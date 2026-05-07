Скопинцев о проблемах с интернетом: «В малой степени беспокоит. Нужно относиться с пониманием. В этом есть своя романтика, моментами это классно»
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев нашел плюсы в отсутствии интернета.
– Насколько тебя как еще молодого человека беспокоят ограничения с интернетом, соцсетями?
– Вообще в малой степени беспокоит. Главное, что можно позвонить родителям. Все остальное – это уже следствие той ситуации, которая сейчас складывается. Нужно относиться с пониманием.
– Есть мнение, что без соцсетей и интернета иногда даже лучше, люди больше общаются вживую. Ты с этим согласен?
– Наверное, в этом есть своя романтика. Моментами это классно. Раньше же людей радовали смски на Motorola, раскладушки – это было прикольно. Но на то прогресс и нужен, чтобы жизнь ускорялась.
– А без навигатора в центре Москвы тебе как?
– Вот это, пожалуй, самый неприятный момент. В центре какие-то маршруты я уже знаю: как доехать до дома, до базы, обратно. Но если нужен какой-то более непривычный маршрут, без навигатора непросто. Сейчас уже больше ориентируюсь по знакам. Раньше я думал: «Для кого висят эти направления, знаки? Кто на них смотрит?» А сейчас сам по ним ориентируюсь, выезжаю на МКАД, тут через 5 км развилка, там поворот на Москву (смеется).
– Бывало, что заблудился?
– Конечно. Да и с навигатором бывает, что он так тебя поведет по эстакаде, что сам не поймешь. Но без него, конечно, еще тяжелее, – сказал Скопинцев.
Скопинцев о МAX: «Я там есть, мне окей. Люди думают, что там за ними следят, но меня это не беспокоит. Кому мы нужны?»
Когда уже к народу то будут относиться с пониманием, а не наоборот?
наверное помотала его жизнь с такими интересами.
И вот сейчас, в 2026 году(я уже привык за все эти десятилетия к свободному интернету, который к тому же быстрый. Много лет в программировании, много лет играл в разные игрульки), и у меня вроде бы скорость интернета по тарифу 1000 мб/c за который я плачу немалые деньги(1200 рублей в месяц, для Казани это дорого), только вот этой скоростью я не пользуюсь, так как приходится использовать ВПН, который все равно замедляет скорость и увеличивает задержку(по-другому "пинг"). Да, реальная скорость там не 1000, а где-то в районе 500-600 ночью, только вот из-за ВПН я на деле редко когда вижу скорость больше 100 мб/c. При этом за ВПН тоже надо платить и внезапно... тоже из своего худого и скромного кармана(а карман худой и скромный из-за действий наших властей). Поэтому я до конца не понимаю, в чем заключается романтика и почему далекий от мира технологий человек вообще делает какие-то выводы?
Ну давайте вернемся к старому, лимитированному и медленному интернету по телефону на 1 час в день, к пиратским ларькам с дисками на рынках, мобильные телефоны и планшеты выкинем, да и вообще СОТОВЫЕ телефоны... Была же романтика в пейджерах?(а она реально была) Вернемся к пейджерам или еще лучше, к обычный станционарным телефонам, там же было круто пальчик засовывать и крутить барабан? Мне в детстве нравилось.
2019 - пенсионный возраст повышен на 5 лет.
"Прошу отнестись с пониманием"🤪
Не пилит сук, на котором сидит