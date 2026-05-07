Скопинцев о МAX: «Я там есть, мне окей. Люди думают, что там за ними следят, но меня это не беспокоит. Кому мы нужны?»
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что пользуется российским мессенджером МAX.
– Сейчас всех активно агитируют переходить в MAX. Ты уже там?
– Да, я там есть. Что-то туда закидывают, но основные командные чаты у нас пока все равно в Telegram.
– Как тебе вообще этот мессенджер?
– Нормально. Мне окей. Понимаю, почему кто-то скептически относится, люди думают, что там за ними следят, но меня это не беспокоит. Кому мы нужны? – сказал Скопинцев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
221 комментарий
Пришлось зарегаться там из-за работы. Поэтому знаю о чем говорю)
Но проблема в том, что даже если Скопинцев обладает нулем эмпатии к проблемам других и думает только о себе и близких, в какой то момент он может перейти дорогу ни тому дяде и его посадят в тюрьму сфабриковав дело. А в единственном мессенджере напишут, что именно Скопинцев во всём виноват.
И когда не будет ни гражданского общества, ни альтернативной информации, а проблема коснётся самого Скопинцева, вот тогда он может и поймет в чём реальная проблема.
Во-вторых, если твою переписку может читать т-щ майор, то может и любой мошенник с доступом, например, разработчик или сам же майор, который с радостью продаст твои нюдсы первому встречному, готовому заплатить. Да, личные переписки обывателя никого не интересуют, а вот, скажем, компромат на известного футболиста... Уже есть о чём подумать, да, Дима?)