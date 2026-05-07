Кейн о судействе матча с «ПСЖ»: «Как можно было не зафиксировать игру рукой у Невеша? Мендеш должен был получить вторую желтую. Такие мелочи могут сыграть решающую роль»

Кейн о судействе матча с «ПСЖ»: такие мелочи могут сыграть решающую роль.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн остался недоволен судейством Жоау Педру Пиньейру в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, первая игра – 4:5).

«Я разочарован. В этом году мы были очень близки к победе. Конечно, мы мечтали выиграть все титулы. Мы достаточно хороши, чтобы добиться этого. Именно поэтому сейчас так больно.

Думаю, все, кто смотрел игру, придут к одним и тем же выводам [о судействе]. Как можно было зафиксировать игру рукой на прошлой неделе , а на этой [у Невеша ] – нет? Мендеш также явно должен был получить вторую желтую карточку. Арбитр почему-то изменил свое мнение. Так уж устроено: в двухматчевых противостояниях нужно немного удачи, чтобы пройти дальше. Именно такие мелочи могут сыграть решающую роль», – заявил Кейн.

И как эта рука «ПСЖ» – не пенальти? Неужели правило правда такое?