Глава РПЛ Алаев: «На ЧМ в США дверь для России закрыта. Даже если начнутся действия по отмене несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем»

Александр Алаев: на ЧМ в США дверь для России закрыта.

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что сборная России уже точно не сыграет на ЧМ-2026 .

«Понимаю, что на ЧМ в США дверь для России закрыта. Следующее большое мероприятие – это Евро-2028 в Англии.

Даже если сейчас что-то случится, и начнутся действия по отмене этого несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем. Уже идет лицензирование, скоро стартует первый раунд квалификации», – сказал Алаев.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

