«Ливерпуль» поменял планы повышения цен на билеты из-за протестов фанатов. В сезоне-2027/28 цены заморозят, хотя хотели поднять

«Ливерпуль» пересмотрел план повышения цен на билеты после протестов фанатов.

«Ливерпуль» объявил об изменении плана повышения цен на билеты на домашние матчи в ближайшие годы.

Ранее клуб объявил о планах повысить цены на билеты на 3% со следующего сезона, а также о дальнейшем увеличении, привязанном к инфляции, в сезонах-2027/28 и 2028/29. Это решение привело к акциям протеста со стороны фанатов «красных».

Сегодня «Ливерпуль» объявил об изменении планов: цены на сезон-2026/2027 будут повышены на 3%, как и планировалось, но цены на сезон-2027/28 будут заморожены. Дальнейшие планы будут обсуждаться с Советом болельщиков «Ливерпуля».

«Жадные ублюдки, с нас довольно». Болельщики «Ливерпуля» протестовали против повышения цен на билеты во время матча с «Пэлас», фанаты подняли желтые карточки

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Ливерпуля»
А что, так можно было?
А что, так можно было?
В их стране - да. Дикари
В их стране - да. Дикари
ПЕрвоначальный законопроект предусматривал ещё бОльшее повышение пенсионного возраста в РФ, но после "возмущения общественности" был изменён. НО кто сейчас об этом вспомнит, да и ребёнку ведь понятно, что это было разводилово и повышать сразу собирались именно так, как в итоге и сделали, да?😋
А вот британские буржуи до такого додуматься КОНЕЧНО ЖЕ НЕ МОГЛИ, и не самая хитрая схема "запланировать повышение цен, объявить об этом заранее, а потом типа отложить, чтобы фанаты думали что что-то решают" никогда не пришла бы им в голову, это тоже понятно даже ребёнку, да?😱
П.с. Ведь все же "НЕдикари" в комментах прочитали дальше заголовка и в курсе, что цены-таки будут повышены, да?:)
Нет бы пояса потуже затянуть...
сколько цена на билеты, кто знает? интересно чисто
сколько цена на билеты, кто знает? интересно чисто
Есть за 9 фунтов ужасные места, а так от 30 фунтов, фанатские места от 39 фунтов за матч
