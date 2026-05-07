  • Мостовой о победе «Спартака» над ЦСКА: «Дал советы и установки Некрасову и Кахигао – в очередной раз это сработало. Нужно слушать футбольных людей»
Мостовой о победе «Спартака» над ЦСКА: «Дал советы и установки Некрасову и Кахигао – в очередной раз это сработало. Нужно слушать футбольных людей»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал установки руководству клуба перед матчем с ЦСКА (1:0) в Fonbet Кубке России.

«Я вчера посетил матч по приглашению Российского футбольного союза, был задействован в акции «Бессмертный полк», за что спасибо.

Также встретился с [гендиректором «Спартака»] Сергеем Некрасовым и [спортивным директором] Франсисом Кахигао, дал небольшие советы, установки, в очередной раз это сработало. Советы были по всему.

Нужно слушать футбольных людей, которые проходили это, которые были футболистами. Общение с Некрасовым и Кахигао было нормальным», – сказал Мостовой.

Чем «Спартак» хорош, в чем смущает, как ЦСКА ожил. Разбор дерби

«Спартак» вымучил финал после доминации и магии: Максименко, спасибо! Впечатления Чернявского

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ТАСС
Человек реально болен.
Или троллит, все таки на 100% нельзя быть уверенным
Тогда это тролль высшего уровня, потому что адекватность в его высказываниях не проскальзывала ни разу)
Новость из серии: "Месси сел в болид Антонелли перед Гран-при Майами, итальянец выиграл гонку".
Только Месси бы в голову не пришло сказать после этого что он там какие то кнопочки в болиде понажимал и поэтому Антонелли выиграл. Да никому бы такое в голову не пришло, только Мосту.
не не , Месси не автогонщик )))
"С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: „Ну что, брат Пушкин?"
🤣🤣👋👍
Пушкин Царю не брат!!!
Я тут недавно жене пару установок дал, теперича ночую в гараже… видимо не сработало
а потому что ты не домохозяйный человек.
Так по словам Мостового играют футболисты и неважно что-там тренеры говорят. Так как же его установки могли помочь? :)
Если установки делает футбольный человек, то все по другому. Ты совсем лор Царя не читал?
Некоторые футболисты слишком деревянны. Не до всех доходит. Сучки, волокна не у ту сторону, короеды. Это уже не царская проблема!
Луис Энрике перед матчем с Баварией изучал канал Мостового в телеге, и благодаря Александру прошел в финал ЛЧ.
Луис Энрике в свое время успел поиграть против Сельты Мостового
Собственно в этих играх он и набрался опыта
И в чью, интересно, пользу противостояние Лутса Энрике с Мостовым?
Конкретнее, что там было? В атаке пошире, в защите поуже? Или классическое: вышел и как дал в девять?
Нет, другое. Дали мяч - *****! Литвинову помогло.
Но ведь несколько дней назад он говорил, что готов в ЦСКА пойти работать в штаб. Айайай
Он им тоже дал советы, но вредные.
Думаешь, Мостовой не смог бы возглавлять 2 команды одновременно?
... звонил в своё время Артете в Лондон, говорю "Мик, давай покажу как угловые нужно подавать". Объяснил, думаю дай ещё в Париж наберу, другу Луису, помогу ему немцев победить, пару идеек есть.
Это называется примазался к победе! Если бы Спартак проиграл - молчал бы в трубочку.
Глава РПЛ Алаев: «Призываю фанатов вернуться на все матчи. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах»
7 мая, 06:39
Литвинов про отмену удаления Облякова: «Судьи решили не убивать интригу в дерби. С ребятами решили, что 60 процентов – желтая, 40 – что красная»
7 мая, 05:48
Карседо о недовольствие Маркиньоса заменой в игре с ЦСКА: «Он хотел отыграть весь матч, это нормально. «Спартаку» нужно было добавить свежести»
6 мая, 20:37
