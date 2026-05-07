Скопинцев о МAX: «Я там есть, мне окей. Люди думают, что там за ними следят, но меня это не беспокоит. Кому мы нужны?»

Скопинцев о МAX: люди думают, что там за ними следят, но кому мы нужны.

Защитник «Динамо » Дмитрий Скопинцев рассказал, что пользуется российским мессенджером МAX.

– Сейчас всех активно агитируют переходить в MAX. Ты уже там?

– Да, я там есть. Что-то туда закидывают, но основные командные чаты у нас пока все равно в Telegram.

– Как тебе вообще этот мессенджер?

– Нормально. Мне окей. Понимаю, почему кто-то скептически относится, люди думают, что там за ними следят, но меня это не беспокоит. Кому мы нужны? – сказал Скопинцев.