Айтекин об отношении к арбитрам: «Ни один вид спорта не стоит того, чтобы ради него подвергать себя опасности. Я задавался вопросами: хочу ли я терпеть эту постоянную ненависть?»

Айтекин об отношении к арбитрам: хочу ли я терпеть постоянную ненависть?.

Судья Дениз Айтекин рассказал о сложностях работы арбитром.

47-летний немец завершит карьеру по окончании этого сезона. Сейчас Айтекин работает только в Германии, международную карьеру он завершил в 2022 году.

«Ни один вид спорта в мире не стоит того, чтобы ради него подвергать себя опасности.

[Я задавался вопросами]: хочу ли я терпеть эту постоянную ненависть? Сможет ли моя семья справиться с этим? Но для меня любовь к футболу всегда побеждала такие сомнения», – сказал арбитр матча «Барселона » – «ПСЖ » (6:1) в 2017 году.

Айтекин рассказал о негативной реакции фаната, которая запомнилась ему больше всего.

«Однажды, через несколько дней после матча, мне на электронную почту написал главврач крупной немецкой клиники. Он так ужасно меня оскорблял. Что не так с человеком, который каждый день помогает другим, если он так себя ведет?» – высказался Айтекин в беседе со Stern.

Дениз отметил, что из-за его карьеры «пострадали люди, которые для него чрезвычайно важны».

«У меня нет тех близких отношений с дочерью, которых мне бы хотелось», – поделился арбитр.