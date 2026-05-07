Луиш Фигу: «Год без титулов у «Реала» – очень плохой год. ЛЧ в ДНК «Мадрида», но ее нельзя выигрывать каждый сезон. Иначе футбол был бы очень скучным»
Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу высказался о сезоне «Мадрида».
«Реал» не выиграл ни одного трофея в этом сезоне и на 11 очков отстает от «Барселоны» в Ла Лиге за 4 тура до конца турнира.
«Год, в котором «Реал» остается без титулов, – это очень плохой год.
Лига чемпионов – это часть ДНК «Реала». История подтверждает, что этот турнир значит для клуба. Между ними есть магнетизм и взаимное притяжение.
Но, рассуждая логически, ЛЧ нельзя выигрывать каждый сезон. Есть и другие команды, которые также ставят перед собой эту цель и очень хороши. Если бы одна и та же команда всегда выигрывала Лигу чемпионов, футбол был бы очень скучным», – сказал Фигу.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: El Desmarque
