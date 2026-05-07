Мостовой о победе «Спартака» над ЦСКА: «Дал советы и установки Некрасову и Кахигао – в очередной раз это сработало. Нужно слушать футбольных людей»

Мостовой о победе «Спартака»: дал установки Некрасову и Кахигао – сработало.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал установки руководству клуба перед матчем с ЦСКА (1:0) в Fonbet Кубке России.

«Я вчера посетил матч по приглашению Российского футбольного союза, был задействован в акции «Бессмертный полк», за что спасибо.

Также встретился с [гендиректором «Спартака »] Сергеем Некрасовым и [спортивным директором] Франсисом Кахигао , дал небольшие советы, установки, в очередной раз это сработало. Советы были по всему.

Нужно слушать футбольных людей, которые проходили это, которые были футболистами. Общение с Некрасовым и Кахигао было нормальным», – сказал Мостовой.

Чем «Спартак» хорош, в чем смущает, как ЦСКА ожил. Разбор дерби

«Спартак» вымучил финал после доминации и магии: Максименко, спасибо! Впечатления Чернявского