Рюдигер дважды атаковал Каррераса, сообщил журналист Бенито: «2 недели назад Антонио снова вступил в конфликт с Альваро на тренировке. Игроки «Реала» заставили его извиниться»

Журналист: Рюдигер недавно снова атаковал Каррераса, игроки «Реала» вмешались.

Журналист El Chiringuito Маркос Бенито рассказал, что Антонио Рюдигер дважды конфликтовал с одноклубником по «Реалу » Альваро Каррерасом .

На этой неделе журналист Onda Cero Мигель Серрано заявил, что Рюдигер ударил Каррераса по лицу – по его словам, инцидент произошел в период между матчами мадридского клуба с «Алавесом» и «Бетисом» в апреле. Издание The Athletic тоже сообщало , что у немецкого защитника произошел конфликт с одним из партнеров по команде в апреле. Утверждалось, что Антонио извинился и пригласил команду с семьями на обед.

Журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил, что Рюдигер ударил Каррераса по лицу. При этом он заявил, что это произошло не в апреле, а в феврале – на следующий день после ужина, на котором собралась вся команда.

Испанский футболист прокомментировал слухи: «Это был единичный и несущественный случай, который уже улажен».

«Две недели назад Рюдигер снова вступил в конфликт с Каррерасом во время тренировки. Его товарищам по команде пришлось вмешаться и заставить его извиниться», – заявил Бенито в эфире El Chiringuito TV.