  • Глебов о ЦСКА: «Даже если придет Гвардиола, так быстро ничего не изменится. Нужно дать время Игдисамову и команде, судить по двум оставшимся играм»
18

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что ни один тренер не способен изменить игру команды за пару дней.

Армейцы вчера проиграли «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России. За несколько дней до матча главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности тренера был назначен Дмитрий Игдисамов.

– Что изменилось в футбольном плане с приходом Игдисамова?

– Мне кажется, за такое короткое время ничего не изменится, даже если придет Гвардиола. Поэтому нужно дать время не только Дмитрию Игоревичу, но и нам – впереди еще две игры, и уже по ним можно будет судить, что изменилось, а что нет, – сказал Глебов.

ЦСКА с 45 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. В ближайших турах команда сыграет с «Пари НН» и «Локомотивом».

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37852 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
К самоотдаче вопросов вообще никаких нет, бились вчера максимально. То что некоторые поленья не уровень клуба - это уже второй вопрос😎
Ответ angry horse
Лично я хочу, чтобы Ванечку летом продали
Ответ Иосиф Сталин
Мне вот просто интересно, хейтеры Облякова, кто тогда играть будет? Кто лучше сейчас? Разве что Кисляк, и тот скис. Если купят кого то реально сильнее - вопросов нет, но пока что кандидатов на выход в первую очередь очень много и среди них нет облякова точно
Если придет Гвардиола,ничего не изменится,в футбол то надо уметь играть,как он объяснит полену Мусаеву,как надо забивать,если в голове нет перспективы играть на том уровне
Ответ Альберт Никольский
Это все тренируется
Вчера за ЦСКА было не стыдно ну кроме Мусаева и этого из Зенита забыл как этого? ну короче на Л
Перестроить игру команды за два-три тура не удастся никому. Тем более, что набор игроков для основы сейчас ограничен. Так что коням остаётся надеяться только на морально- волевые качества самих игроков. На Игдисамова было бы интересно посмотреть на дистанции. Но, понятно, что этого ему сейчас в ЦСКА не дадут. Остаётся ждать нового тренера и надеяться на лучшее в следующем сезоне.
Руководству надо определиться, чего они хотят. Если задача бороться за чемпионство не на уровне декларации, то нужно точечно усиляться игроками с подтвержденным качеством, а не очередными молодыми и подающими надеждами дарованиями. Если хотят спокойно развивать команду, опираясь на действующий состав и ресурсы академии, не требуя результатов в следующем сезоне, то пусть работает Игдисамов. Но при любых раскладах спортивный блок должен отвечать за провал. Нашли виноватого в результате в лице тренера, а он один виноват? Шевелёв и Бабаев ничего не хотят объяснить, касаемо своей работы?
Привезут одного из иностранных ноунеймов через два тура, и на этом про Игдисимова забудут. )
Ну если придёт к Гвардьола, то команда ЦСКА прибавит в игре в пас, Обляков и Баринов, а также Мусаев, кошмарны в этом казалось бы простом элементе.
Со многими надо расставаться, но где и на какие шиши взять других?
Да ну? А от Челестини почему-то требовали чемпионства в первый же сезон.
Надо дать время этому тренеру. Его очень уважают воспитанники ЦСКА
