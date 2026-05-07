  • Хвича с 8.8 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Баварии» с «ПСЖ». У Кейна 7.9, у Сафонова 7.5, у Дембеле 7.4, худший из игроков основы – Маркиньос с 6.3
18

Хвича Кварацхелия получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1). Вингер парижской команды, отметившийся ассистом на гол Усмана Дембеле, набрал 8.8 балла и стал лучшим игроком встречи.

«ПСЖ»: Сафонов – 7.5, Маркиньос – 6.3, Пачо – 7.4, Мендеш – 7.8, Заир-Эмери – 6.7, Витинья – 6.9, Невеш – 6.7, Руис – 7.3, Дуэ –7.2, Дембеле – 7.4, Кварацхелия – 8.8.

Вышли на замену: Бералдо – 5.9, Барколя – 6.0, Эрнандес – 6.2 , Меюлю – без оценки.

«Бавария»: Нойер – 8.4, Лаймер – 6.4, Та – 6.5, Упамекано – 6.6, Станишич – 7.6, Павлович – 6.6, Киммих – 7.4, Диас – 6.9, Мусиала – 6.8, Олисе – 7.0, Кейн – 7.9.

Вышли на замену: Ким Мин Чжэ – 6.2, Дэвис – 7.8, Джексон – 6.2, Карл– без оценки.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ГОЛ
18 комментариев
Маркиньос который вчера идеально чистил в защите весь матч худшая оценка?
Ну не знай, Диас его знатно повозил, хорошо всегда подстраховка была.
Значит так чистил
оценка исходя из статистики игрока складывается
Все эти цифры не учитывают менталку, а вот заряжать команду в этом у Маркиньоса 10 из 10.
Какой же бист просто Хвича. Действительно техничный игрок с шикарным дриблингом. Это не бездарные расхайлпенные бразильцы из Реала, у которых вся игра строится на «пробросить мяч на 20 метров и побежать». Я бы с радостью обменял истеричку, родриго, энрика, мастантуоно на одного только Хвичу. Да кто только отдаст его Реалу, там сверху еще 200 миллионов накинуть нужно.
Но реально ты можешь обменять свой старый диван на новый
Какой класс, 6й?
Как же я рад за Сафонова, стать своим среди таких монстров дорогого стоит
Помню игру Хвичи за Рубин со Спартаком - он возил своего защитника по флангу как хотел и противопоставить этому было нечего. Оказалось - ему все равно кого возить)))
После такого перфоманса Перес вполне может заинтересоваться Хвичей.
Что за бред? Олисе выше чем Мусила и Диас? А я иногда забывал что он ест на поле.
У Парижа понравилась вся основа.
И что означают все эти цифры?
маркиньоса вчера карседо ещё на 60 минуте заменил
Сафонов получил 7 баллов от L’Équipe за матч с «Баварией». Лишь у Хвичи, Пачо и Заир-Эмери оценка выше
7 мая, 01:26
