  • Кейн о судействе матча с «ПСЖ»: «Как можно было не зафиксировать игру рукой у Невеша? Мендеш должен был получить вторую желтую. Такие мелочи могут сыграть решающую роль»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн остался недоволен судейством Жоау Педру Пиньейру в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, первая игра – 4:5).

«Я разочарован. В этом году мы были очень близки к победе. Конечно, мы мечтали выиграть все титулы. Мы достаточно хороши, чтобы добиться этого. Именно поэтому сейчас так больно.

Думаю, все, кто смотрел игру, придут к одним и тем же выводам [о судействе]. Как можно было зафиксировать игру рукой на прошлой неделе, а на этой [у Невеша] – нет? Мендеш также явно должен был получить вторую желтую карточку. Арбитр почему-то изменил свое мнение. Так уж устроено: в двухматчевых противостояниях нужно немного удачи, чтобы пройти дальше. Именно такие мелочи могут сыграть решающую роль», – заявил Кейн.

И как эта рука «ПСЖ» – не пенальти? Неужели правило правда такое?

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37850 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Bild
Кейн о реакции «Реала» на удаление Камавинга: Многое за эти годы складывалось в их пользу. Приятно, что сейчас сложилось в нашу.

Теперь неприятно что "не в нашу"?
Ответ Keep_calm
Ну так он об этом и говорит . Судья сотворил конкретный ляп. Если рука то в принципе долдго быть пофигу умышленно не умышленно . Это рождает сомнения и субьективное мнение..
Ответ filippa
Поменяй команды местами, он бы доказывал что это не пенальти🤷‍♂️
Покажите это авторам "испанцы всегда ноют"
Ответ Knife707
Постоянное нытьё испанцев это никак не отменяет.
Ответ Knife707
Все три испанских топ-клуба разнылись из-за судейства после вылета вообще-то)
Кейн, твоя Бавария сыграла плохо. Претензии должны быть только к себе...
Ответ Сергей Кувшинов
Так вторая желтая для игрока ПСЖ как связан с игрой Баварии??
Ответ Ulan Akimov
Комментарий скрыт
Нужно что-то менять с судейством в футболе. Все видели явные ошибки от судьи и этого становится все больше.

Нужно чтобы бригада вар просматривала в реальном времени эпизоды и своевременно вносила коррективы, если основной судья ошибается.

А со временем может быть имеет смысл вообще убрать судью с поля и смотреть все камерами и бригадой судей. Технологии явно такое позволяют.

(Если что, я болею за ПСЖ)
Ответ Aleksandr Bogachev
Ну тут такое, если на поле драка, судья всех разнимает и раздаёт карточки
Ответ Aleksandr Bogachev
Не было явных ошибок
Правила футбола открой и поймёшь, почему это не пенальти. Мяч от своего летит в сторону противоположную воротам и попадает своему же в руку, который ей не играл специально. Это пенальти в случае, если специально движение рукой/от соперника мяч шел бы/ удар был бы в сторону ворот. Ничего из этого не было.

Мендешу мяч попал в подмышку и в ребра, а не в руку
Ответ kk.abb
Представил себе Мендеша с торчащими из бицепса рёбрами 😂
Ответ kk.abb
Серьезно???Мендешу в подмышку и в ребра?))) ахаха
Ничего не имею против ПСЖ, но читать такое просто смешно)) чистейший срыв атаки рукой
С этими пенальти кто во что горазд. На мой взгляд нужно смотреть на эпизод :
1) что было бы если не было руки
2) и как мяч попал в руку
Во второй игре когда ПСЖ выбивал мяч и попал в руку своему - без руки мяч бы просто улетел из штрафной - за это нужно давать пенальти?
В первой игре когда мяч попал в руку Баварии от бедра - а куда ему руку девать? Он играл ей умышленно? На мой взгляд пенальти нельзя было ставить.
Ответ grauda
"Во второй игре когда ПСЖ выбивал мяч и попал в руку своему- без руки мяч бф просто улетел из штрафной- за это нужно давать пенальти?"

Я считаю это проеб футбольный функционеров, в таких эпизодах нужно всегда давать свободный удар, это справедливо и не пеналь, но наказание за технический брак(игру рукой).
Ответ grauda
Есть правило, где написано что при выносе мяча рука своего игрока не пенальти
Буварские бьются в истерике и рыдают, приятное зрелище)
Ответ Qarasik
Жоска
Ответ Qarasik
Окей, ты за подкупы судей, зафиксируем
Как можно было забыть, что у человека есть жк и удалить его по сути за глупость - чел 5 секунд мячик подержал просто?
Такие мелочи решают все, и судья по сути тогда решил, что в полуфинале должны быть вы, а не Реал.

Так что подобный негатив тут неуместен. И проиграла Бавария вчера в первую очередь самой себе, когда за 90 минут не смогла показать и 20% той атакующей мощи, что была в Париже
Ответ Ares
Вот именно 100% , удаление Камавинги, вот что должны обсуждать, а не это
Ответ Ares
Ой, удаление Камавинга по делу. Судьи не забывают - у них записано все на карточках. Хвиче вчера тоже дали желтую за такое. В АПЛ так же несколько удалений случилось в подобных ситуациях. Тут правильнее возмущаться что не каждый раз желтую дают. Ибо не совсем понятно - почему кому-то когда-то можно подобное делать, а кому-то сразу желтую выписывают.
Какой же великолепный судья вчера был. Я вообще не болельщик ПСЖ, даже скорее за Баварию. Но очень приятно видеть судью с мозгами, который не дает пенальти за любое касание руки. Мяч выбивается игроком ПСЖ от ворот, случайно попадает в руку другому игроку ПСЖ, никакой опасности Бавария в моменте не имела, в правилах футбола написано, что в таком случае нет пенальти. В 99% случаях после внедрения ВАР судьи ставят пенальти за любое касание, видел случаи как мяч летел из штрафной, на линии случается легкое касание мизинца и все - пенальти. Бред, это не спорт.
Ответ Ryan_Getzlaf
Было бы круто тогда, если бы на руке Дэвиса пенальти тоже не было в первом матче
Ответ Ryan_Getzlaf
пенальти не было, но вторая ЖК для Мендеша должна была быть, боковой сказал типа у Лаймера рука была за секунду до Мендеша, но на ББС вышел разбор матчей и показали повтор, где видно, что Лаймер не касался рукой, соответственно, португал должен был получить 2ю ЖК за срыв опасной атаки
Когда-то Бавария не обращала внимания на "такие мелочи" и продолжала атаковать ещё сильнее. Недаром называли "немецкая машина". Но знаменитый "Прусский дух" Баварии остался в далёком прошлом. Это я к тому, что нынешняя Бавария очень сильная команда, но уже не "немецкая". Жалуются на судейство, как какие-то латиносы.
Директор «Баварии» Эберль о судействе матча с «ПСЖ»: «Кое-кто принял пару неверных решений. Рука Мендеша была очевидной, Невеш сыграл рукой в штрафной»
7 мая, 07:01
Компани о судействе: «От эпизодов с Дэвисом и Невешем при наличии хоть капли здравого смысла становится смешно. И арбитр хотел показать желтую Мендешу, но вспомнил, что одну уже дал»
6 мая, 22:40
Гендиректор «Баварии» Дрезен о Пиньейру: «Назначение судьи с 15 играми в ЛЧ на такой матч как минимум удивляет. И это может объяснять некоторые его решения»
6 мая, 22:15
