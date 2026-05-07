Мостовой о победе «Спартака» над ЦСКА: «Дал советы и установки Некрасову и Кахигао – в очередной раз это сработало. Нужно слушать футбольных людей»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал установки руководству клуба перед матчем с ЦСКА (1:0) в Fonbet Кубке России.
«Я вчера посетил матч по приглашению Российского футбольного союза, был задействован в акции «Бессмертный полк», за что спасибо.
Также встретился с [гендиректором «Спартака»] Сергеем Некрасовым и [спортивным директором] Франсисом Кахигао, дал небольшие советы, установки, в очередной раз это сработало. Советы были по всему.
Нужно слушать футбольных людей, которые проходили это, которые были футболистами. Общение с Некрасовым и Кахигао было нормальным», – сказал Мостовой.
