Ярошик о «Челси»: «Превращается в середняка, которым был до прихода Абрамовича. Раньше были Дрогба, Терри, Лэмпард – эту команду все уважали, а сейчас клуб катится вниз»
Экс-полузащитник «Челси», ЦСКА и других клубов Иржи Ярошик высказался о положении лондонского клуба.
«Я активно слежу за «Челси» и могу сказать, что в последнее время клуб катится вниз и превращается в середняка, которым был до прихода Абрамовича. Не вижу ничего: ни игры, ни лидеров.
Просто покупают игроков, и они хорошие сами по себе, но в «Челси» ничего не показывают. Это напоминает мне ЦСКА начала 2000-х.
Раньше у «Челси» были Дрогба, Терри, Лэмпард – эту команду все уважали, у нее были лидеры и самые лучшие результаты. А сейчас клуб потихоньку спускается вниз. Могу только надеяться, что в будущем будет лучше», – сказал Ярошик.
«Синие» с 48 очками идут на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ.
Источник: «Чемпионат»
Госпадя. Перед НГ совсем другие слова говорили, ну провалил вторую часть сезона, ну что уж, если правда начнут адекватные трансферы делать опытных игроков и назначат нормального тренера все будет нормально. Надеюсь амеры( плюс неадекватный иранец) умеют учится на своих ошибках то.
Не будет, там руководство бо-бо совсем,мю такой,арсенал тоже был таким,там где америкосы рулят в АПЛ - везде клуб просто для дойки денег будет, арсенал был таким, потом коронке сыну отдал и началось Артета, Трансферы, дали время,а в Челси и мю сидят старики,они пока будут доить клуб
До прихода Абрамовича Челси был около топом. При Абрамовиче стали топом, но были и провальные сезоны, в большинстве сезонов не боролись за победу в АПЛ, было и 10 место.
Что вы придумываете? Около попом они были до Абрамовича, твердо болтались в топ-10
Подтяни матчасть. Двойка по истории Челси.
Абрамович покупал Челси, чтобы клуб зарабатывал трофеи, а нынешнему владельцу нужно ,чтобы зарабатывал деньги. Абрамовичу нужен был престиж, Боули - денежный актив. Отсюда все беды...
Уайз, Лесо, Дзола были до прихода Аркадьевича
Вернулись к заводским настройкам
это что ещё за ноунейм?
Так и сейчас есть. Фофана, Энцо, Жоао. Все хорошо.
А так ведь и было, все забыли уже
