Дембеле выложил видео со словами Гави «Многие думают, что я не умею играть в футбол, но они ничего не понимают» после гола за «ПСЖ» и выхода в финал ЛЧ
Усман Дембеле поделился высказыванием бывшего одноклубника после матча с «Баварией».
«ПСЖ» сыграл вничью с мюнхенцами (1:1) в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал турнира по сумме двух матчей (первая игра – 5:4). Французский нападающий сделал дубль в первой игре и отметился голом во второй.
После выхода в финал ЛЧ Дембеле опубликовал в инстаграме отрывок из старой пресс-конференции с Гави, во время которой полузащитник «Барселоны» ответил на критику своих технических способностей резкими словами: «Многие думают, что я не умею играть в футбол, но они ничего не понимают».
Как пишет L’Équipe, этот пост был истолкован как сообщение Усмана в ответ на критику его сезона, который считался хуже прошлогоднего, когда он завоевал «Золотой мяч».
28-летний француз забил 7 голов в 12 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Гави говорил ПРО СЕБЯ и что говорят о нем, а не про Усмана - и Дембеле выложил этот отрывок как ответ всем хейтерам )
Но нет, по мнению Декстера, все мы, болельщики Барселоны, "бесимся" )
А крутого центра поля под этой бегущей, но не особо интеллектуальной атакой, у Франции нет. И даже Гризманн на ЦП не спасёт, максимум час побегать.