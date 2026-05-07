Глава РПЛ Алаев: «На ЧМ в США дверь для России закрыта. Даже если начнутся действия по отмене несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем»
«Понимаю, что на ЧМ в США дверь для России закрыта. Следующее большое мероприятие – это Евро-2028 в Англии.
Даже если сейчас что-то случится, и начнутся действия по отмене этого несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем. Уже идет лицензирование, скоро стартует первый раунд квалификации», – сказал Алаев.
Российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.
Глава РПЛ Алаев: «Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену. Надеюсь, он сбудется»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
Так что это очень сильно надолго, если не навсегда, к сожалению...