  Рюдигер дважды атаковал Каррераса, сообщил журналист Бенито: «2 недели назад Антонио снова вступил в конфликт с Альваро на тренировке. Игроки «Реала» заставили его извиниться»
Рюдигер дважды атаковал Каррераса, сообщил журналист Бенито: «2 недели назад Антонио снова вступил в конфликт с Альваро на тренировке. Игроки «Реала» заставили его извиниться»

Журналист El Chiringuito Маркос Бенито рассказал, что Антонио Рюдигер дважды конфликтовал с одноклубником по «Реалу» Альваро Каррерасом.

На этой неделе журналист Onda Cero Мигель Серрано заявил, что Рюдигер ударил Каррераса по лицу – по его словам, инцидент произошел в период между матчами мадридского клуба с «Алавесом» и «Бетисом» в апреле. Издание The Athletic тоже сообщало, что у немецкого защитника произошел конфликт с одним из партнеров по команде в апреле. Утверждалось, что Антонио извинился и пригласил команду с семьями на обед.

Журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил, что Рюдигер ударил Каррераса по лицу. При этом он заявил, что это произошло не в апреле, а в феврале – на следующий день после ужина, на котором собралась вся команда. 

Испанский футболист прокомментировал слухи: «Это был единичный и несущественный случай, который уже улажен».

«Две недели назад Рюдигер снова вступил в конфликт с Каррерасом во время тренировки. Его товарищам по команде пришлось вмешаться и заставить его извиниться», – заявил Бенито в эфире El Chiringuito TV.

Источник: твиттер El Chiringuito TV
Рюдигер- быдлан обыкновенный((
Ответ
Обычно немцы более сдержанные, но этот загорелый паренёк почему-то отличается характером!
Ответ
Безотносительно того, что этот товарищ вообще не немец по происхождению, он просто псих
Комментаторы на спортсе такие: вот бы старые времена, когда были Рой Кин, Винни Джонс, Кантона, Мальдини, Гаттузо, Стам

Рюдигер делает что-то на 10% от того уровня: да как он смеет, животное!
Ответ
Комментарий удален модератором
Ответ
Прости господи , да даже Винисиус не такой зашкварный как этот "ариец"
Плевать, что это не Каррерас. Рюдигер здесь во всей красе - на расслабоне, похохатывая, творит лютую дичь. Ну шуткует парнишка! То же самое и в матчах - то в спину толкнет, просто проходя мимо, то соски покрутит. Весельчак... И ведь всё сходит с рук, практически не наказывают.
Нынешний Реал-главное шапито футбола
Ответ
Шапито - это когда болелы верят всей дичи, что пишут в СМИ.
Буквально вчера Рафинья разнес журналистов за то, что пишут всякую ахинею про него. И?
До этого Беллингем сказал, что подофигел, глянув заголовки про Реал, и добавил, что 90% - чистой воды дезинформация и фантазии.
Так на видео не Каррерас же
Ответ
Ответ Питчеру. Во первых я ни разу не видел подобного высказывания, ни здесь, ни где-либо еще. И во 2х, кем надо быть, чтобы сравнивать тех легенд и этого быдло. Те хотя бы имели честь и достоинство, а этот всегда исподтишка пытается ударить, щипнуть, покалечить. Очнись чел.
Реалу бы стать более сливочным, чем сейчас. Ни к чему хорошему эти снежки не приведут. Слишком их много на метр.
Ответ
Судя по последним результатам: футбольный интеллект у них на низком уровне, со здоровьем - хроники. Понимания где они играют и чего от них ожидают - нет и в помине. Самомнение - высосоке. Профессионализм - низкий. В целом, не удивительно, что выходящие на поле кантерано, которые стоят, хорошо, если 1 лям евро, показывают игру на порядок лучше, чем эти распиаренные черноголовки. Пересу пора перестать покупать игроков команд, которые выиграли ЧМ только потому, что они из сборной-победителя.
Его не посадят в клетку пока он кого-нибудь не порежет.
Выжили из команды Алонсо
Дерутся друг с другом на тренировках
Родители звонят Пересу и жалуются, что дети не проходят в состав

Тут даже не Моуриньо нужно ставить, а Магата уже.
И Реал еще предлагает ему продлить контракт

У Переса старческий маразм
Журналист Лама о Рюдигере: «Некоторые считают его веселым, но не я. Он чуть не сломал шею Рико, щипал кого-то за соски, тыкал пальцем в чей-то пупок. Тот еще персонаж»
6 мая, 14:18
Рюдигер ударил Каррераса по лицу на одной из тренировок «Реала». Альваро прокомментировал слухи о конфликте: «Это единичный и несущественный случай. Все уже улажено»
6 мая, 10:17
У Рюдигера в апреле произошел конфликт с партнером по «Реалу». Защитник извинился и пригласил команду с семьями на обед (The Athletic)
5 мая, 12:43
