Алаев о получении «Ростовом» лицензии РПЛ: «Ситуация остается непростой, у клуба есть некоторые сложности. Я очень переживал – рад, что нашли вариант»

Алаев о «Ростове» и лицензии РПЛ: ситуация остается непростой, я переживал.

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал успешное прохождение «Ростовом » лицензирования для участия в следующем сезоне чемпионата России.

Ранее сообщалось о серьезных финансовых проблемах и миллионном долге ростовского клуба.

«Ситуация в «Ростове» остается непростой, хотя клуб вчера прошел лицензирование на следующий сезон. Очень рад, что это произошло. Благодарен коллегам из «Ростова» и представителям РФС , которые нашли вариант для получения лицензии.

Тем не менее, у клуба еще остаются некоторые сложности. Об этом говорили и руководители «Ростова». В любом случае, главное, что они завершили процесс лицензирования. В последние недели я очень из-за этого переживал, но вчера получил приятную новость», – сказал Алаев .

После 28 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков.