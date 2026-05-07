  • Алаев о получении «Ростовом» лицензии РПЛ: «Ситуация остается непростой, у клуба есть некоторые сложности. Я очень переживал – рад, что нашли вариант»
Алаев о получении «Ростовом» лицензии РПЛ: «Ситуация остается непростой, у клуба есть некоторые сложности. Я очень переживал – рад, что нашли вариант»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал успешное прохождение «Ростовом» лицензирования для участия в следующем сезоне чемпионата России.

Ранее сообщалось о серьезных финансовых проблемах и миллионном долге ростовского клуба.

«Ситуация в «Ростове» остается непростой, хотя клуб вчера прошел лицензирование на следующий сезон. Очень рад, что это произошло. Благодарен коллегам из «Ростова» и представителям РФС, которые нашли вариант для получения лицензии.

Тем не менее, у клуба еще остаются некоторые сложности. Об этом говорили и руководители «Ростова». В любом случае, главное, что они завершили процесс лицензирования. В последние недели я очень из-за этого переживал, но вчера получил приятную новость», – сказал Алаев.

После 28 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
РФС
премьер-лига Россия
Ростов
кризис
Организация РПЛ
Александр Алаев
И перед сезоном 25-26 "нашли вариант", и перед сезоном 24-25 "нашли вариант", и ранее на протяжении не одного года. Так что можно было и не переживать.
Алексеич, похоже, пока наши с чемоданчиком не приедут, лицензию не дают. Привет.
В чемоданчике рыбка сушёная? Привет, Николаич!
Президент РПЛ Александр Алаев: "я так переживал за ФК Ростов,что кушать не мог".
