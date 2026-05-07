  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван Бастен о Серии А: «Позор, что много иностранных владельцев, важно вернуть итальянский футбол итальянцам. «Милан» уже не тот, мне не нравится, что доминирует «Интер»
13

Ван Бастен о Серии А: «Позор, что много иностранных владельцев, важно вернуть итальянский футбол итальянцам. «Милан» уже не тот, мне не нравится, что доминирует «Интер»

Ван Бастен: позор, что иностранцы владеют клубами Серии А.

Бывший нападающий «Милана» Марко ван Бастен высказался о состоянии итальянского футбола.

«В настоящее время в Серии А много иностранных владельцев, которые не имеют никакого отношения к истории клубов и не заинтересованы в ней.

Это позор. Важно вернуть итальянский футбол в руки итальянцев, чтобы он снова смог вернуться на вершину Европы.

«Милан» – тому пример. Они уже не те, что были раньше. Я часто слежу за ними и надеюсь, что скоро они вернутся в лучшее состояние, потому что «Интер» доминирует, и мне это совсем не нравится», – сказал ван Бастен в интервью SportMediaset.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37849 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoМилан
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoМарко ван Бастен
бизнес
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С этими гнилыми стадионами
С судьями
С трудностями бюрократии
Италия хрен когда вернется в элиту
Ответ Александр Коларов
С этими гнилыми стадионами С судьями С трудностями бюрократии Италия хрен когда вернется в элиту
я думаю лет через 5-7не раньше.я болельщик ювентуса и сб.италии.раньше игроки сборной были лучше,дель пьеро,виалли,баджо.буффончик.а сейчас помойка.
Сказал Нидерландец про итальянский клуб
Ответ stomatologbeatles
Сказал Нидерландец про итальянский клуб
При чем тут это, он говол про владельцев.
А мне не нравились 9чемпионств Юве с Аллегровой, дурно пахли.
Ответ Xell
А мне не нравились 9чемпионств Юве с Аллегровой, дурно пахли.
хуже чем интер не найдешь во всей Италии ...вот это действительно говно
Ответ Xell
А мне не нравились 9чемпионств Юве с Аллегровой, дурно пахли.
не скули
он либо умственно отсталый либо уже деменция
Ответ FortMinor
он либо умственно отсталый либо уже деменция
рановато как то
Так ему не нравятся иностранные владельцы или что Интер доминирует?
Так если денег нет у итальянских владельцев )
Нужны новые стадионы это первый этап
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Интер» выиграет Серию А в сезоне-2026/27, считают букмекеры. «Милан» и «Ювентус» – в топ-3, «Наполи» – 4-й
4 мая, 14:36
🏆 «Интер» стал чемпионом Италии в 21-й раз
3 мая, 20:41
«Милан» потерял шансы на скудетто после 0:2 от «Сассуоло». «Россонери» не выигрывают Серию А с 2022-го
3 мая, 14:58
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
17 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
4 минуты назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
16 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
34 минуты назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
44 минуты назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем