Кейн повторил рекорд Роналду, забив в шести матчах плей-офф ЛЧ подряд

Харри Кейн повторил рекорд Криштиану Роналду.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил в шести матчах плей-офф Лиги чемпионов подряд.

Англичанин забил во всех пяти матчах плей-офф этого турнира, в которых он принял участие. В прошлом сезоне Кейн также забил «Интеру» (2:2) в ответном матче 1/4 финала.

Забив в шести матчах плей-офф Лиги чемпионов подряд, Харри повторил рекорд Криштиану Роналду , установленный в 2012-2013 годах.