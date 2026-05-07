«Ливерпуль» поменял планы повышения цен на билеты из-за протестов фанатов. В сезоне-2027/28 цены заморозят, хотя хотели поднять

«Ливерпуль » объявил об изменении плана повышения цен на билеты на домашние матчи в ближайшие годы.

Ранее клуб объявил о планах повысить цены на билеты на 3% со следующего сезона, а также о дальнейшем увеличении, привязанном к инфляции, в сезонах-2027/28 и 2028/29. Это решение привело к акциям протеста со стороны фанатов «красных».

Сегодня «Ливерпуль» объявил об изменении планов: цены на сезон-2026/2027 будут повышены на 3%, как и планировалось, но цены на сезон-2027/28 будут заморожены. Дальнейшие планы будут обсуждаться с Советом болельщиков «Ливерпуля».

