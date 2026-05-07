  • Вратарь «Штурма» Худяков о падении с велосипеда на сборах: «Наехал на камешек, потерял управление. Я мог разбиться насмерть, если бы впечатался в бетонный столб. Сломал руку, теперь в кисти шуруп»
Вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков, ранее выступавший за «Локомотив», рассказал, как получил серьезную травму, упав с велосипеда на предсезонке.

– На сборах мы жили в отеле на холмах. Сели командой по велосипедам, чтобы доехать до поля – и по дороге был небольшой спуск. Из‑за него набрал скорость, тормоза не нажать – иначе вылечу. Только заехал на этот спуск, набрал скорость, как почувствовал, что задним колесом наехал на камешек. Ночью шел дождь, дорога влажная: потерял управление и вылетел. Помню, что дальше прямо по дороге был столб, в который я мог влететь – чудом не вписался в него.

Мне показалось, что я даже сделал кувырок вперед. В итоге сломал левую руку, на которую оперся при приземлении. Когда поднялся, увидел, что все тело в царапинах, до сих пор есть шрамы.

Интересно, что, когда все произошло, основная боль была не в руке. Врачам, которые уже через минуту были рядом со мной, я жаловался на бедро. Из‑за этого и из‑за шока я не чувствовал боли в руке. Компрессы, охлаждение – все было на ногу.

Когда отошла нога, понял, что теперь болит запястье. Врачи оперативно записали на рентген, но он был в Граце, поэтому я уехал со сборов.

– На рентгене поняли, что запястье травмировано?

– Сломано. Врачи предложили два варианта: делаем операцию или ждем, пока заживет. Если делать операцию – восстановление пройдет быстрее и безопаснее. Я согласился. Это была первая в жизни операция. Сейчас у меня в кисти шуруп. До выхода на поле восстанавливался три с половиной месяца: с конца июля до октября.

– Ваша первая мысль, когда поднялся с велосипеда?

– Не то чтобы обрадовался, но понимал, что если бы впечатался в тот бетонный столб – все могло бы быть намного хуже. Я мог там разбиться насмерть, – сказал Худяков.

В нынешнем сезоне за основную команду «Штурма» 22‑летний вратарь провел 9 матчей, в которых пропустил 10 мячей.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
Каждый из нас немного Худяков в детстве/юности...
задний тормоз же просто так придумали.
ну и в целом передним тормозом просто притормаживать можно и не разгонять велосипед.
Гоняю лет 30, не понимаю таких падений. На всех спусках при чрезмерной скорости надо притормаживать. Не на соревнованиях же.
