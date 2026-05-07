Глебов об уходе Челестини из ЦСКА: «Была небольшая дизмораль. Все равно какие-то идеи работали, была прекрасная осень»

Глебов об уходе Челестини из ЦСКА: была дизмораль.

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о реакции команды на уход Фабио Челестини с поста главного тренера.

«Все равно какие-то идеи работали. Была прекрасная осень, мы все верили.

У нас была небольшая дизмораль из-за его увольнения, но были готовы к тому, что это может произойти. Жили от тренировки до тренировки. А кто будет тренером – уже другое дело», – сказал Глебов.

