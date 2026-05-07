Глебов о ЦСКА: «Даже если придет Гвардиола, так быстро ничего не изменится. Нужно дать время Игдисамову и команде, судить по двум оставшимся играм»

Глебов о ЦСКА: так быстро ничего не изменится, даже если придет Гвардиола.

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что ни один тренер не способен изменить игру команды за пару дней.

Армейцы вчера проиграли «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России. За несколько дней до матча главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности тренера был назначен Дмитрий Игдисамов .

– Что изменилось в футбольном плане с приходом Игдисамова?

– Мне кажется, за такое короткое время ничего не изменится, даже если придет Гвардиола . Поэтому нужно дать время не только Дмитрию Игоревичу, но и нам – впереди еще две игры, и уже по ним можно будет судить, что изменилось, а что нет, – сказал Глебов.

ЦСКА с 45 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ . В ближайших турах команда сыграет с «Пари НН» и «Локомотивом».