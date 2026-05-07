Кейн о судействе матча с «ПСЖ»: «Как можно было не зафиксировать игру рукой у Невеша? Мендеш должен был получить вторую желтую. Такие мелочи могут сыграть решающую роль»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн остался недоволен судейством Жоау Педру Пиньейру в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, первая игра – 4:5).
«Я разочарован. В этом году мы были очень близки к победе. Конечно, мы мечтали выиграть все титулы. Мы достаточно хороши, чтобы добиться этого. Именно поэтому сейчас так больно.
Думаю, все, кто смотрел игру, придут к одним и тем же выводам [о судействе]. Как можно было зафиксировать игру рукой на прошлой неделе, а на этой [у Невеша] – нет? Мендеш также явно должен был получить вторую желтую карточку. Арбитр почему-то изменил свое мнение. Так уж устроено: в двухматчевых противостояниях нужно немного удачи, чтобы пройти дальше. Именно такие мелочи могут сыграть решающую роль», – заявил Кейн.
И как эта рука «ПСЖ» – не пенальти? Неужели правило правда такое?
Теперь неприятно что "не в нашу"?
Нужно чтобы бригада вар просматривала в реальном времени эпизоды и своевременно вносила коррективы, если основной судья ошибается.
А со временем может быть имеет смысл вообще убрать судью с поля и смотреть все камерами и бригадой судей. Технологии явно такое позволяют.
(Если что, я болею за ПСЖ)
Мендешу мяч попал в подмышку и в ребра, а не в руку
Ничего не имею против ПСЖ, но читать такое просто смешно)) чистейший срыв атаки рукой
1) что было бы если не было руки
2) и как мяч попал в руку
Во второй игре когда ПСЖ выбивал мяч и попал в руку своему - без руки мяч бы просто улетел из штрафной - за это нужно давать пенальти?
В первой игре когда мяч попал в руку Баварии от бедра - а куда ему руку девать? Он играл ей умышленно? На мой взгляд пенальти нельзя было ставить.
Я считаю это проеб футбольный функционеров, в таких эпизодах нужно всегда давать свободный удар, это справедливо и не пеналь, но наказание за технический брак(игру рукой).
Такие мелочи решают все, и судья по сути тогда решил, что в полуфинале должны быть вы, а не Реал.
Так что подобный негатив тут неуместен. И проиграла Бавария вчера в первую очередь самой себе, когда за 90 минут не смогла показать и 20% той атакующей мощи, что была в Париже