Рюдигер дважды атаковал Каррераса, сообщил журналист Бенито: «2 недели назад Антонио снова вступил в конфликт с Альваро на тренировке. Игроки «Реала» заставили его извиниться»
Журналист El Chiringuito Маркос Бенито рассказал, что Антонио Рюдигер дважды конфликтовал с одноклубником по «Реалу» Альваро Каррерасом.
На этой неделе журналист Onda Cero Мигель Серрано заявил, что Рюдигер ударил Каррераса по лицу – по его словам, инцидент произошел в период между матчами мадридского клуба с «Алавесом» и «Бетисом» в апреле. Издание The Athletic тоже сообщало, что у немецкого защитника произошел конфликт с одним из партнеров по команде в апреле. Утверждалось, что Антонио извинился и пригласил команду с семьями на обед.
Журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил, что Рюдигер ударил Каррераса по лицу. При этом он заявил, что это произошло не в апреле, а в феврале – на следующий день после ужина, на котором собралась вся команда.
Испанский футболист прокомментировал слухи: «Это был единичный и несущественный случай, который уже улажен».
«Две недели назад Рюдигер снова вступил в конфликт с Каррерасом во время тренировки. Его товарищам по команде пришлось вмешаться и заставить его извиниться», – заявил Бенито в эфире El Chiringuito TV.
Рюдигер делает что-то на 10% от того уровня: да как он смеет, животное!
Буквально вчера Рафинья разнес журналистов за то, что пишут всякую ахинею про него. И?
До этого Беллингем сказал, что подофигел, глянув заголовки про Реал, и добавил, что 90% - чистой воды дезинформация и фантазии.
Дерутся друг с другом на тренировках
Родители звонят Пересу и жалуются, что дети не проходят в состав
Тут даже не Моуриньо нужно ставить, а Магата уже.
У Переса старческий маразм