Ван Бастен о Серии А: «Позор, что много иностранных владельцев, важно вернуть итальянский футбол итальянцам. «Милан» уже не тот, мне не нравится, что доминирует «Интер»
Бывший нападающий «Милана» Марко ван Бастен высказался о состоянии итальянского футбола.
«В настоящее время в Серии А много иностранных владельцев, которые не имеют никакого отношения к истории клубов и не заинтересованы в ней.
Это позор. Важно вернуть итальянский футбол в руки итальянцев, чтобы он снова смог вернуться на вершину Европы.
«Милан» – тому пример. Они уже не те, что были раньше. Я часто слежу за ними и надеюсь, что скоро они вернутся в лучшее состояние, потому что «Интер» доминирует, и мне это совсем не нравится», – сказал ван Бастен в интервью SportMediaset.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
