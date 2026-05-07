Лапочкин о мнении, что «Краснодару» помогают судьи: «Надо анализировать, когда закончится сезон. Но, мне кажется, всем понятно, что судьи крайне редко ошибаются против него»

Лапочкин о мнении, что «Краснодару» помогают судьи: редко ошибаются против него.

Бывший арбитр Сергей Лапочкин оценил судейство в матчах «Краснодара».

– Как вы относитесь к мнению, что «Краснодару» помогают судьи?

– Я считаю, что надо анализировать. Закончится сезон – надо сесть, проанализировать допущенные ошибки в пользу «Краснодара» и против него. Возможно, против или в пользу еще каких-то клубов. И только после этого делать какие-то выводы. Сейчас еще рано, осталось два тура. Закончится чемпионат – можно будет сделать определенный анализ.

– Как у нейтрального зрителя, болельщика, не складывается впечатление, что «Краснодару» помогают?

– Во-первых, я никогда не был болельщиком и никогда не буду. Опять-таки, есть официально признанные ошибки – например, удаление Педро в матче «Зенит » – «Краснодар». Все прекрасно помнят и два момента, которые случились с разницей в три дня: неназначенный пенальти за руку Оласы и пенальти за руку Умярова в игре с «Краснодаром». Вот это последние яркие моменты. Наверное, поэтому и сложилось такое мнение, что «быкам» помогают арбитры.

– У вас такого ощущения нет?

– Я не говорю о том, что у меня нет какого-то ощущения. Я такой человек, который хочет все проанализировать. Закончится сезон – посмотрим, какие ошибки были, какие верные решения были. Единственное, мне кажется, всем понятно, что судьи крайне редко совершают ошибки против «Краснодара». Хотя в 28-м туре РПЛ, безусловно, по моему личному мнению, гол Кордобы был отменен ошибочно. Но, конечно, Мажич скажет нам, что мы ничего не понимаем и гол был отменен правильно, – сказал Лапочкин.

