  Дембеле выложил видео со словами Гави «Многие думают, что я не умею играть в футбол, но они ничего не понимают» после гола за «ПСЖ» и выхода в финал ЛЧ
Дембеле выложил видео Гави: «Многие думают, что я не умею играть в футбол».

Усман Дембеле поделился высказыванием бывшего одноклубника после матча с «Баварией».

«ПСЖ» сыграл вничью с мюнхенцами (1:1) в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал турнира по сумме двух матчей (первая игра – 5:4). Французский нападающий сделал дубль в первой игре и отметился голом во второй.

После выхода в финал ЛЧ Дембеле опубликовал в инстаграме отрывок из старой пресс-конференции с Гави, во время которой полузащитник «Барселоны» ответил на критику своих технических способностей резкими словами: «Многие думают, что я не умею играть в футбол, но они ничего не понимают».

Как пишет L’Équipe, этот пост был истолкован как сообщение Усмана в ответ на критику его сезона, который считался хуже прошлогоднего, когда он завоевал «Золотой мяч».

28-летний француз забил 7 голов в 12 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37845 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Усмана Дембеле
Декстеру настолько хочется накинуть про Барселону, что он уже ищет скрытые смыслы )
Гави говорил ПРО СЕБЯ и что говорят о нем, а не про Усмана - и Дембеле выложил этот отрывок как ответ всем хейтерам )

Но нет, по мнению Декстера, все мы, болельщики Барселоны, "бесимся" )
Все мы деремся друг с другом)
Если ПСЖ выиграет ЛЧ, а Франция — ЧМ, то дадут ли Дембеле второй ЗМ подряд? ) Особенно если Дембеле и там, и тут играет важную, но не решающую роль
Франция ЧМ не возьмёт. Мбаппе будет тянуть одеяло на себя и мешать флангам, Олисе встанет столбом как вчера, Дембеле начнёт стрелять по воробьям.
А крутого центра поля под этой бегущей, но не особо интеллектуальной атакой, у Франции нет. И даже Гризманн на ЦП не спасёт, максимум час побегать.
Все зависит от положения сборной Англии, Испании и Португалии. В сб Франции на каждой позиции топ игроки, поэтому там взять кубок вообще не проблема. Ямаль и Витинья не отстанут в случаи попадания в финал
И вообще, что ща прикол играть полсезона и получать ЗМ? Что в прошлом, что в этом сезоне, дембель включается в середине сезона.
Он сломается если начнет весь сезон играть
Энрике топ-треннр
Гави красавец! Его слова цитируют одни, а других, как губони про ЗМ, выбивают из колеи на два года)))
Ну так-то сильнейшими игроками ПСЖ, на мой взгляд, являются Витинья, Невеш и Хвича. Эти вообще красавцы, все умеют на поле. Дембеле вот сейчас и в прошлом году выглядит под стать Мбаппе, о чем в свое время говорил Бартомеу. Но в Барсе он так не выглядел.
Если кто-то думает, что Гави не умеет играть в футбол, то, что он думает про игроков РПЛ?!
Никто так не думает , просто дали ЗМ вот это дали😎
ну Дембеле какого-то более другого игрока стоило привести пример, Гави до Дембеле как пешком до Китая
Сейчас тебе ХавиГави объяснит, что Гави - интеллектуал, а Дембеле- простой бегунок.
согласен, Гави-это вершина футбольной эволюции
