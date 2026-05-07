Кейн повторил рекорд Роналду, забив в шести матчах плей-офф ЛЧ подряд
Харри Кейн повторил рекорд Криштиану Роналду.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил в шести матчах плей-офф Лиги чемпионов подряд.
Англичанин забил во всех пяти матчах плей-офф этого турнира, в которых он принял участие. В прошлом сезоне Кейн также забил «Интеру» (2:2) в ответном матче 1/4 финала.
Забив в шести матчах плей-офф Лиги чемпионов подряд, Харри повторил рекорд Криштиану Роналду, установленный в 2012-2013 годах.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
Рад за Кейна!
Ты под чем? Или алкаш просто?
Только есть небольшая разница : голы Роналду приводили к победам в плей-офф и выигрышам ЛЧ. А в остальном да, все то же самое: мяч влетает в сетку((((((((((((((((((((😁
В 2012 выиграл Челси, в 2013 Бавария. Роналду за них не играл.
Не помню, гляну ка в интернет (((..А по серьезному , вопроса не понял.
Как же так?! А как же крики хейтеров, что Кейн не забивает в важных матчах и только в «фермерской» Бундеслиге может класть пачками? (Про постоянные попадания в списки лучших бомбардиров АПЛ в составе «шпор» предпочитают умалчивать)
