовича.

Экс-полузащитник «Челси», ЦСКА и других клубов Иржи Ярошик высказался о положении лондонского клуба.

«Я активно слежу за «Челси» и могу сказать, что в последнее время клуб катится вниз и превращается в середняка, которым был до прихода Абрамовича . Не вижу ничего: ни игры, ни лидеров.

Просто покупают игроков, и они хорошие сами по себе, но в «Челси » ничего не показывают. Это напоминает мне ЦСКА начала 2000-х.

Раньше у «Челси» были Дрогба, Терри, Лэмпард – эту команду все уважали, у нее были лидеры и самые лучшие результаты. А сейчас клуб потихоньку спускается вниз. Могу только надеяться, что в будущем будет лучше», – сказал Ярошик.

«Синие» с 48 очками идут на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ.