Глебов об уходе Челестини из ЦСКА: «Была небольшая дизмораль. Все равно какие-то идеи работали, была прекрасная осень»
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о реакции команды на уход Фабио Челестини с поста главного тренера.
«Все равно какие-то идеи работали. Была прекрасная осень, мы все верили.
У нас была небольшая дизмораль из-за его увольнения, но были готовы к тому, что это может произойти. Жили от тренировки до тренировки. А кто будет тренером – уже другое дело», – сказал Глебов.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Боже, надеюсь, новый тренер сделает что то с Обляковым. Его передача при штрафном просто песня.