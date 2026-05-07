  • Глава РПЛ Алаев: «На ЧМ в США дверь для России закрыта. Даже если начнутся действия по отмене несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем»
Глава РПЛ Алаев: «На ЧМ в США дверь для России закрыта. Даже если начнутся действия по отмене несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что сборная России уже точно не сыграет на ЧМ-2026.

«Понимаю, что на ЧМ в США дверь для России закрыта. Следующее большое мероприятие – это Евро-2028 в Англии.

Даже если сейчас что-то случится, и начнутся действия по отмене этого несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем. Уже идет лицензирование, скоро стартует первый раунд квалификации», – сказал Алаев.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

Глава РПЛ Алаев: «Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену. Надеюсь, он сбудется»

Он в своём манимирке живёт. Двери на ЧМ в США были закрыты в 2024 году, когда России не было в списке стран на отбор, а он до сих пор об этом что-то верещит. У нас в сентябре двери закроются для ЧЕ-28.
Это наверное непрофильные журналисты спросили из госСМИ
Следующее большое мероприятие, на которое нас не допустят – это Евро-2028 в Англии
Конкретно фольгированный колпак у данного персонажа. Трехслойчатый.
ну а что ему говорить? правду, о том, что официальных международных матчей не будет еще 10 лет, как минимум?
"Без комментариев" отвечать, хоть за умного бы сошёл, если правду говорить не может.
Ничего не начнётся! Как они играли без России, так и будут! Им без нас хорошо!
Думаю им плевать просто на какую-то одну сборную, будь то Иран или Россия.
Создается впечатление, что на обе сборные - и на Иран, и на Россию.
а история про то что там все плохие и они не нужны нам и что они сами приползут уже закончилась?
А помните был Анкоридж и чуваки из Газпром медиа писали про wild card😅
Остался только дух
И прогнозы Чердака😅
А если бы взяли Киев за три дня в 2022 (как и говорили), то возможно в 2026 играли бы на ЧМ в США
Пока что разворачивается генеральное сражение за Малую Токмачку, надо перетерпеть.
Комментарий скрыт
ЧМ ещё не начался так все может поменяться. Надо сохранять оптимизм, как минимум до дня полуфинала.
Всегда есть план Б: чемпионы мира на территории РФ согласно решению Басманного суда.
Главное в финале не проиграть Северной Корее.
Ну ничего, зато можно футбол в торжественные митинги превращать, песни про Победу петь. Скучать не приходится.
Какие еврокубки, какая сборная, окститесь. Это новая реальность, как Вы сами и говорите, нас никто никуда не допустит. Даже если закончится сво вдруг (хотя ни одной предпосылки к этому нет), то будет множество возмущений ещё от ряда стран и организаций, спонсоров.
Так что это очень сильно надолго, если не навсегда, к сожалению...
100%
