Хвича с 8.8 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Баварии» с «ПСЖ». У Кейна 7.9, у Сафонова 7.5, у Дембеле 7.4, худший из игроков основы – Маркиньос с 6.3
Хвича Кварацхелия получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1). Вингер парижской команды, отметившийся ассистом на гол Усмана Дембеле, набрал 8.8 балла и стал лучшим игроком встречи.
«ПСЖ»: Сафонов – 7.5, Маркиньос – 6.3, Пачо – 7.4, Мендеш – 7.8, Заир-Эмери – 6.7, Витинья – 6.9, Невеш – 6.7, Руис – 7.3, Дуэ –7.2, Дембеле – 7.4, Кварацхелия – 8.8.
Вышли на замену: Бералдо – 5.9, Барколя – 6.0, Эрнандес – 6.2 , Меюлю – без оценки.
«Бавария»: Нойер – 8.4, Лаймер – 6.4, Та – 6.5, Упамекано – 6.6, Станишич – 7.6, Павлович – 6.6, Киммих – 7.4, Диас – 6.9, Мусиала – 6.8, Олисе – 7.0, Кейн – 7.9.
Вышли на замену: Ким Мин Чжэ – 6.2, Дэвис – 7.8, Джексон – 6.2, Карл– без оценки.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ГОЛ
