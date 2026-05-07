Дембеле выложил видео со словами Гави «Многие думают, что я не умею играть в футбол, но они ничего не понимают» после гола за «ПСЖ» и выхода в финал ЛЧ

Дембеле выложил видео Гави: «Многие думают, что я не умею играть в футбол».

Усман Дембеле поделился высказыванием бывшего одноклубника после матча с «Баварией».

«ПСЖ » сыграл вничью с мюнхенцами (1:1) в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал турнира по сумме двух матчей (первая игра – 5:4). Французский нападающий сделал дубль в первой игре и отметился голом во второй.

После выхода в финал ЛЧ Дембеле опубликовал в инстаграме отрывок из старой пресс-конференции с Гави , во время которой полузащитник «Барселоны» ответил на критику своих технических способностей резкими словами: «Многие думают, что я не умею играть в футбол, но они ничего не понимают».

Как пишет L’Équipe, этот пост был истолкован как сообщение Усмана в ответ на критику его сезона, который считался хуже прошлогоднего, когда он завоевал «Золотой мяч».

28-летний француз забил 7 голов в 12 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .