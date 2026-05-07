Ван Бастен о Серии А: «Позор, что много иностранных владельцев, важно вернуть итальянский футбол итальянцам. «Милан» уже не тот, мне не нравится, что доминирует «Интер»

Ван Бастен: позор, что иностранцы владеют клубами Серии А.

Бывший нападающий «Милана » Марко ван Бастен высказался о состоянии итальянского футбола.

«В настоящее время в Серии А много иностранных владельцев, которые не имеют никакого отношения к истории клубов и не заинтересованы в ней.

Это позор. Важно вернуть итальянский футбол в руки итальянцев, чтобы он снова смог вернуться на вершину Европы.

«Милан» – тому пример. Они уже не те, что были раньше. Я часто слежу за ними и надеюсь, что скоро они вернутся в лучшее состояние, потому что «Интер » доминирует, и мне это совсем не нравится», – сказал ван Бастен в интервью SportMediaset.