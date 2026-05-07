Глебов о ЦСКА: «Даже если придет Гвардиола, так быстро ничего не изменится. Нужно дать время Игдисамову и команде, судить по двум оставшимся играм»
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что ни один тренер не способен изменить игру команды за пару дней.
Армейцы вчера проиграли «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России. За несколько дней до матча главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности тренера был назначен Дмитрий Игдисамов.
– Что изменилось в футбольном плане с приходом Игдисамова?
– Мне кажется, за такое короткое время ничего не изменится, даже если придет Гвардиола. Поэтому нужно дать время не только Дмитрию Игоревичу, но и нам – впереди еще две игры, и уже по ним можно будет судить, что изменилось, а что нет, – сказал Глебов.
ЦСКА с 45 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. В ближайших турах команда сыграет с «Пари НН» и «Локомотивом».