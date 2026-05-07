Жедсон о голе Литвинова ЦСКА: «Тоже хочу научиться так бить. Обязательно спрошу, что он ест или пьет перед матчем»
Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш оценил победу над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
Руслан Литвинов забил гол на 10-й минуте после паса Маркиньоса. Мяч после удара полузащитника красно-белых из-за пределов штрафной попал от перекладины в верхний угол ворот.
«Мы были хорошо готовы, понимали важность игры. Изначально было целью побороться за первое место в чемпионате, к сожалению, сейчас это неактуально. Поэтому наша цель – Кубок.
Я сторонник, чтобы говорить о настоящем. На данный момент это была важнейшая победа.
Мы прекрасно знали, что сегодня наши болельщики станут 12 игроком. Огромное им спасибо. Атмосфера была просто невероятная.
Обязательно спрошу у Литвинова, что он ест или пьет перед матчем. Тоже хочу научиться так бить», – сказал Жедсон.