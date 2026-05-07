«Ливерпуль» поменял планы повышения цен на билеты из-за протестов фанатов. В сезоне-2027/28 цены заморозят, хотя хотели поднять
«Ливерпуль» объявил об изменении плана повышения цен на билеты на домашние матчи в ближайшие годы.
Ранее клуб объявил о планах повысить цены на билеты на 3% со следующего сезона, а также о дальнейшем увеличении, привязанном к инфляции, в сезонах-2027/28 и 2028/29. Это решение привело к акциям протеста со стороны фанатов «красных».
Сегодня «Ливерпуль» объявил об изменении планов: цены на сезон-2026/2027 будут повышены на 3%, как и планировалось, но цены на сезон-2027/28 будут заморожены. Дальнейшие планы будут обсуждаться с Советом болельщиков «Ливерпуля».
«Жадные ублюдки, с нас довольно». Болельщики «Ливерпуля» протестовали против повышения цен на билеты во время матча с «Пэлас», фанаты подняли желтые карточки
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Ливерпуля»
12 комментариев
А вот британские буржуи до такого додуматься КОНЕЧНО ЖЕ НЕ МОГЛИ, и не самая хитрая схема "запланировать повышение цен, объявить об этом заранее, а потом типа отложить, чтобы фанаты думали что что-то решают" никогда не пришла бы им в голову, это тоже понятно даже ребёнку, да?😱
П.с. Ведь все же "НЕдикари" в комментах прочитали дальше заголовка и в курсе, что цены-таки будут повышены, да?:)