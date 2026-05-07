  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Айтекин об отношении к арбитрам: «Ни один вид спорта не стоит того, чтобы ради него подвергать себя опасности. Я задавался вопросами: хочу ли я терпеть эту постоянную ненависть?»
64

Айтекин об отношении к арбитрам: «Ни один вид спорта не стоит того, чтобы ради него подвергать себя опасности. Я задавался вопросами: хочу ли я терпеть эту постоянную ненависть?»

Айтекин об отношении к арбитрам: хочу ли я терпеть постоянную ненависть?.

Судья Дениз Айтекин рассказал о сложностях работы арбитром.

47-летний немец завершит карьеру по окончании этого сезона. Сейчас Айтекин работает только в Германии, международную карьеру он завершил в 2022 году.

«Ни один вид спорта в мире не стоит того, чтобы ради него подвергать себя опасности.

[Я задавался вопросами]: хочу ли я терпеть эту постоянную ненависть? Сможет ли моя семья справиться с этим? Но для меня любовь к футболу всегда побеждала такие сомнения», – сказал арбитр матча «Барселона» – «ПСЖ» (6:1) в 2017 году.

Айтекин рассказал о негативной реакции фаната, которая запомнилась ему больше всего.

«Однажды, через несколько дней после матча, мне на электронную почту написал главврач крупной немецкой клиники. Он так ужасно меня оскорблял. Что не так с человеком, который каждый день помогает другим, если он так себя ведет?» – высказался Айтекин в беседе со Stern.

Дениз отметил, что из-за его карьеры «пострадали люди, которые для него чрезвычайно важны».

«У меня нет тех близких отношений с дочерью, которых мне бы хотелось», – поделился арбитр.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37844 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: SRF
logoсудьи
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoД2 Германия
logoБарселона
logoбундеслига Германия
logoДениз Айтекин
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
сердце барсы, диспетчер барсы
Ответ ЙозеМ Мирино 853
сердце барсы, диспетчер барсы
Свистит он конечно не из далека
Ответ Johnny Depp_1116845044
Свистит он конечно не из далека
Вот это судья вот это настоящий судья!
Забавно, что Айтекину и Барсе до сих пор припоминают тот матч, хотя Барса вылетела в 1/4 тогда и на итог турнира это не повлияло. Зато про убийство Баварии или позорную красную карточку Куадрадо в финале уже почти никто не вспоминает. Все-таки медиаимперия Переса работает, как бы это нелепо не выглядело.
Ответ Сиволдай
Забавно, что Айтекину и Барсе до сих пор припоминают тот матч, хотя Барса вылетела в 1/4 тогда и на итог турнира это не повлияло. Зато про убийство Баварии или позорную красную карточку Куадрадо в финале уже почти никто не вспоминает. Все-таки медиаимперия Переса работает, как бы это нелепо не выглядело.
самое забавное, что ПСЖ пропустил 6 мячей и в одном можно сказать, что ошибся судья. Но пять (5!!) мячей им тоже Айтекин забил? Или легче всего свалить вину за ужасную игру на несчастного судью?
Ответ Сиволдай
Забавно, что Айтекину и Барсе до сих пор припоминают тот матч, хотя Барса вылетела в 1/4 тогда и на итог турнира это не повлияло. Зато про убийство Баварии или позорную красную карточку Куадрадо в финале уже почти никто не вспоминает. Все-таки медиаимперия Переса работает, как бы это нелепо не выглядело.
Конечно, протащить силком одну команду в 1/4 лч куда менее весомее, чем удалить игрока за 5 минут до конца при счете 4-1. Куадрадо, кстати, не Айтекин удалял, но вам эта информация все равно не пригодится
А мог бы судить нормально и никто бы его не ненавидел))
Ответ a2wai
А мог бы судить нормально и никто бы его не ненавидел))
К сожалению, "нормально" для выигравшей и проигравшей команды - это очень разные вещи. Это реально такая професссия, что что бы ты ни делал, всегда найдется куча недовольных.
Ответ Konservator
К сожалению, "нормально" для выигравшей и проигравшей команды - это очень разные вещи. Это реально такая професссия, что что бы ты ни делал, всегда найдется куча недовольных.
Ну нет, это Айтекин, он судил плохо чуть ли не каждый второй матч))

Бывают судьи, которым просто не везет, но этот иногда не гнушался судить в одну сторону, особенно в Европе в матчах пары испанских команд))
Спорт не стоит того, чтобы подвергать себя опасности. Но сумка от Бартомеу, набитая зелеными и хрустящими алоэ вера... определенно!
"Алоэ тогда попалось сочное" - подытожил Айтекин.
Эвребе потому и завершил карьеру после 2009

Стесняюсь даже спросить, сколько Барса заплатила ему 💸 за досрочную пенсию 😁
Ответ Великий Прогнозист
Эвребе потому и завершил карьеру после 2009 Стесняюсь даже спросить, сколько Барса заплатила ему 💸 за досрочную пенсию 😁
Комментарий скрыт
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Сам себя плюсанул, красавец :)
Быть судьей - это вид мазохизма. Смотря вчера Бавария - ПСЖ ощутил это очередной раз, хотя, в моем понимании, судья не совершил критических ошибок. Справляться с этим давлением всегда невозможно
А судить надо нормально, а не то, что ты устроил в матче ПСЖ-Барселона. Там было самое настоящее судейское "убийство", просто все решения в одну сторону. Да, там еще был элемент "чокерства" от ПСЖ и "тренеришки" Эмери, но с адекватным судейством, ПСЖ все равно бы не проиграло так крупно и прошло бы дальше.

То, что было в ответной игре Барсы с ПСЖ - это один из самых вопиющих судейских беспределов, что я видел. Если бы я был условно "ставочником", который поставил на проход ПСЖ и ПСЖ не прошел ТОЛЬКО из-за такого судьи, который намеренно засудил ПСЖ и я из-за этого все проиграл... Ну если бы я встретил этого Айтекина, за себя не ручался бы... Даже без каких-то ставок или там... предпочтений фанатских, я все равно с той игры просто "сгорел", просто в бешенстве был... Настолько это было несправедливо и судья испортил все...
Да он прав на самом деле. То что пишут - ещë порой можно на это забить. Но некоторые особо долбанутые могут дальше пойти и там на кого из членов семьи напасть. Оно ни за какие деньги не надо.
Ответ Власть нефутбольных людей!
Да он прав на самом деле. То что пишут - ещë порой можно на это забить. Но некоторые особо долбанутые могут дальше пойти и там на кого из членов семьи напасть. Оно ни за какие деньги не надо.
Да он в одном матче совершил столько предвзятых решений,что его дисквальнуть должны были навсегда
Как же горит у глорья Барсы.
Активировали все минусаторы и все равно не справляются 😂
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Баварии» Эберль о судействе матча с «ПСЖ»: «Кое-кто принял пару неверных решений. Рука Мендеша была очевидной, Невеш сыграл рукой в штрафной»
7 мая, 07:01
Литвинов про отмену удаления Облякова: «Судьи решили не убивать интригу в дерби. С ребятами решили, что 60 процентов – желтая, 40 – что красная»
7 мая, 05:48
Компани о судействе: «От эпизодов с Дэвисом и Невешем при наличии хоть капли здравого смысла становится смешно. И арбитр хотел показать желтую Мендешу, но вспомнил, что одну уже дал»
6 мая, 22:40
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
15 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
2 минуты назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
14 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
32 минуты назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
42 минуты назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
58 минут назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем