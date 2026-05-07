Жедсон о голе Литвинова ЦСКА: «Тоже хочу научиться так бить. Обязательно спрошу, что он ест или пьет перед матчем»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш оценил победу над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Руслан Литвинов забил гол на 10-й минуте после паса Маркиньоса. Мяч после удара полузащитника красно-белых из-за пределов штрафной попал от перекладины в верхний угол ворот.

«Мы были хорошо готовы, понимали важность игры. Изначально было целью побороться за первое место в чемпионате, к сожалению, сейчас это неактуально. Поэтому наша цель – Кубок.

Я сторонник, чтобы говорить о настоящем. На данный момент это была важнейшая победа.

Мы прекрасно знали, что сегодня наши болельщики станут 12 игроком. Огромное им спасибо. Атмосфера была просто невероятная.

Обязательно спрошу у Литвинова, что он ест или пьет перед матчем. Тоже хочу научиться так бить», – сказал Жедсон.

24 комментария
Пару туров назад он сам из за штрафной положил не хуже
Насчет что ел и пил в Спартаке нужно спрашивать не Литвинова, а Заболотного.
У Жедсона Фернандеша тоже можно много чему поучиться. Жаль, что до сих пор не эффективно используется для команды его богатый игровой потенциал.
Просто мяч очень удачно попал на ногу, так бывает.
Уже второй раз. А перед этим был ещё третий - в штангу
У Заболотного спроси лучше
там известно, что, но неизвестно, какая от этого вообще польза
А что поможет Заболотному ?
Скромно. Сам-то Ахмату не хуже положил.
