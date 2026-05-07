  • Скопинцев о МAX: «Я там есть, мне окей. Люди думают, что там за ними следят, но меня это не беспокоит. Кому мы нужны?»
Скопинцев о МAX: «Я там есть, мне окей. Люди думают, что там за ними следят, но меня это не беспокоит. Кому мы нужны?»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что пользуется российским мессенджером МAX.

– Сейчас всех активно агитируют переходить в MAX. Ты уже там?

– Да, я там есть. Что-то туда закидывают, но основные командные чаты у нас пока все равно в Telegram.

– Как тебе вообще этот мессенджер?

– Нормально. Мне окей. Понимаю, почему кто-то скептически относится, люди думают, что там за ними следят, но меня это не беспокоит. Кому мы нужны? – сказал Скопинцев.

дело не в слежке, а в отсутствии альтернатив. Пусть существует этот скам, но другие зачем запрещать..
Ответ Streetbor
Почему это нет альтернативы? Есть же ещё VK Мессенджер. 😁😂
Ответ Streetbor
В будущем когда удалишь Max с телефона, на улице будет слышно " Вниманию наземных сил: в сообществе найден нарушитель. Код: окружить, клеймить, усмирить."
Сделать действительно крутое приложение, в котором люди сами с радостью зарегистрировались - нет. Выпустить дрисню и забанить все остальное - да. Действительно, откуда же негатив?
Пришлось зарегаться там из-за работы. Поэтому знаю о чем говорю)
Ответ Alex Tarakanoff
Комментарий скрыт
Ответ Alex Tarakanoff
Так же и с отчечественным гамноавтопромом, полностью проиграли конкуренцию всем ввели утильсбор вместо того чтобы усовершенствовать условный ваз легче заставить ценником
если мы никому не нужны то зачем так яро агитировать пользоваться вот именно этим мессенджером?
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Комментарий скрыт
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Вот Скопинцев пренебрежительно относится к своему праву на частную жизнь, хорошо что многие люди не такие как Дмитрий.
Ответ rhodesian
Комментарий скрыт
Ответ MbIp
Комментарий скрыт
Гугл, Майкрософт, Мета не имеют надо мной монополии на насилие, в отличие от государства российского, так что пример обнажил твое полное непонимание, о чем вообще речь.
То что следят - это пол беды.. А то что на раз-два взламывают и достают данные через Госуслуги - это уже проблема!
Ответ Garik174
А зачем вы делали привязку к ГУ? Я не делал и не собираюсь
Ответ Илья Васильев
Потому что эти госуслуги теперь регистрация происходит через Мах
Если ты получаешь власть и начинаешь контролировать информацию, которые потребляют люди и можешь оперативно выявлять и наказывать тех, кто выступает против тебя - то аргумент "пусть следят, кому мы нужны?" - со стороны Скопинцева, тоже будет продолжать работать.

Но проблема в том, что даже если Скопинцев обладает нулем эмпатии к проблемам других и думает только о себе и близких, в какой то момент он может перейти дорогу ни тому дяде и его посадят в тюрьму сфабриковав дело. А в единственном мессенджере напишут, что именно Скопинцев во всём виноват.

И когда не будет ни гражданского общества, ни альтернативной информации, а проблема коснётся самого Скопинцева, вот тогда он может и поймет в чём реальная проблема.
Ответ Forza
Но будет уже поздно.
дело не в приложении, а в том, что блокируют любую альтернативу.
Это прям Маргарита Симоньян, там не следят, ИИ сам делает свое дело и передает куда надо.
Ответ Вольфсбург
Комментарий скрыт
Пусть уж лучше чужие конечно
Конечно, когда твой уровень смски и поболтать - и мах пойдет. А вот доступ к передовым каналам, сообществам русскоязычным тем же, техническим, профессиональным? И вообще сам по себе факт, что передовая вещь недоступна - это дичь. Причём сами под шумок пользуются, установили себе продвинутые, корпоративные впны в той же Думе, а плебсу не положено 😁
Ответ Красная стрела
А в телеге это все изначально было, что ли?
Скорее всего, Макс занимается эктив пробингом на устройстве. Так что чатики в телеге могут реже открываться.
Во-вторых, если твою переписку может читать т-щ майор, то может и любой мошенник с доступом, например, разработчик или сам же майор, который с радостью продаст твои нюдсы первому встречному, готовому заплатить. Да, личные переписки обывателя никого не интересуют, а вот, скажем, компромат на известного футболиста... Уже есть о чём подумать, да, Дима?)
Ответ Петроград
иногда и зенитчики могут быть адекватными. люто плюсую
