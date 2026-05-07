  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Скопинцев о проблемах с интернетом: «В малой степени беспокоит. Нужно относиться с пониманием. В этом есть своя романтика, моментами это классно»
177

Скопинцев о проблемах с интернетом: «В малой степени беспокоит. Нужно относиться с пониманием. В этом есть своя романтика, моментами это классно»

Скопинцев о проблемах с интернетом: в этом есть своя романтика.

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев нашел плюсы в отсутствии интернета.

– Насколько тебя как еще молодого человека беспокоят ограничения с интернетом, соцсетями?

– Вообще в малой степени беспокоит. Главное, что можно позвонить родителям. Все остальное – это уже следствие той ситуации, которая сейчас складывается. Нужно относиться с пониманием.

– Есть мнение, что без соцсетей и интернета иногда даже лучше, люди больше общаются вживую. Ты с этим согласен?

– Наверное, в этом есть своя романтика. Моментами это классно. Раньше же людей радовали смски на Motorola, раскладушки – это было прикольно. Но на то прогресс и нужен, чтобы жизнь ускорялась.

– А без навигатора в центре Москвы тебе как?

– Вот это, пожалуй, самый неприятный момент. В центре какие-то маршруты я уже знаю: как доехать до дома, до базы, обратно. Но если нужен какой-то более непривычный маршрут, без навигатора непросто. Сейчас уже больше ориентируюсь по знакам. Раньше я думал: «Для кого висят эти направления, знаки? Кто на них смотрит?» А сейчас сам по ним ориентируюсь, выезжаю на МКАД, тут через 5 км развилка, там поворот на Москву (смеется).

– Бывало, что заблудился?

– Конечно. Да и с навигатором бывает, что он так тебя поведет по эстакаде, что сам не поймешь. Но без него, конечно, еще тяжелее, – сказал Скопинцев.

Скопинцев о МAX: «Я там есть, мне окей. Люди думают, что там за ними следят, но меня это не беспокоит. Кому мы нужны?»

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37846 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
logoДмитрий Скопинцев
интернет
logoпремьер-лига Россия
соцсети
logoДинамо Москва
технологии
177 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да сколько можно с пониманием то относиться? Всё с пониманием, да с пониманием, да пояса потуже затянуть. Наотносились уже что машины китайские втридорога покупаем, ипотеку под 30 процентов берем, на юге в мазуте будем купаться, и в городе, где самые лучшие сервисы, не можем этими самыми лучшими сервисами пользоваться, потому что просто тупо вырубили интернет)
Когда уже к народу то будут относиться с пониманием, а не наоборот?
Ответ Aleksey Yashin
Да сколько можно с пониманием то относиться? Всё с пониманием, да с пониманием, да пояса потуже затянуть. Наотносились уже что машины китайские втридорога покупаем, ипотеку под 30 процентов берем, на юге в мазуте будем купаться, и в городе, где самые лучшие сервисы, не можем этими самыми лучшими сервисами пользоваться, потому что просто тупо вырубили интернет) Когда уже к народу то будут относиться с пониманием, а не наоборот?
В России всё делали не спеша, без суеты, с некоторым пониманием.
Ответ Aleksey Yashin
Да сколько можно с пониманием то относиться? Всё с пониманием, да с пониманием, да пояса потуже затянуть. Наотносились уже что машины китайские втридорога покупаем, ипотеку под 30 процентов берем, на юге в мазуте будем купаться, и в городе, где самые лучшие сервисы, не можем этими самыми лучшими сервисами пользоваться, потому что просто тупо вырубили интернет) Когда уже к народу то будут относиться с пониманием, а не наоборот?
Комментарий скрыт
В 21 веке, в эпоху развитых технологий, человек чтобы зайти на осуждённый и запрещённый ютубчик , должен пользоваться дополнительными костылями , а кто-то из этих блокировок сделал себе классную кормушку, охеренная романтика, ага
Ответ Travis Henderson
В 21 веке, в эпоху развитых технологий, человек чтобы зайти на осуждённый и запрещённый ютубчик , должен пользоваться дополнительными костылями , а кто-то из этих блокировок сделал себе классную кормушку, охеренная романтика, ага
Комментарий скрыт
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
пытаюсь как-то вообразить себе в голове тот жизненный путь немца живущего в Германии, который дошел до того, что ему необходимо включать впн ,что бы попасть на сайт риа новости
наверное помотала его жизнь с такими интересами.
Глупое дитя лимита
Идеальный холоп.
Ростовский конечно эталонный холуй
Ответ Super Bock
Ростовский конечно эталонный холуй
Сегодня его смена. Но Алешка или Чавес с вами поспорили бы.
Ответ Red Stoun
Сегодня его смена. Но Алешка или Чавес с вами поспорили бы.
У меня подозрение, что Алёшка всё-таки просто дурачок, а не зарплатный. С остальной сменой работяг все понятно.
Использую интернет с 1998 года(на ПК меня посадили впервые в 1994 году), когда он был еще медленный, дорогой и для того, чтобы он заработал, надо было подождать, "пока тебе позволят на станционарный телефон". Помню, первое время интернет был только 1 час в день, с 6 утра до 7 утра или что-то около того, ибо в другое время было слишком дорого. Потом постепенно помню, как стал рубиться в игры по интернету(а не по LAN-сети) в... 64 или 128кб/c по скорости. Тогда все вышеперечисленное не казалось "отстоем", потому что это были передовые технологии и максимально возможное "качество/скорость" интернета, и это было "окно в другой мир". Компьютер итак был очень универсальным и многофункциональным устройством(работа, игры, просмотр фильмов, прослушивание музыки и многое другое, и с каждым годом функционал ПК рос), но с появлением интернета, да еще когда он стал более менее "доступным", это просто нереально-качественный рывок произошел.

И вот сейчас, в 2026 году(я уже привык за все эти десятилетия к свободному интернету, который к тому же быстрый. Много лет в программировании, много лет играл в разные игрульки), и у меня вроде бы скорость интернета по тарифу 1000 мб/c за который я плачу немалые деньги(1200 рублей в месяц, для Казани это дорого), только вот этой скоростью я не пользуюсь, так как приходится использовать ВПН, который все равно замедляет скорость и увеличивает задержку(по-другому "пинг"). Да, реальная скорость там не 1000, а где-то в районе 500-600 ночью, только вот из-за ВПН я на деле редко когда вижу скорость больше 100 мб/c. При этом за ВПН тоже надо платить и внезапно... тоже из своего худого и скромного кармана(а карман худой и скромный из-за действий наших властей). Поэтому я до конца не понимаю, в чем заключается романтика и почему далекий от мира технологий человек вообще делает какие-то выводы?

Ну давайте вернемся к старому, лимитированному и медленному интернету по телефону на 1 час в день, к пиратским ларькам с дисками на рынках, мобильные телефоны и планшеты выкинем, да и вообще СОТОВЫЕ телефоны... Была же романтика в пейджерах?(а она реально была) Вернемся к пейджерам или еще лучше, к обычный станционарным телефонам, там же было круто пальчик засовывать и крутить барабан? Мне в детстве нравилось.
Ответ Pasta
Использую интернет с 1998 года(на ПК меня посадили впервые в 1994 году), когда он был еще медленный, дорогой и для того, чтобы он заработал, надо было подождать, "пока тебе позволят на станционарный телефон". Помню, первое время интернет был только 1 час в день, с 6 утра до 7 утра или что-то около того, ибо в другое время было слишком дорого. Потом постепенно помню, как стал рубиться в игры по интернету(а не по LAN-сети) в... 64 или 128кб/c по скорости. Тогда все вышеперечисленное не казалось "отстоем", потому что это были передовые технологии и максимально возможное "качество/скорость" интернета, и это было "окно в другой мир". Компьютер итак был очень универсальным и многофункциональным устройством(работа, игры, просмотр фильмов, прослушивание музыки и многое другое, и с каждым годом функционал ПК рос), но с появлением интернета, да еще когда он стал более менее "доступным", это просто нереально-качественный рывок произошел. И вот сейчас, в 2026 году(я уже привык за все эти десятилетия к свободному интернету, который к тому же быстрый. Много лет в программировании, много лет играл в разные игрульки), и у меня вроде бы скорость интернета по тарифу 1000 мб/c за который я плачу немалые деньги(1200 рублей в месяц, для Казани это дорого), только вот этой скоростью я не пользуюсь, так как приходится использовать ВПН, который все равно замедляет скорость и увеличивает задержку(по-другому "пинг"). Да, реальная скорость там не 1000, а где-то в районе 500-600 ночью, только вот из-за ВПН я на деле редко когда вижу скорость больше 100 мб/c. При этом за ВПН тоже надо платить и внезапно... тоже из своего худого и скромного кармана(а карман худой и скромный из-за действий наших властей). Поэтому я до конца не понимаю, в чем заключается романтика и почему далекий от мира технологий человек вообще делает какие-то выводы? Ну давайте вернемся к старому, лимитированному и медленному интернету по телефону на 1 час в день, к пиратским ларькам с дисками на рынках, мобильные телефоны и планшеты выкинем, да и вообще СОТОВЫЕ телефоны... Была же романтика в пейджерах?(а она реально была) Вернемся к пейджерам или еще лучше, к обычный станционарным телефонам, там же было круто пальчик засовывать и крутить барабан? Мне в детстве нравилось.
Комментарий скрыт
Ответ Pasta
Использую интернет с 1998 года(на ПК меня посадили впервые в 1994 году), когда он был еще медленный, дорогой и для того, чтобы он заработал, надо было подождать, "пока тебе позволят на станционарный телефон". Помню, первое время интернет был только 1 час в день, с 6 утра до 7 утра или что-то около того, ибо в другое время было слишком дорого. Потом постепенно помню, как стал рубиться в игры по интернету(а не по LAN-сети) в... 64 или 128кб/c по скорости. Тогда все вышеперечисленное не казалось "отстоем", потому что это были передовые технологии и максимально возможное "качество/скорость" интернета, и это было "окно в другой мир". Компьютер итак был очень универсальным и многофункциональным устройством(работа, игры, просмотр фильмов, прослушивание музыки и многое другое, и с каждым годом функционал ПК рос), но с появлением интернета, да еще когда он стал более менее "доступным", это просто нереально-качественный рывок произошел. И вот сейчас, в 2026 году(я уже привык за все эти десятилетия к свободному интернету, который к тому же быстрый. Много лет в программировании, много лет играл в разные игрульки), и у меня вроде бы скорость интернета по тарифу 1000 мб/c за который я плачу немалые деньги(1200 рублей в месяц, для Казани это дорого), только вот этой скоростью я не пользуюсь, так как приходится использовать ВПН, который все равно замедляет скорость и увеличивает задержку(по-другому "пинг"). Да, реальная скорость там не 1000, а где-то в районе 500-600 ночью, только вот из-за ВПН я на деле редко когда вижу скорость больше 100 мб/c. При этом за ВПН тоже надо платить и внезапно... тоже из своего худого и скромного кармана(а карман худой и скромный из-за действий наших властей). Поэтому я до конца не понимаю, в чем заключается романтика и почему далекий от мира технологий человек вообще делает какие-то выводы? Ну давайте вернемся к старому, лимитированному и медленному интернету по телефону на 1 час в день, к пиратским ларькам с дисками на рынках, мобильные телефоны и планшеты выкинем, да и вообще СОТОВЫЕ телефоны... Была же романтика в пейджерах?(а она реально была) Вернемся к пейджерам или еще лучше, к обычный станционарным телефонам, там же было круто пальчик засовывать и крутить барабан? Мне в детстве нравилось.
Пейджеры хорошая идея. каждому чиновнику по пейджеру. партнёры из Хезболлы готовы поделиться
Хочется от всей души пожелать защитнику «Динамо» Дмитрию Скопинцеву наслаждаться этой "романтикой" всю свою оставшуюся жизнь; ешьте эту романтику полной ложкой, смотрите - не обляпайтесь.
Я смотрю у левых защитников в нашем благословенном и скрепном футболе, отсутствие мозга - это аксиома. Что Жирков, что Скопинцев - одного поля ягоды. Словно двое из ларца, одинаковых с лица))
Ответ Kit244098
Я смотрю у левых защитников в нашем благословенном и скрепном футболе, отсутствие мозга - это аксиома. Что Жирков, что Скопинцев - одного поля ягоды. Словно двое из ларца, одинаковых с лица))
Возможно они очень умные и понимают какие речи сейчас правильные и безопасные.
Ответ Dizzod
Возможно они очень умные и понимают какие речи сейчас правильные и безопасные.
речи на бразильском точно безопасны.
Сейчас главное не раскачивать лодку и сплотиться
Ответ Roman
Сейчас главное не раскачивать лодку и сплотиться
В ней вроде кого-то тошнило еще, напомните
Ответ Roman
Сейчас главное не раскачивать лодку и сплотиться
2005 - "Я против повышения пенсионного возраста"
2019 - пенсионный возраст повышен на 5 лет.
"Прошу отнестись с пониманием"🤪
Что ещё можно было услышать от человека, который присосался к государственной кормушке
Не пилит сук, на котором сидит
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Скопинцев о МAX: «Я там есть, мне окей. Люди думают, что там за ними следят, но меня это не беспокоит. Кому мы нужны?»
7 мая, 08:07
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
16 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
3 минуты назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
15 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
33 минуты назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
43 минуты назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
59 минут назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем