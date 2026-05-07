  • Глебов об уходе Челестини из ЦСКА: «Была небольшая дизмораль. Все равно какие-то идеи работали, была прекрасная осень»
Глебов об уходе Челестини из ЦСКА: «Была небольшая дизмораль. Все равно какие-то идеи работали, была прекрасная осень»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о реакции команды на уход Фабио Челестини с поста главного тренера.

«Все равно какие-то идеи работали. Была прекрасная осень, мы все верили.

У нас была небольшая дизмораль из-за его увольнения, но были готовы к тому, что это может произойти. Жили от тренировки до тренировки. А кто будет тренером – уже другое дело», – сказал Глебов.

Как сверкал и развалился ЦСКА Челестини. Тотальный разбор

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Похоже увольнение Челестини сработало на команду не так, как предполагали.
Ответ Владимир_1116552235
Да никак не сработало. Моменты есть, но не забиваются. При этом у своих ворот моментов ещё больше, чем создаём сами.
Ответ Владимир_1116552235
Почему? Забегали, как наскипидаренные.
Боже, надеюсь, новый тренер сделает что то с Обляковым. Его передача при штрафном просто песня.
Последняя осень…
"ДИЗМОРАЛЬ"...!?надеюсь это не заразно 🤔
Ответ ХАВ
Я тоже полез гуглить.
Дизлайк дизморали.
