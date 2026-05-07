  • Лапочкин о мнении, что «Краснодару» помогают судьи: «Надо анализировать, когда закончится сезон. Но, мне кажется, всем понятно, что судьи крайне редко ошибаются против него»
Лапочкин о мнении, что «Краснодару» помогают судьи: «Надо анализировать, когда закончится сезон. Но, мне кажется, всем понятно, что судьи крайне редко ошибаются против него»

Бывший арбитр Сергей Лапочкин оценил судейство в матчах «Краснодара».

– Как вы относитесь к мнению, что «Краснодару» помогают судьи?

– Я считаю, что надо анализировать. Закончится сезон – надо сесть, проанализировать допущенные ошибки в пользу «Краснодара» и против него. Возможно, против или в пользу еще каких-то клубов. И только после этого делать какие-то выводы. Сейчас еще рано, осталось два тура. Закончится чемпионат – можно будет сделать определенный анализ.

– Как у нейтрального зрителя, болельщика, не складывается впечатление, что «Краснодару» помогают?

– Во-первых, я никогда не был болельщиком и никогда не буду. Опять-таки, есть официально признанные ошибки – например, удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар». Все прекрасно помнят и два момента, которые случились с разницей в три дня: неназначенный пенальти за руку Оласы и пенальти за руку Умярова в игре с «Краснодаром». Вот это последние яркие моменты. Наверное, поэтому и сложилось такое мнение, что «быкам» помогают арбитры.

– У вас такого ощущения нет?

– Я не говорю о том, что у меня нет какого-то ощущения. Я такой человек, который хочет все проанализировать. Закончится сезон – посмотрим, какие ошибки были, какие верные решения были. Единственное, мне кажется, всем понятно, что судьи крайне редко совершают ошибки против «Краснодара». Хотя в 28-м туре РПЛ, безусловно, по моему личному мнению, гол Кордобы был отменен ошибочно. Но, конечно, Мажич скажет нам, что мы ничего не понимаем и гол был отменен правильно, – сказал Лапочкин.

Худшая команда РПЛ – судьи

Если бы судьи видели больше, Кордобы на поле было бы меньше, с их подачи он стал вести себя так, как ведёт.
Ответ Fintt
Комментарий скрыт
Ответ Ararat Erevan
Комментарий скрыт
Не умаляя достоинств Кордобы как игрока, тащит во многом Коаснодар, замечу, что на его неспортивное поведение смотреть просто противно. Это дело судей.
Господа правдорубы! Объясните пожалуйста, а почему рука Тормены в прошлом сезоне в матче с Оренбургом - это не пенальти? Напомню, разница 1(одно!)очко благодаря чему Краснодар стал чемпионом. И чем рука Оласы отличается от руки, вернее ногтя на руке Дивеева? Тем, что Оласа - игрок Краснодара? Почему в матче с Краснодаром удаляют свежего Педро? Сперцян со всей дури лупит по подошве бутс Педро и..... удаляют Педро. Как так то?
Ответ Александр Жердин
То есть Краснодар дал денег больше, чем Миллер?
Ответ Александр Жердин
в прошлом сезоне был так же спорный отмененный гол в ворота Рубина, за опасную игру Сперцяна, а это были бы важные очки) это последние матчи, а до этого? Пенальти Ростова, гол Батракова, при этом за такой же удара локтем Кордобе дали желтую, а потом он получил еще одну, потом вспомни как удалили Августо в этом же матче, Спартак чуть не отыгрался после двух удалений и Краснодар потерял двух игроков старта перед игрой с Балтикой. Сколько пенальти пробил Зенит в начале чемпионата? там буквально в каждом туре пенальти было, причем Зенит был очень тяжелый тогда им каждая игра тяжело давалась и они много очков потеряли. В прошлом сезоне в концовке Бариосу карточки не давали, хотя он прямыми ногами несколько раз подкатывался, потому что был бы перебор по картам) всё познается через призму симпатий и боления, в одном случае мы не видим ошибки, а в другом кажется, что команду убили, а на деле у нас ужасный уровень судейства, кроме этого матчи ЛЧ показали примерно тоже самое в европейском футболе.
для всех очевидно что Чернодар тащат второй год подряд
Ответ albuquerque
Для всех очевидно, что у нас просто большинство судей профнепригодны
Ответ albuquerque
Даже если это так (предположим), что ж Вы все такие правдорубы-болельщики молчали, когда твой Чернит тащили на протяжении нескольких лет? Или то другое, это не считается? Будьте последовательны тогда, умники.
Все это видят. Как минимум второй сезон
А 28 туров почему нельзя анализировать?
Ответ Андрей Вадимов
потому что по ним все очевидно кто откроет список ошибок там доминация одной черно зеленой команды
Джо на тебя села муха!! И??
Я не хочу сказать что ты гавно.но мухи редко ошибаются😁
Ответ Павел_1116679604
Джон.
Есть ощущение, что судьи просто некомпетентны.
А когда судьи редко ошибаются по отношению к кому-либо - это разве плохо?))
Ответ Футбольный человек
В контексте количества ошибок в сторону остальных клубов да. Например конкретно в одинаковых моментах приведенных им в пример
Ответ злоДей
В контексте Краснодара ничего плохого в этом не вижу. Команда заслужила к себе адекватного и честного судейства за долгие годы
может тут обратная связь, судьи последнее время ошибаются очень много и мощно во многих играх, но они не могут ошибаться равномерно во всех играх, в любом случае в чью то пользу ошибаются меньше в чью то больше, и очевидно что в чью пользу больше ошибок там больше очков и больше вероятность быть повыше в таблице. Это как xG, только судьиG.
Мажич об отмене гола Кордобы «Акрону» за фол на Бокоеве: «Защитник потерял позицию, когда его потянули за руку. Джон сразу получил преимущество и забил»
6 мая, 16:06
Семин о судействе в РПЛ: «После внедрения ВАР его уровень стал ниже. Чиркнет мяч по пальцу, даже не меняя направления, а пенальти назначается – что это такое?»
5 мая, 09:41
Гурцкая об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Нужно быть конченым подлецом, чтобы свистнуть фол в нападении. Я всегда говорил, что Иванов – мерзопакостный судья»
4 мая, 17:02
