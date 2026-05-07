127 человек задержали во Франции после выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ. Из-за беспорядков пострадали 23 полицейских и еще 11 человек

Больше сотни задержаний произвели во Франции после матча «ПСЖ».

127 человек во Франции были задержаны после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось , что после игры с «Баварией» (1:1, первый матч – 5:4) фанаты «ПСЖ » устроили беспорядки в Париже.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что по всей стране задержали 127 человек, 107 из них – в Париже. Пострадало 11 человек, у одного из них серьезные повреждения из-за пиротехники. Кроме того, легкие повреждения зафиксированы у 23 полицейских.