Скопинцев о проблемах с интернетом: «В малой степени беспокоит. Нужно относиться с пониманием. В этом есть своя романтика, моментами это классно»

Скопинцев о проблемах с интернетом: в этом есть своя романтика.

– Насколько тебя как еще молодого человека беспокоят ограничения с интернетом, соцсетями?

– Вообще в малой степени беспокоит. Главное, что можно позвонить родителям. Все остальное – это уже следствие той ситуации, которая сейчас складывается. Нужно относиться с пониманием.

– Есть мнение, что без соцсетей и интернета иногда даже лучше, люди больше общаются вживую. Ты с этим согласен?

– Наверное, в этом есть своя романтика. Моментами это классно. Раньше же людей радовали смски на Motorola, раскладушки – это было прикольно. Но на то прогресс и нужен, чтобы жизнь ускорялась.

– А без навигатора в центре Москвы тебе как?

– Вот это, пожалуй, самый неприятный момент. В центре какие-то маршруты я уже знаю: как доехать до дома, до базы, обратно. Но если нужен какой-то более непривычный маршрут, без навигатора непросто. Сейчас уже больше ориентируюсь по знакам. Раньше я думал: «Для кого висят эти направления, знаки? Кто на них смотрит?» А сейчас сам по ним ориентируюсь, выезжаю на МКАД, тут через 5 км развилка, там поворот на Москву (смеется).

– Бывало, что заблудился?

– Конечно. Да и с навигатором бывает, что он так тебя поведет по эстакаде, что сам не поймешь. Но без него, конечно, еще тяжелее, – сказал Скопинцев.

