19

Луиш Фигу: «Год без титулов у «Реала» – очень плохой год. ЛЧ в ДНК «Мадрида», но ее нельзя выигрывать каждый сезон. Иначе футбол был бы очень скучным»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу высказался о сезоне «Мадрида».

«Реал» не выиграл ни одного трофея в этом сезоне и на 11 очков отстает от «Барселоны» в Ла Лиге за 4 тура до конца турнира.

«Год, в котором «Реал» остается без титулов, – это очень плохой год.

Лига чемпионов – это часть ДНК «Реала». История подтверждает, что этот турнир значит для клуба. Между ними есть магнетизм и взаимное притяжение.

Но, рассуждая логически, ЛЧ нельзя выигрывать каждый сезон. Есть и другие команды, которые также ставят перед собой эту цель и очень хороши. Если бы одна и та же команда всегда выигрывала Лигу чемпионов, футбол был бы очень скучным», – сказал Фигу.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: El Desmarque
19 комментариев
Напоминание на Фигу : У «Реала» не год, а второй год подряд без титулов
Ответ G-Dahuzi
А как же Суперкубок УЕФА и КЧМ 🏆
А как же Суперкубок УЕФА и КЧМ 🏆
Это было два года назад
Реалу просто нужен Дивеев👍
Реалу просто нужен Дивеев👍
и тренером Евсеев
и тренером Евсеев
Так то в рифму)
Ташуев с его новой методичкой)
В ДНК там явно что-то сломалось. Похоже, гены черепахи и обезьяны в этой чашке Петри оказались несовместимы.
Реал сейчас — это цирк с конями, где каждый второй мнит себя Наполеоном. Слишком много больших звезд команда рассыпается как карточный домик. Как то все хотят проявить свои амбиции. У Арсенала и ПСЖ тоже есть топы, но их ровно столько, сколько нужно для субординации. Вывод: распустить эту звездную шоблу.
чакырка ушел, да в опале мансано...кто ж принесет трофеи риалу?
Истинное днк - это зеротитуле второй год 🤣
Команда разбалансирована. Мбаппе и вини своим присутствием только всё портят. У команды отсутствует единство и баланс, и у тренера есть любимчики, игроки дерутся и тд. Если ничего не поменяется, то ничего хорошего реал не ждёт.
иуда тебе ли говорить? при тебе Реал два раза был без титулов!
Второй год без трофеев, второй)
Во второй половине нулевых Реал много лет подряд не мог пройти дальше 1/8 финала. Так что ДНК ДНКой, но даже она ничего не гарантирует
